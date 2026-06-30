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વરસાદની રાહ જોતા ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર: આજથી 7 દિવસ આ જિલ્લાઓમાં ચોમાસું દેખાડશે રૌદ્ર સ્વરૂપ

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતવાસીઓ માટે લાંબા સમયની રાહ બાદ રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય થતાં ગરમી અને બફારાથી ત્રસ્ત લોકોને મોટી રાહત મળવાની આશા બંધાઈ છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં આગામી સાત દિવસ માટે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:06 AM IST
વરસાદની રાહ જોતા ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર: આજથી 7 દિવસ આ જિલ્લાઓમાં ચોમાસું દેખાડશે રૌદ્ર સ્વરૂપ
Image Credit: AI PhotosSource: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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