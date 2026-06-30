/વરસાદની રાહ જોતા ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર: આજથી 7 દિવસ આ જિલ્લાઓમાં ચોમાસું દેખાડશે રૌદ્ર સ્વરૂપ

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં લાંબા સમય બાદ ચોમાસાના રાહતના સંકેત મળ્યા છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં આગામી સાત દિવસ માટે વરસાદનું એલર્ટ આપ્યું છે. સુરત, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગમાં 4-5 જુલાઈ દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં પણ બુધવારથી વાતાવરણ પલટાશે અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. વરસાદની આગાહીથી તાપમાન ઘટવાની અને લોકોને ગરમીથી રાહત મળવાની આશા છે.
ભારે વરસાદને કારણે નદીઓના રસ્તા રોકાવાથી અવારનવાર લેન્ડસ્લાઇડ
ચોમાસું મંગળવારથી ગતિ પકડશે અને આગામી ચાર દિવસમાં દેશના તમામ રાજ્યોમાં પહોંચી જશે. આસામ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે 22,000 લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે. આ કુદરતી હોનારતમાં 4 લોકોના મોત થયા છે અને વાયુસેનાને બચાવ કામગીરીમાં જોડવામાં આવી છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓના મતે હિમાલયની પર્વતમાળાઓ પર ભૂસ્ખલનનો ખતરો સતત વધી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે નદીઓના રસ્તા રોકાવાથી અવારનવાર લેન્ડસ્લાઇડ ડેમની સ્થિતિ સર્જાય છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાઓમાં 4 થી 5 જુલાઈ દરમિયાન ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, અમદાવાદમાં પણ બુધવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે, જ્યાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. વરસાદના આગમનને પગલે તાપમાનમાં ઘટાડો થતા લોકોને કાળઝાળ ગરમીમાંથી ચોક્કસપણે રાહત મળશે.
આગામી 3 કલાકનું 'નાઉકાસ્ટ' એલર્ટ
હવામાન વિભાગે તાત્કાલિક અસરથી આગામી ૩ કલાક માટે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, દીવ, દમણ અને દાદર-નગર હવેલીમાં 41-60 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે મધ્યમ વરસાદ અને વીજળી પડવાની 30% થી 60% સુધીની શક્યતા છે. ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, તાપી અને ડાંગમાં હળવા વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વાતાવરણ રહેશે.
રાજ્યના 28 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર
સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના અહેવાલ મુજબ, આજે સવારે 6 વાગ્યા થી 10 વાગ્યા દરમિયાન રાજ્યના 8 જિલ્લાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ સુરત શહેરમાં 51 મિમી (આશરે 2 ઇંચ) વરસાદ પડ્યો છે. સુરતના કામરેજ અને ઓલપાડ વિસ્તારમાં પણ મેઘરાજાની મહેર જોવા મળી છે. આ ઉપરાંત વલસાડના ધરમપુરમાં ૨૭ મિમી અને નવસારીમાં ૨૨ મિમી વરસાદ નોંધાતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.
દેશભરમાં ચોમાસાની સ્થિતિ
સમગ્ર દેશની વાત કરીએ તો, મંગળવારથી ચોમાસું વધુ ગતિ પકડશે અને આગામી ચાર દિવસમાં દેશના તમામ રાજ્યોમાં પહોંચી જશે. બીજી તરફ, આસામ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે સ્થિતિ ગંભીર બની છે. પૂર અને ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓમાં 22,000 લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે અને 4 લોકોના મોત નીપજ્યા છે, જેને પગલે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં વાયુસેનાને તૈનાત કરવામાં આવી છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે હિમાલયની પર્વતમાળાઓ પર ભૂસ્ખલનનો ખતરો સતત વધી રહ્યો છે, જેના કારણે નદીઓના રસ્તા રોકાતા 'લેન્ડસ્લાઇડ ડેમ' જેવી ભયજનક સ્થિતિ પણ સર્જાઈ રહી છે.