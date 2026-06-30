/ST વિભાગના કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો

ગુજરાતમાં એસ.ટી નિગમમાં કામ કરતાં કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્ય સરકારે એસટી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ જાહેરાત કરી છે. એસટી કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 55 ટકાથી વધારી 58 ટકા કરવામાં આવ્યું છે. સરકારની આ જાહેરાત બાદ એસટી કર્મચારીઓને 24 કરોડથી વધુ રૂપિયાનો ફાયદો થશે.
એસ.ટી.નિગમના કર્મચારીઓ માટે આનંદના સમાચાર !
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીના માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ટી. નિગમના કર્મયોગીઓના હિતમાં નિર્ણય !
નિગમના કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં ૩% નો વધારો કરીને હવેથી ૫૮% મુજબ મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
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— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 30, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર હર્ષ સંઘવીએ આપી માહિતી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરી આ માહિતી આપી છે. હર્ષ સંઘવીએ લખ્યુ- રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં એસટી નિગમના કર્મચારીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય. કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે કર્મચારીઓને 55 ટકાની જગ્યાએ 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. આ અંગે વિગતવાર આદેશો ટૂંકમાં જાહેર થશે.
આશરે 40,000 લોકો કરે છે એસટી વિભાગમાં કામ
ગુજરાતના એસટી નિગમમાં ડ્રાઈવર, કંડક્ટર, વર્કશોપ સહિત વિવિધ વિભાગમાં આશરે 40 હજાર જેટલા લોકો કામ કરે છે. સરકારની જાહેરાતથી આ કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થાનો લાભ મળશે. નોંધનીય છે કે ગુજરાતમાં એસટી વિભાગ દ્વારા દરરોજ હજારો બસોનું સંચાલન કરવામાં આવે છે અને લાખો મુસાફરો તેમાં મુસાફરી કરે છે. ગુજરાતમાં કુલ 16 ડિવિઝન દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં અને રાજ્યની બહાર બસ સેવાનું સંચાલન કરવામાં આવે છે.