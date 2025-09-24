ગૃહિણીઓ માટે સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર; કપાસિયા-સિંગતેલમાં ધરખમ ઘટાડો, જાણો 5 દિવસમાં કેટલું થયું સસ્તું?
Rajkot News: ગૃહિણીઓ માટે રાહતના સમાચાર. ખાદ્યતેલમાં 5 દિવસમાં 75રૂ. ઘટ્યા. સિંગતેલના 15 કિલ્લો ડબ્બાનો ભાવ 2250 થી 2300 વચ્ચે વેચાઈ રહ્યો છે. કપાસિયા તેલના 15 કિલ્લો ડબ્બાનો ભાવ 2210 થી 2260 વચ્ચે વેચાઈ રહ્યો છે. પામતેલ 2005 થી 2010ના ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે. સિંગતેલમાં 5 દિવસમાં ડબ્બે 75 રૂ.ઘટતા પ્રતિ કિલો 5રૂ.નો ઘટાડો થયો. નવી મગફળી - કપાસની આવક શરૂ થતા ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો.
Trending Photos
Rajkot News: ગૃહિણીઓ અને સામાન્ય પરિવારો માટે એક સારા સમાચાર છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેનાથી રસોડાનું બજેટ હળવું બન્યું છે. સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ડબ્બે રૂ. 75નો ઘટાડો થયો છે.
ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ
આ ઘટાડા પાછળનું મુખ્ય કારણ નવી મગફળી અને કપાસની આવક છે. બજારમાં નવી મગફળી અને કપાસ આવતા પુરવઠો વધ્યો છે, જેના કારણે ખાદ્યતેલના ભાવ નીચે આવ્યા છે.
વર્તમાન બજાર ભાવ
સિંગતેલ: 15 કિલોના ડબ્બાનો ભાવ હાલમાં રૂ. 2250 થી રૂ. 2300 વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે. પાંચ દિવસ પહેલાના ભાવની સરખામણીમાં આ રૂ. 75નો મોટો ઘટાડો છે, જે પ્રતિ કિલોએ લગભગ રૂ. 5 જેટલો થાય છે. કપાસિયા તેલ: 15 કિલોના ડબ્બાનો ભાવ રૂ. 2210 થી રૂ. 2260 વચ્ચે વેચાઈ રહ્યો છે. આ તેલમાં પણ સારો એવો ઘટાડો થયો છે. પામતેલ: પામતેલનો ભાવ રૂ. 2005 થી રૂ. 2010 ની આસપાસ છે, જે પણ ગૃહિણીઓ માટે રાહતરૂપ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ ભાવ ઘટાડાથી સામાન્ય લોકોને મોટી રાહત મળી છે અને આગામી દિવસોમાં પણ જો પાકનો પુરવઠો સારો રહેશે તો ભાવ વધુ સ્થિર થવાની શક્યતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે