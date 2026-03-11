કેનેડામાં PR મેળવવા માંગતા ગુજરાતીઓ માટે સારા સમાચાર: 33,000 કર્મચારીઓને મળશે કાયમી વસવાટ
Canada TR To PR Program: કેનેડા PR અંગે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ૩૩,૦૦૦ કર્મચારીઓને PR: કેનેડા સરકારે ત્યાં પહેલેથી જ અસ્થાયી ધોરણે (Temporary Workers) કામ કરતા ૩૩,૦૦૦ કર્મચારીઓ માટે કાયમી વસવાટ (PR) મેળવવાનો માર્ગ સરળ બનાવ્યો છે. ગુજરાતીઓ સહિત ભારતીયોને આનો સીધો ફાયદો મળશે. કેનેડાના ટેમ્પરરી વર્કફોર્સમાં ભારતીયોની હિસ્સેદારી ૨૦% જેટલી છે, તેથી આ નિર્ણયથી હજારો ભારતીય આઈટી અને હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સને ફાયદો થશે.
Canada TR To PR Program: કેનેડામાં સ્થાયી થવાનું સપનું જોઈ રહેલા લોકો માટે એક ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેનેડા સરકાર દેશમાં પહેલેથી જ અસ્થાયી ધોરણે (Temporary Workers) કામ કરી રહેલા 33,000 વિદેશી કર્મચારીઓને કાયમી વસવાટ (PR) આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ નિર્ણયનો સૌથી મોટો ફાયદો કેનેડામાં વર્ક પરમિટ પર કામ કરી રહેલા હજારો ભારતીયોને થશે.
શું છે આ નવો 'TR to PR' પ્રોગ્રામ?
કેનેડાના ઇમિગ્રેશન મંત્રી લીના મેટલેજ ડાયબે તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ સ્કીમ હેઠળ જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને હાલમાં વર્ક પરમિટ પર નોકરી કરી રહ્યા છે, તેઓ પણ આનો લાભ લઈ શકશે.
આ પ્રોગ્રામની મુખ્ય બાબતો
કેનેડાના ટેમ્પરરી વર્કફોર્સમાં 20% હિસ્સો ભારતીયોનો છે, જેથી આ નિર્ણયથી આઈટી અને હેલ્થ સેક્ટરના પ્રોફેશનલ્સને વિશેષ લાભ મળશે. સરકારી વેબસાઈટ અનુસાર, આ પ્લાન માત્ર બે વર્ષ માટે જ ચાલશે. જે સેક્ટરમાં કર્મચારીઓની ભારે અછત છે (જેમ કે હેલ્થકેર અને ટેક), ત્યાં કામ કરતા લોકોને કાયમી ધોરણે રાખવા અને તેમને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વસાવવા પર સરકારનું ધ્યાન છે. આ પ્રોગ્રામની વધુ વિગતો અને શરતો એપ્રિલ મહિનામાં જાહેર કરવામાં આવશે.
આ દસ્તાવેજો (Documents) તૈયાર રાખવા જરૂરી
જો કે સરકારે હજુ અરજી કરવાની પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ કરી નથી, પરંતુ નિષ્ણાતોના મતે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ્સ તૈયાર રાખવા જોઈએ જેથી સમય આવ્યે મુશ્કેલી ન પડે..
|દસ્તાવેજનો પ્રકાર
|જરૂરી સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ્સ
|ભાષાની જાણકારી
|IELTS અથવા CELPIP જેવા ટેસ્ટ રિઝલ્ટ
|ચરિત્ર પ્રમાણપત્ર
|પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ (PCC)
|શિક્ષણના પુરાવા
|કેનેડાની ડિગ્રી અથવા ECA દ્વારા પ્રમાણિત વિદેશી ડિગ્રી
|મુસાફરીનો ઇતિહાસ
|ટ્રાવેલ લોગ, એરલાઇન બુકિંગ અથવા પાસપોર્ટની નકલો
|રોજગારનો ઈતિહાસ
|અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, રેફરન્સ લેટર અને T4 સ્લિપ્સ
|કેનેડામાં જોબના પુરાવા
|વર્ક પરમિટ, પે-સ્લિપ અને એમ્પ્લોયમેન્ટ કોન્ટ્રેક્ટ
|ઓળખના પુરાવા
|પાસપોર્ટ, જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા લગ્નનું પ્રમાણપત્ર
કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?
કેનેડામાં હાલમાં હેલ્થકેર, ટેક (IT) અને ટ્રેડ્સ જેવી ફિલ્ડમાં કર્મચારીઓની સૌથી વધુ જરૂરિયાત છે. જો તમે આ ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહ્યા છો અને તમારી પાસે પૂરતો અનુભવ છે, તો તમારા માટે PR મેળવવાની પ્રક્રિયા એકદમ સરળ બની શકે છે. સરકાર દ્વારા એપ્રિલમાં જ્યારે વિગતવાર માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવશે, ત્યારે સ્પષ્ટ થશે કે કયા માપદંડોના આધારે આ ૩૩,૦૦૦ નસીબદાર ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
