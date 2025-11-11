જ્ઞાન રસિકો અને વાંચકો માટે ખુશખબર; અમદાવાદમાં યોજાશે આંતરરાષ્ટ્રીય બુક ફેર, જાણો તારીખ સાથેનો કાર્યક્રમ
Ahmedabad International Book Festival 2025: દેશના વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં 'વાંચે ગુજરાત' અભિયાનની શરૂઆત કરાવી હતી. જે અંતર્ગત અમદાવાદ મ્યુનિસપિલ કોર્પોરેશન દ્વારા છેલ્લાં 12 વર્ષથી 'અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેર' નામથી રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આગામી 13મી નવેમ્બરથી 23મી નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય બુક ફેરનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
International Book Fair: ગુજરાતમાં વાંચન અને સાહિત્યના પ્રચાર અને પ્રસાર થકી આવનારી પેઢી બૌદ્ધિક રીતે સક્ષમ બને તેવા ઉદ્દેશ સાથે રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને દેશના વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘વાંચે ગુજરાત’ અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. જ્ઞાનપિપાસુઓ અને વાંચનપ્રેમીઓ માટે એક ઉત્સાહજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદનો રિવરફ્રન્ટ ફરી એકવાર જ્ઞાન અને સાહિત્યના મહાકુંભનું સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યો છે. આગામી 13મી નવેમ્બરથી 23મી નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય બુક ફેરનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ બુક ફેરનું આયોજન નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (NBT) અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવ્યું છે. 'વાંચે ગુજરાત'ના કન્સેપ્ટને સાર્થક કરતા, આ બુક ફેરમાં વિવિધ વિષયોને આવરી લેતા સાહિત્યનો વિશાળ ભંડાર ઉપલબ્ધ થશે.
બીજી બાજુ, 13 થી 16 નવેમ્બર દરમ્યાન ફૂડ ફેસ્ટિવલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં મીલેટ્સની વાનગીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં 3 વિવિધ થીમ બેઝ ડોમ તૈયાર કરવામાં આવશે, જગન્નાથ મહાપ્રસાદ, કોફી જર્ની અને ફાઈન ડાઇનિંગ મુજબ થીમ રહેશે. લકઝરી પેવેલિયનમાં 2500ના ભાવે લંચ ડિનર તેમજ 1000ના ભાવે હાઈ ટી પેકેજ ઉપલબ્ધ રહેશે, સ્પિરિચ્યુઅલ પેવેલિયનમાં 2100 માં ડિનર, 1600 માં લન્ચ ઉપલબ્ધ રહેશે.
દેશના ખ્યાતનામ કુક દ્વારા કુકિંગ સંબંધી લાઈવ ડેમો પણ આપવામાં આવશે. નેપાળ, સ્પેન અને નેધરલેન્ડના પ્રતિનિધિઓ પણ ભાગ લેશે. બંને કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉપરાંત નાયબ મુખ્યમંત્રી હ્રદ્ય સંઘવી ઉપરાંત અને મહાનુભાવ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
મુખ્ય આકર્ષણો:
આ બુક ફેરમાં દેશભરના 100 થી વધુ નામાંકિત સાહિત્યકારો ભાગ લેશે, જેઓ વાચકો સાથે સંવાદ કરશે. પ્રદર્શનમાં 300 જેટલા બુક સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવશે, જ્યાં પ્રકાશકો અને વિક્રેતાઓ તરફથી વિવિધ ભાષા અને વિષયોના પુસ્તકોની વિપુલ શ્રેણી રજૂ કરવામાં આવશે. સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા દરરોજ વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિજેતાઓને આકર્ષક રૂપિયા 1 લાખનું ઈનામ આપવામાં આવશે, જે યુવા પેઢીને વાંચન તરફ પ્રોત્સાહિત કરશે. તમામ મુલાકાતીઓ માટે બુક ફેરમાં પ્રવેશ નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી વધુમાં વધુ લોકો જ્ઞાનના આ ઉત્સવનો લાભ લઈ શકે. પુસ્તકપ્રેમીઓ માટે એક વધારાનો લાભ એ છે કે નેશનલ બુક ટ્રસ્ટના સ્ટોલ પરથી પુસ્તકોની ખરીદી પર 10 ટકાનું વિશેષ વળતર આપવામાં આવશે.
