/UPSCની તૈયારી કરતા ગુજરાતના યુવાઓ માટે ખુશખબર: રાજ્ય સરકારની પ્રોત્સાહન સહાયમાં મોટો વધારો

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકાર દ્વારા યુપીએસસી (UPSC)ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રોત્સાહક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ કેન્દ્રો (SPIPA) અને અન્ય માન્ય કેન્દ્રોમાં અભ્યાસ કરતા ઉમેદવારોને હવે આર્થિક સહાયમાં મોટો વધારો મળશે. નવી નીતિ મુજબ, પ્રિલિમ પરીક્ષાની તૈયારી દરમિયાન દર મહિને 4,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વિવિધ તબક્કાઓ પાર કરનાર ઉમેદવારો માટે પ્રોત્સાહન રકમ પણ વધારવામાં આવી છે, જેમાં પ્રિલિમ, મુખ્ય પરીક્ષા અને અંતિમ પસંદગી સુધીના તબક્કે યુવકોને કુલ 1,55,000 અને યુવતીઓને 2,05,000 રૂપિયા સુધીની સહાય મળશે. સરકારના આ સુધારેલા દરોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વધુને વધુ ગુજરાતી યુવાઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સેવાઓમાં સફળ થાય તે માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
સહાયના સુધારેલા દરોની વિગતો
સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી નવી યોજના મુજબ, પ્રિલિમ પરીક્ષાથી લઈને અંતિમ પસંદગી સુધીના દરેક તબક્કે નીચે મુજબની આર્થિક સહાય મળવાપાત્ર રહેશે...
|તબક્કો
|યુવકો માટે સહાય
|યુવતીઓ માટે સહાય
|પ્રિલિમ તૈયારી (માસિક)
|₹4,000
|₹4,000
|પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ
|₹35,000
|₹50,000
|મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ
|₹45,000
|₹55,000
|અંતિમ પસંદગી બાદ
|₹75,000
|₹1,00,000
|કુલ પ્રોત્સાહન સહાય
|₹1,55,000
|₹2,05,000
UPSC જેવી કઠિન પરીક્ષાની તૈયારી માટે લાંબો સમય અને સંસાધનોની જરૂર હોય છે. સરકારની આ સહાયથી વિદ્યાર્થીઓ આર્થિક ચિંતા મુક્ત થઈને પોતાની તૈયારી પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા યુવતીઓને વિશેષ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે, જે તેમના શિક્ષણ અને કારકિર્દી નિર્માણમાં એક મોટું પગલું સાબિત થશે. પ્રિલિમ્સની તૈયારી માટે દર મહિને ₹4,000 ની સહાય મળવાથી ઉમેદવારોને પાયાના ખર્ચમાં ઘણી મદદ મળશે.
રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધશે અને વધુને વધુ યુવાનો UPSC જેવી પ્રતિષ્ઠિત પરીક્ષાઓમાં સફળતા મેળવીને દેશ અને રાજ્યનું નામ રોશન કરશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.