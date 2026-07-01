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UPSCની તૈયારી કરતા ગુજરાતના યુવાઓ માટે ખુશખબર: રાજ્ય સરકારની પ્રોત્સાહન સહાયમાં મોટો વધારો

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકાર દ્વારા UPSC (સંઘ લોક સેવા આયોગ)ની તૈયારી કરતા રાજ્યના તેજસ્વી ઉમેદવારો માટે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રોત્સાહક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા યુવાનોને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે પ્રોત્સાહન સહાયના દરોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી સ્પીપા (SPIPA) અને તેના અધિકૃત તાલીમ કેન્દ્રોમાં અભ્યાસ કરતા ઉમેદવારોને તેમની તૈયારીના દરેક તબક્કે મોટી આર્થિક રાહત મળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:47 AM IST
UPSCની તૈયારી કરતા ગુજરાતના યુવાઓ માટે ખુશખબર: રાજ્ય સરકારની પ્રોત્સાહન સહાયમાં મોટો વધારો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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