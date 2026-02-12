ઈટાલિયાનો રાજુ કરપડાને જવાબ : હું તેમને મર્દ માણસ માનતો હતો, પણ તેઓ આજે ભાજપની ભાષા બોલે છે
Gopal Italia On Raju Karpada Resignation ; આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને રાજુ કપરડાના આક્ષેપોનો જવાબ આપ્યો. તેઓએ કહ્યું કે, ભાજપે રાજુ કપરડા પર દબાણ કર્યુ હતું
- આમ આદમી પાર્ટી છોડ્યા બાદ રાજુ કપરડાના આક્ષેપો પર ગોપાલ ઈટાલિયાનો જવાબ
- ઈટાલિયાએ કહ્યું, રાજુ ભાઈએ જેલના ડરથી ગુજરાતના લોકો અને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ તોડ્યો
- પ્રવિણ રામે કહ્યું, જેલ પ્રશાસનને વિનંતી છે કે, CCTV જાહેર કરે. આ ગેમ પાછળ ભાજપનો હાથ છે
Trending Photos
Gujarat Politics : આમ આદમી પાર્ટીના નેતા રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપી ગોપાલ ઈટાલિયા અને અને મનોજ સોરઠીયા પર સણસણતા આક્ષેપો કર્યા છે. તમામ આક્ષેપોને મનોજ સોરઠીયાએ પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. તો સાથે જ ગોપાલ ઈટાલિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહ્યું કે, રાજુભાઈએ જેલના ડરથી ગુજરાતના લોકો અને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ તોડ્યો છે.
રાજુ કપરડાનો ગોપાલ ઈટાલિયા પર આક્ષેપ
આપમાંથી છેડો ફાડ્યા બાદ રાજુ કરપડાએ AAP પર જોરદાર પ્રહાર કર્યા છે. રાજુ કરપડાએ કહ્યું ગોપાલ ઈટાલિયા અને મનોજ સોરઠિયા ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને પતાવી નાંખશે. કરપડાએ કહ્યું કે, ગોપાલ ઈટાલિયા તો આપને ગુજરાતમાં ઉભી જ નહીં થવા દે. હું જેલમાંથી જેલ બહાર ન આવું તેવી કેટલાક નેતાઓની માનસિકતા હતી. જેલમાં અમને કોઈ કાનુની મદદ મળી નહોતી. જેલમાં કોઈ સારા વકીલને પણ આપના નેતાઓએ મોકલ્યા નહીં. આમ આદમી પાર્ટીએ ખેડૂતોની કોઈ મદદ કરી નહીં હું જયારે જેલમાં હતો ત્યારે જ રાજીનામું આપવા વિચારી લીધુ હતું. રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ કર્યા આમઆદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું, જેલમાં બંધ થયેલા ખેડૂતોને બચાવવા AAPએ કોઈ પ્રયાસ ન કર્યા.. પ્રદેશના કેટલાક નેતાએ ભાવનગર કેસમાં મને ફસાવવા પ્રયત્નો કર્યા.
રાજુભાઈએ જે શબ્દો કહ્યા એ એમના અંતરના શબ્દો નથી, પણ તેઓને પકડાવવામાં આવેલી સ્ક્રિપ્ટના છે
તો રાજુ કપરડાના આક્ષેપો પર આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ જવાબ આપ્યો છે. ગોપાલ ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, રાજુભાઈ આજે અમારી પાર્ટીમાં નથી એનું દુઃખ છે. સાથે જ તેઓએ પાર્ટીમાં રહી જે કામ કર્યું એ માટે એમનો અને એમના પરીવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એક સમય હતો જ્યારે રાજુભાઈ મારી પાસે બેસીને ભાજપ સામે લડતા હતા. પણ આજે તેઓએ જે શબ્દો કહ્યા એ એમના અંતરના શબ્દો નથી, પણ તેઓને પકડાવવામાં આવેલી સ્ક્રિપ્ટ મુજબના છે. આજે તેમના ચહેરા પર ડર અને ગ્લાનિ છે. તેમની સામે જુદા જુદા કોર્ટ કેસ છે, જે પૈકીના ૨ કેસની સુનાવણી આજે સુરેન્દ્રનગર કોર્ટમાં હતી. આજે ફાઈનલ હિયરિંગ હતું. ભાજપ તરફથી તેમને ધમકી આપવામાં આવી કે આજે પ્રેસ નહીં કરો તો કોર્ટમાં કઈ પણ થઈ શકે છે. આજે મજબૂરી અને ડરના કારણે તેઓએ પ્રેસ કરી છે.
આ પણ વાંચો :
રાજુ કપરડાએ ખેડૂતો સાથે દગો નહોતો કરવો
ગોપાલ ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, રાજુભાઈએ ભાજપનો હાથો બની ગુજરાતના ખેડૂતોના નિઃસાશા લેવાનું કામ કર્યું છે. કોઈ પણ પાર્ટીમાં આંતરિક વિવાદ થતો હોય છે પણ તેઓએ ખેડૂતો માટેની લડાઈ અધૂરી મૂકી દીધી. તેઓએ અમે તેમને લિગલ મદદ ન હતી કરી એવા આરોપ મૂક્યા. એ હકીકત નથી. તેમના કેસમાં નાનાથી લઈ રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધીના વકીલો તેઓને રૂબરૂ મળ્યા હતા. પોલીસ અને સરકારી વકીલોની ગેરહાજરીના કારણે તેમના કેસમાં અનેક તારીખો પડી હતી. પોતે જેલમાંથી બચવા ખેડૂતોની લડાઈ સાથે બાંધછોડ કરી. મારી સામે વાંધો હોય તો પાર્ટીમાં ઉપર રજૂઆત કરી શક્યા હોત, પણ ખેડૂતો સાથે દગો ન્હોતો કરવો જોઈતો હતો.
કળદાકાંડમાં મારા પર લગાવેલા આક્ષેપ ખોટા છે - ઈટાલિયા
તેઓએ કહ્યું કે, બોટાદના કળદા કાંડમાં હું મદદ ન્હોતો કરતો એવા આરોપ છે, પણ એ સમયે હું તેમની સાથે કયા હતો એ તમામે ખબર છે. એ સમયે રાજકોટમાં જાહેર સભા હતી. હું તેમને મર્દ માણસ માનતો હતો. પણ તેઓ આજે ભાજપની ભાષા બોલે છે. વધુ ખુલાસા કરવા યોગ્ય નથી, સમય સમયની વાત છે. પણ જેલની બીક માત્રથી ખેડૂતો સાથે દગો કરવો જોઈતો ન્હોતો. જેલમાં ફક્ત તેઓ એકલા ન્હાતા, પ્રદેશ લેવલના ૧૦ લોકો પણ હતા. રાજુભાઈ સિવાય અન્ય એકેયને લીગલ ટીમ મામલે વાંધો નહોતો. પણ માત્ર જેલમાં જવાના ડરે અને તેમની સામેના કેસમાં આજે આખરી હાયરિંગ હતું એના ડરથી તેઓએ પ્રેસ કરી.
વધુમાં ગોપાલ ઈટાલિયાએ કહ્યું કે, રાજુ ભાઈને જેલમાં કયા ips ઓફિસર કેટલા કલાક મળ્યા એની અમને જાણ છે. રાજુભાઈએ ગાંધીનગરમાં ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે અંગત મુલાકાત કરી મોટો સોદો કર્યો છે. રાજુ ભાઈ કરપડાના સમર્થનમાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવત માન દ્વારા જાહેર સભા કરાઈ હતી. આ સભાનું સ્થળ રાજુ ભાઈના પરિવારે જે નક્કી કર્યું હતું, તેમના માટે પાર્ટી કરોડો ખર્ચીને સભા કરી હતી. એમને એમ હતું કે તેઓ લડાયક મિજાજ ધરાવે છે, પણ ફક્ત જેલમાં જવાના ડરે તેઓ પ્રેસ કરી હળાહળ જુઠ્ઠું બોલ્યા છે. મારા પર કીચડ ઉછાળે એમ મને કોઈ વાંધો નથી.
રાજુ કપરડાએ ગુજરાતના લોકો અને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ તોડ્યો
ગોપાલ ઈટાલિયાએ ભાજપ પર આક્ષેપ મૂકતા કહ્યું કે, કેટલાય લોકો જુદી જુદી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં ગયા છે. આવા તમામ લોકો ભાજપના અને જેલમાં જવાના ડરથી આરોપો લગાવતા આવ્યા છે. જો આજે રાજુભાઈ પ્રેસ ન કરતા તો ક્યાંક તેમના અન્યની કોર્ટ કાર્યવાહી કઈક અલગ હોઈ શકી હોત. આજે ભાજપની સ્ક્રિપ્ટ મુજબ પ્રેસ કરી એટલે તેઓને ક્યાંક રાહત મળશે. પ્રવિણ રામ, ચૈતર વસાવા જેવા મરદના માણસો અમારી પાસે છે. રાજુ ભાઈ અને પ્રવીણ ભાઈને એકજ દિવસે જામીન મળ્યા છે. જેલ નિયમ મુજબ સૂર્યાસ્ત બાદ કોઈ કેદીને બહાર લવાતા નથી, તો રાજુભાઈને કેમ મોડી રાતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા? રાજુ ભાઈએ જેલના ડરથી ગુજરાતના લોકો અને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ તોડ્યો છે
ભાજપે રાજુ કરપડા પર દબાણ કર્યુ - પ્રવિણ રામ
તો બીજી તરફ, રાજુ કરપડાના આક્ષેપો પર પ્રવિણ રામે જવાબ આપતા કહ્યું કે, અમે લોકો રાજુ કરપડાને જેલમાં મળ્યા હતા. વકીલોની ટીમ જેલમાં મળવા ગઈ હતી. અમારા મોટા નેતાઓને જેલમાં મળવા ના દીધા. ભાજપે રાજુ કરપડા પર દબાણ કર્યુ. જેલ પ્રશાસનને વિનંતી છે કે, CCTV જાહેર કરે. આ ગેમ પાછળ ભાજપનો હાથ છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે