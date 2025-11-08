'અમારા બે નહિ, ગુજરાતના 54 લાખ ખેડૂતો અમારા માં-બાપ છે', કોંગ્રેસને ઇટાલિયાનો વળતો જવાબ
Rajkot News: રાજ્યમાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને થયેલા નુકશાનને પગલે સરકાર દ્વારા ગઈકાલે 10,000 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જો કે આ પછી આજે વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ આ પેકેજને કૃષિ મજાક પેકેજ ગણાવ્યું હતું તેમને આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની મજાક બનાવવામાં આવી છે જો ખેડૂતને મદદ કરવી જ હોય તો હેકટર દીઠ 50,000 આપવામાં આવે, માત્ર બે હેકટર નહિ દરેક ખેડૂતને આપવામાં આવે તેવી અમારી આમ આદમી પાર્ટીની ખેડૂતો વતી માંગ છે.
આ તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા આપના બે બાપ કહી જાહેરમાં સંબોધન કરવામાં આવતા હોવાથી તેને જવાબ આપતા કહ્યું કે બે નહિ ગુજરાતના 54 લાખ ખેડૂતો અમારા માં-બાપ છે કોંગ્રેસના પેટમાં તેલ રેડાઈ રહ્યું છે અને હજુ વધારે રેડાઈ તો પણ અમને વાંધો નથી ખેડૂતો અમારા માં-બાપ છે અમે જાહેરમાં કહીએ છીએ.
રાજકોટ આવેલા વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલીયાએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા દશ હજાર કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે સાંભળવામાં તો એવું લાગે કે ખેડૂતો બધા માલામાલ થઇ જશે અને દરેકના ફળિયામાં એક એક હેલીકૉપ્ટર ઉભા રહેશે. પરંતુ આ ખેડૂતોની મજાક બનાવી છે, આ રાહત પેકેજ નહિ પરંતુ કૃષિ મજાક પેકેજ છે. સરકાર જો ખરા અર્થમાં મદદ કરવા માંગતી હોય તો દરેક ખેડૂતને હેકટર દીઠ 50,000ની સહાયની જાહેરાત કરે કારણ કે માત્ર બે હેકટર જમીનમાં વરસાદ નથી વરસ્યો વરસ બધી જ જમીન પર પડ્યો છે, માટે દરેક ખેડૂતને હેકટર દીઠ 50,000ની સહાય આપવામાં આવે તેવી અમારી આમ આદમી પાર્ટીની ખેડૂતો વતી માંગ છે.
તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આબત્તિકાળથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ થવાની છે તો તેમાં ભીની પલળેલી ખેડૂતોની મગફળી લેવાશે કે કેમ તે હજુ કોઈને ખબ નથી ખેડૂતોની મગફળી પલળી ગઈ છે તો એમાં બાંધછોડ કરી ખરીદ કરવામાં આવે તે જરૂરી છે એ જ રીતે માત્ર મગફળી નહિ કમોસમી વરસાદના કારણે પલળેલા તમામ પાકની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે તો ખરા અર્થમાં ખેડૂતની મદદ કરી તેવું કહી શકાય.
ચૂંટણી આવે એટલે બધા ખેડૂતોના નામે લડવાની વાતો કરતા હોય છે પરંતુ અમે તો ખેડૂતોના પ્રશ્ને પણ લડીએ છીએ, ટીપીના પ્રશ્નો પણ ઉઠાવીએ છીએ સામાન્ય માણસોના દરેક પ્રશ્ન ઉઠાવી રહી છે સરકાર પણ જનતાના કામો કરી શકે છે ચૂંટણી આવ્યે જનતા નક્કી કરશે કોને મત આપવો એ પરંતુ હાલમાં અમારું તો સ્પષ્ટ માનવું છે ગુજરાતની જનતાનો અવાજ બની ગુજરાતની જનતાને ન્યાય અપાવવો એ મુખ્ય લક્ષ્યાંક છે.
અમરેલી કોંગ્રેસના નેતાઓ છેલ્લા બે દિવસથી નિવેદનો આપી આપ ના બે બાપ છે તેવા નિવેદનો કરી રહી છે જેના જવાબમાં ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહ્યું કે હવે કોંગ્રેસના પેટમાં તેલ રેડાઈ રહ્યું છે હજુ વધુ રેડાઈ તો પણ અમને વાંધો નથી. અમારા બે નહિ પરંતુ ગુજરાતના 54 લાખ ખેડૂતો અમારા માં-બાપ છે અમે જાહેરમાં આ વાત સ્વીકારીએ છીએ કે ગુજરાતના ખેડૂતો અમારા માં-બાપ છે.
