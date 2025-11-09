ગુજરાતના 3 શહેરોમાં દોડશે સરકારી ટેક્સી, મુસાફર અને ડ્રાઈવર બંનેને સીધો ફાયદો થશે
Bharat Taxi Cab Service : અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં 20 નવેમ્બરથી 'ભારત ટેક્સી' ની શરૂઆત થશે, હવેથી ડ્રાઈવરોને કંપનીઓને કમિશન નહીં આપવું પડે, સંપૂર્ણ કમાણી ડ્રાઈવરના ખિસ્સામાં જશે, મુસાફરોનો ઘટી શકે છે કાર રેન્ટ
What is Bharat Taxi Cab Service : OLA-UBER જેવી પહેલી સરકારી કેબ હવે આવી ગઈ છે. ગુજરાતના ત્રણ મોટા શહેરોમાં 20 નવેમ્બરથી ભારત ટેક્સી લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. આ સુવિધાથી દરેક સવારીમાંથી ડ્રાઇવરોને 100% કમાણી મળશે, સાથે જ કમિશન સિસ્ટમ પણ નાબૂદ થશે. ઉપરથી ગ્રાહકો માટે ભાડા પણ ઓછા થઈ જશે.
ભારત ટેક્સી શું છે તેની મહત્વની માહિતી આ રહી
ભારત ટેક્સી એ ભારત સરકારની સહકાર મંત્રાલય અને નેશનલ ઇ-ગવર્નન્સ ડિવિઝન (NeGD) દ્વારા વિકસિત એક કો-ઓપરેટિવ મોડલની રાઇડ-હેલિંગ સેવા છે. તે Ola અને Uber જેવી પ્રાઇવેટ કંપનીઓને પડકાર આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ડ્રાઇવરોને માલિકી અને વધુ નફો મળે તેવી વ્યવસ્થા છે.
લોન્ચની તારીખ: ભારત ટેક્સીની સોફ્ટ લોન્ચિંગ નવેમ્બર 2025માં થશે, જેમાં પાયલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે દિલ્હીમાં 650 વાહનો સાથે શરૂઆત થશે. ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં મોટા પાયે રોલઆઉટ ડિસેમ્બર 2025થી થશે.
લોન્ચના સ્થળો: ગુજરાતમાં તેની શરૂઆત અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા જેવા મુખ્ય શહેરોમાં થવાની ધારણા છે, કારણ કે પાયલટ પ્રોજેક્ટ દિલ્હી, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કેન્દ્રિત છે. પછી તે રાજ્યભરમાં ફેલાશે.
કો-ઓપરેટિવ મોડલ: આ સેવા સહકાર ટેક્સી કો-ઓપરેટિવ લિમિટેડ (Sahakar Taxi Cooperative Limited) દ્વારા ચલાવવામાં આવશે, જેમાં ડ્રાઇવરોને સભ્ય તરીકે શામેલ કરીને માલિકી આપવામાં આવશે.
ડ્રાઇવરો માટે લાભ: ડ્રાઇવરોને 'સારથી' તરીકે ઓળખવામાં આવશે અને તેઓ કમિશન-ફ્રી મોડલમાં કામ કરશે. તેઓ માત્ર નોમિનલ ફી (દૈનિક/સાપ્તાહિક) ભરશે, જેથી તેમનો 25% વર્ગી કમિશન બચશે અને નફો સીધો તેમને મળશે.
ગ્રાહકો માટે વિશેષતાઓ: કોઈ સર્જ પ્રાઇસિંગ નહીં, પારદર્શક ભાડું, કેન્સલેશન નહીં અને સસ્તું ભાડું. એપ્લિકેશન હિન્દી, અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને મરાઠીમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. તે DigiLocker, UMANG સાથે ઇન્ટિગ્રેટેડ હશે.
સુરક્ષા અને ટેક્નોલોજી: ડેટા સુરક્ષા માટે ભારતીય કાયદાઓનું પાલન, સાયબરસિક્યુરિટી અને ડેટા સોવરિન્ટી પર ફોકસ. એપ્લિકેશન Google Play Store અને Apple App Store પરથી ડાઉનલોડ થશે, જેમાં આઈડેન્ટિટી વેરિફિકેશન સરળ હશે.
કેન્દ્ર સરકારની મુસાફરો માટે અનોખી પહેલ
વર્ષોથી, ભારતીય ટેક્સી બજાર કેટલીક ખાનગી એપ્લિકેશન-આધારિત કંપનીઓની આસપાસ ફરતું હતું. મુસાફરો પાસે મર્યાદિત વિકલ્પો હતા, અને ડ્રાઇવરો પાસે નફાના માર્જિન પણ ઓછા હતા. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાવાની છે. કેન્દ્ર સરકારે ભારત ટેક્સી શરૂ કરી છે, જે દેશની પ્રથમ સહકારી ટેક્સી સેવા છે, જે ઓલા અને ઉબેર જેવી ખાનગી કંપનીઓને સીધી પડકાર આપવા માટે તૈયાર છે. આ પહેલ કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ વિભાગ (NeGD) દ્વારા સંયુક્ત પ્રયાસ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય અનુસાર, રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ વિભાગ (NeGD) અને સહકાર ટેક્સી કોઓપરેટિવ લિમિટેડ (ભારત ટેક્સી) એ સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
ડ્રાઈવરોને સંપૂર્ણ માલિકી મળશે
આ યોજનાનો હેતુ ડ્રાઇવરોને તેમની કમાણીની સંપૂર્ણ માલિકી આપવાનો છે, સાથે સાથે મુસાફરોને વિશ્વસનીય અને સરકાર દ્વારા દેખરેખ હેઠળ સેવા પણ પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના સાથે, સરકાર મુસાફરોને વિશ્વસનીય, પારદર્શક અને સસ્તું વિકલ્પ પ્રદાન કરવાનો દાવો કરે છે.
ખાનગી ટેક્સી સેવાઓની મનમાનીનો જવાબ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, એપ-આધારિત ટેક્સી સેવાઓમાં ફરિયાદોનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો છે. ક્યારેક તે વાહનની સ્વચ્છતા, ક્યારેક અચાનક ભાડામાં વધારો, અથવા બુકિંગ રદ કરવાની ઝંઝટને લગતી હોય છે. ડ્રાઇવરોની દુર્દશામાં કોઈ સુધારો થયો નથી; તેમને તેમની કમાણીનો આશરે 25% કંપનીઓને કમિશન તરીકે ચૂકવવો પડે છે. ભારત ટેક્સી આ અન્યાયી સિસ્ટમનો અંત લાવવા તરફનું પ્રથમ નક્કર પગલું છે.
'કોઈ કમિશન નહીં' મોડેલ: ડ્રાઇવરો તેમની સંપૂર્ણ કમાણી જાળવી રાખે છે
ભારત ટેક્સીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે કોઈ કમિશન લેવામાં આવશે નહીં. ડ્રાઇવરો ફક્ત એક જ સબ્સ્ક્રિપ્શન ફી ચૂકવે છે. ફી વસૂલવામાં આવશે, જે દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક હોઈ શકે છે. આ રીતે, દરેક ટ્રીપમાંથી સંપૂર્ણ કમાણી સીધી ડ્રાઇવરને જશે. સરકાર માને છે કે આ લાખો ડ્રાઇવરોને નાણાકીય શક્તિ પ્રદાન કરશે અને તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે. બીજી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે આ સેવામાં જોડાનારા ડ્રાઇવરોને "સારથી" કહેવામાં આવશે, "ડ્રાઇવર્સ" નહીં.
5000 ડ્રાઈવર જોડાશે
ભારત ટેક્સી પાઇલટ પ્રોજેક્ટ નવેમ્બરમાં દિલ્હીમાં શરૂ થશે. શરૂઆતના તબક્કામાં, 650 વાહનો અને તેમના માલિક-ડ્રાઇવરો આ સેવાનો ભાગ બનશે. જો સફળ થશે, તો ડિસેમ્બરથી દેશના અન્ય મોટા શહેરોમાં તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં આશરે 5,000 ડ્રાઇવરો (મહિલાઓ સહિત) જોડાય તેવી અપેક્ષા છે.
"સહકાર ટેક્સી કોઓપરેટિવ લિમિટેડ" ની જવાબદારી
ભારત ટેક્સી ખાનગી કંપની નહીં પણ સહકારી સાહસ તરીકે કાર્ય કરશે. તેનું સંચાલન "સહકાર ટેક્સી કોઓપરેટિવ લિમિટેડ" દ્વારા કરવામાં આવશે, જેની સ્થાપના જૂન 2025 માં ₹300 કરોડની પ્રારંભિક મૂડી સાથે કરવામાં આવી હતી.
આ પ્રોજેક્ટની દેખરેખ માટે રચાયેલી ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ અમૂલના એમડી, જયેન મહેતા હશે, જ્યારે એનસીડીસીના ડેપ્યુટી એમડી, રોહિત ગુપ્તા, ઉપાધ્યક્ષ હશે. સરકારનો દાવો છે કે આ મોડેલ માલિકી, પારદર્શિતા અને ડ્રાઇવરોને સન્માન પ્રદાન કરવા તરફ એક ઐતિહાસિક પગલું હશે.
પારદર્શિતા અને વિશ્વાસનું નવું પરિવહન મોડેલ
ભારત ટેક્સી ફક્ત એક ટેક્સી એપ્લિકેશન નથી, પરંતુ ડ્રાઇવરો અને મુસાફરો વચ્ચે વિશ્વાસનો સેતુ છે. સરકારનો ધ્યેય એક એવી પરિવહન ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો છે જ્યાં ટેકનોલોજી, સહયોગ અને પારદર્શિતા મળીને દેશના રસ્તાઓ પર એક નવી દિશા બનાવે. જો આ પ્રયોગ સફળ થાય છે, તો ભારત ટેક્સી આગામી વર્ષોમાં માત્ર ભારત માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે "સહકારી ગતિશીલતા"નું એક મોડેલ બની શકે છે.
