બોટાદ APMCમાં ભાવ ફેર વિવાદ બાદ સરકારનો મોટો નિર્ણય, હરાજી બાદ તોલ અને ભાવ અંગે કરાઈ સ્પષ્ટતા
New APMC Rules: બોટાદના હડદડ ગામમાં 'કડદા પ્રથા' એ ખેડૂત આંદોલન થયેલા ઘર્ષણની ઘટનાના પગલે ગુજરાત રાજ્યના નાયબ નિયામક, ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર, દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે. બોટાદ APMCમાં ભાવ ફેર વિવાદ બાદ સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે. APMCમાં વજનમાં કોઈ કપાત નહીં કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ વજન APMCના વજન કાંટામાં કરવા અને વજન મુજબ હરાજીમાં પડતા ભાવનું બિલ આપવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
સરકાર દ્વારા તમામ APMCને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે, ખેડૂતોની જણસનું વજન હરાજી બાદ APMCના કાંટે જ કરવું. આ વજનના આધારે જ અંતિમ બિલ બનાવવું અને કોઈપણ પ્રકારની કપાત ગણવી નહીં. જો જણસ APMC સિવાય વેપારીના સ્થળે લઈ જવામાં આવે, તો તેનું વાહન ભાડું પણ વેપારીએ જ ચૂકવવાનું રહેશે. આ નિર્ણયનો હેતુ ખેત પેદાશના તોલમાપમાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા જાળવીને ખેડૂતોને તેમની મહેનતનો સંપૂર્ણ ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
નોંધનીય છે કે, બોટાદ જિલ્લાના હડદડ ખાતે થયેલા ઘર્ષણની ઘટના બાદ ગુજરાત સરકારે રાજ્યની ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ (APMC)માં તોલમાપ અને ચૂકવણી પ્રક્રિયાની પારદર્શિતા વધારવા માટે કડક પગલાં લીધા છે.
વજન અને કપાત અંગેના કડક નિયમો
(1) ખેડૂત માલની હરાજી બાદ બજાર સમિતિના વજન કાંટામાં વજન કરવું અને તે વજનમાં કોઈ કપાત કરવી નહી તથા તે થતા વજન મુજબ હરાજીમાં પડેલ ભાવથી થતી કિમતનું બીલ આપવું.
(2) ખેડૂત માલની ઉતરાઈ બજાર સમિતિ એ મંજુર કરેલ પેટા કાયદા-૩૧ અન્વયે પુરવણી નં-૧૧ મુજબ થતી દાગીનાની રકમ ખેડૂતબિલમાં જ કપાત કરવી તથા અન્ય કોઈ ચાર્જ વસુલ કરવો નહીં.
(3) ખેડૂતમાલની હરાજી બાદ ખેત પાકની ખરીદી કરનાર વેપારી જો તે માલ તેની જિનિંગ ફેક્ટરી, ઓઈલ મીલ, તમાકુની ખળી કે તેના ગોડાઉન ઉપર ખેડૂતના જ સાધનમાં લઇ જવા ઈચ્છે તો ખેડૂતને તે વાહનના ભાડા પેટે વળતર રોકડમાં આપવાનું રહેશે.
(4) ખેડૂતમાલની હરાજી બાદ વે-બ્રીજ ઉપર થયેલ ચોખ્ખા વજનમાં વે-બ્રીજ ફરક કે વધારાનું વજન કે અન્ય રજ તરીકેનું વજન કપાત કરવાનું રહેશે નહીં.
(5) ખેડૂતમાલની હરાજી સમયે જે-તે ખેત પાકની કવોલીટી તપાસી લેવી અને તે મુજબ હરાજીમાં ભાવ બોલવો. એકવાર ભાવ જાહેર હરાજીમાં નક્કી થયા બાદ અને માર્કેટયાર્ડ માંથી જે-તે વેપારીની જિનિંગ ફેક્ટરી, ઓઈલ મીલ, તમાકુની ખળી કે તેના ગોડાઉનમાં માલ ઉતર્યા પછી તેમાં ક્વોલીટી, ભેળસેળ કે ગમે તે બહાને કોઈપણ જાતનો ભાવફેર (કડદો) કરવાનો રહેશે નહીં.
કડદા પ્રથા એટલે શું?
જ્યારે કોઈ ખેડૂત પોતાની જણસ લઈને APMCમાં વેચાણ માટે જાય છે, ત્યા તે જણસની ખુલ્લામાં હરાજી કરવામાં આવે છે અને તેને ખરીદી કરેલા વેપારીના જીન પર નાખવા માટે જ્યારે ખેડૂત જાય છે ત્યારે તેના જણસની ગુણવત્તાને લઈને કે બીજી કોઈ રીતે APMCમાં જે ભાવ નક્કિ કરવામાં આવ્યા છે, તેના કરતા ઓછા ભાવ આપવામાં આવે છે, તેને કડદો કહેવામાં આવે છે. (ઉદાહરણ તરીકે: કોઈ ખેડૂત માર્કેટીંગ યાર્ડમાં કપાસ વેચવા માટે જાય છે અને વેપારી દ્વારા કપાસને 1350 રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવે છે અને ખેડૂતને ચીઠી આપીને વેપારીના જીનમાં ખાલી કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે, જ્યા વેપારીના બીજા માણસો જ્યારે ખેડૂત કપાસ ઉતારતો હોય ત્યારે તેનો કપાસ ચેક કરવા આવે છે અને કપાસની ગુણવત્તા અને ખરાબ જેવા વિવિધ બહાના કાઢીને APMCમાં આપવામાં આવેલા 1350 ભાવ ઓછા 900 રૂપિયાનો જ હોવાનું જણાવે છે અને જ્યારે ખેડૂત આજીજી કરે છે ત્યારે કપાસના ભાવમાં 1000 રૂપિયા સુધી ભાવ કહે છે જ્યારે ખેડૂત માની જાય છે, ત્યારે ખેડૂતનો 1350 રૂપિયાનો કપાસ 1000 રૂપિયામાં ખરીદે છે એટલે તેમાં 350 રૂપિયાનો કડદો વેપારીએ કર્યો. )
