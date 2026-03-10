Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratબેફામ ફી વસૂલતી શાળાઓ સામે સરકાર એક્શન મોડમાં, ફીના નિયમ તોડનાર થશે 10 લાખ સુધીનો દંડ

બેફામ ફી વસૂલતી શાળાઓ સામે સરકાર એક્શન મોડમાં, ફીના નિયમ તોડનાર થશે 10 લાખ સુધીનો દંડ

School Fee Rules: રાજ્યમાં ખાનગી શાળાઓ દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવતી ફી પર લગામ લગાવવા માટે ગુજરાત સરકાર હવે વધુ કડક બની છે. વિધાનસભામાં શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, જો કોઈ પણ શાળા ફી નિયમન સમિતિ (FRC)ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તેમની સામે કડક દંડાત્મક પગલાં લેવામાં આવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 10, 2026, 06:49 PM IST
  • ફીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશો તો શાળાની માન્યતા થઈ શકે છે રદ
  • પ્રથમ ભૂલ પર 5 લાખ અને બીજી વાર 10 લાખના દંડની જોગવાઈ
  • ફી મુદ્દે હવે વાલીઓ ગુપ્ત રીતે પણ કરી શકશે ફરિયાદ

Trending Photos

બેફામ ફી વસૂલતી શાળાઓ સામે સરકાર એક્શન મોડમાં, ફીના નિયમ તોડનાર થશે 10 લાખ સુધીનો દંડ

School Fee Rules: રાજ્યમાં ખાનગી શાળાઓ દ્વારા વસૂલવામાં આવતી બેફામ ફી પર લગામ લગાવવા માટે ગુજરાત સરકાર હવે સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. તાજેતરમાં વિધાનસભામાં શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે કે, જો કોઈ પણ શાળા ફી નિયમન સમિતિ (FRC)ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે, તો તેની સામે કડકમાં કડક દંડાત્મક પગલાં લેવામાં આવશે.

નિયમભંગ કરનાર શાળાઓ માટે દંડની જોગવાઈ
રાજ્યની કોઈપણ શાળા ફી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે અથવા વાલીઓ તરફથી ફરિયાદ મળે તો ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી-FRC દ્વારા ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. જેમાં પ્રથમ વાર ફરિયાદ મળે તો રૂ. 5 લાખ સુધીનો દંડ, બીજી વાર રૂ. 10 લાખ સુધીનો દંડ અને જો ત્રીજી વાર ફરિયાદ મળે તો શાળાની માન્યતા રદ કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ફી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારી 10થી વધુ શાળાઓ સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તેમ શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ વિધાનસભામાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું.

બધા જ બોર્ડની શાળાઓ FRC હેઠળ
રાજ્ય મંત્રી જાડેજાએ કહ્યું હતું કે, રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શાળાઓમાં શિક્ષણનું સ્તર સુધારવા અને વાલીઓને ફી બાબતે પડતી મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે રાજ્યમાં તા. 27 એપ્રિલ 2017થી ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી-FRCની રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિના કાર્યક્ષેત્રમાં રાજ્યની પૂર્વ-પ્રાથમિક, પ્રાથમિક, ઉચ્ચ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સહિત તમામ પ્રકારની સ્વનિર્ભર શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં ગુજરાત બોર્ડ ઉપરાંત CBSE અને ICSE જેવા તમામ બોર્ડ સાથે જોડાયેલી સ્વનિર્ભર શાળાઓ તેમજ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, વાલીઓની સુવિધા અને પારદર્શિતા માટે સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે. કોઈપણ શાળાની નિયત થયેલી ફીની વિગતો વાલીઓ FRCના ઓનલાઈન પોર્ટલ પરથી મેળવી શકે છે. આ ઉપરાંત શાળાઓનું સમયાંતરે ચેકિંગ અને ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા દ્વારા સિસ્ટમને વધુ સુદ્રઢ બનાવવામાં આવી છે. વધુમાં, જો કોઈ વાલી પોતાનું નામ જાહેર કર્યા વગર પણ ફરિયાદ કરે તો શિક્ષણ વિભાગ તેની ગંભીરતાથી નોંધ લઈને જે તે શાળા સામે તપાસ કરીને કડક કાર્યવાહી કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gujarat School Fee RulesFRC GujaratFee Regulatory Committeeશાળા ફી નિયમનફી નિયમન સમિતિ

Trending news