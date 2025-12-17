સરકારી નોકરીની તક, જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની 209 જગ્યા પર ભરતીની જાહેરાત, જાણો વિગત
Gujarat Pharmacist Recruitment 2025: બીફાર્મ અને ડીફાર્મની ડિગ્રી ધરાવતા લોકો માટે સારા સમાચાર છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આશરે 12 વર્ષ બાદ 209 જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની ભરતી થવા જઈ રહી છે.
Government Jobs: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની કુલ 209 જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ નોકરી માટે ઉમેદવારો 30 ડિસેમ્બર સુધી અરજી કરી શકશે. 18થી 35 વર્ષના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ગુજરાતમાં આશરે 12 વર્ષ બાદ જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની ભરતી બહાર પડી છે.
ઓનલાઈન અરજી શરૂ
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત પ્રમાણે આ જગ્યાઓ માટે 16 ડિસેમ્બરથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવાર 30 ડિસેમ્બર સુધી અરજી કરી શકશે. બે ભાગમાં પરીક્ષા લેવામાં આવશે. કુલ 209 જગ્યામાંથી બિન અનામત વર્ગ માટે 104 જગ્યા રિઝર્વ રાખવામાં આવી છે. અરજી કરવા માટે સામાન્ય ઉમેદવારોએ 500 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે.
કઈ જગ્યા પર ભરતી?
જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની 209 જગ્યા ભરાશે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ?
ઉમેદવારો 30 ડિસેમ્બર સુધી અરજી કરી શકશે.
વય મર્યાદા
18થી 35 વર્ષ
પગાર ધોરણ
પાંચ વર્ષ 29200 રૂપિયા ફિક્સ પગાર
શૈક્ષણિક લાયકાત
બીફાર્મ અથવા ડીફાર્મની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.
તમે આ ભરતીની વધુ માહિતી માટે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.
