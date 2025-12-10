સમાજ માટે લાલબત્તી! મહેસાણામાં સગીર વયની કિશોરીઓ ગર્ભવતી હોવાના સરકારી આંકડા ચોંકાવનારા
Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારી વિગતો આવી સામે આવી છે. મહેસાણા જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક રિપોર્ટમાં જિલ્લામાં સગીર વયની કિશોરીઓના ગર્ભવતી હોવાના ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. આ આંકડા સમાજ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય અને લાલબત્તી સમાન છે. રિપોર્ટ અનુસાર, એપ્રિલ 2025થી ડિસેમ્બર 2025 સુધીના સમયગાળામાં જિલ્લામાં કુલ 341 સગીરાઓ ગર્ભવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ આંકડો 14 થી 17 વર્ષની વયજૂથની કિશોરીઓનો છે.
જિલ્લામાં સગીર વયની 341 કિશોરીઓ ગર્ભવતી
મહેસાણા જિલ્લામાં એપ્રિલ 2025થી ડિસેમ્બર 2025 સુધીના સમયગાળામાં સગીરાઓ ગર્ભવતી હોવાના આંકડાની વાત કરવામાં આવે તો, જિલ્લામાં માત્ર 9 જ મહિનામાં આવા 341 મામલા નોંધાયા છે. જેમાં 14 વર્ષની 2 કિશોરીઓ, 15 વર્ષની 34 કિશોરીઓ, 16 વર્ષની 76 કિશોરીઓ, 17 વર્ષની 229 કિશોરીઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ 14 વર્ષથી 17 વર્ષની કુલ 341 કિશોરીઓ ગર્ભવતી નોંધાઈ છે.
મહેસાણા જિલ્લામાં નોંધાયેલા આ કિસ્સાઓમાં સૌથી વધુ સગીરાઓ ગર્ભવતી હોવાના મામલા કડી તાલુકામાં નોંધાયા છે, જ્યાં 88 કિશોરીઓ ગર્ભવતી છે, અને ત્યારબાદ મહેસાણા તાલુકામાં 80 મામલા નોંધાયા છે.
આરોગ્ય વિભાગની કાર્યવાહી
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ ગંભીર બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભવતી સગીરાઓના સ્વાસ્થ્ય માટેની ખાસ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. સગીર વયે ગર્ભધારણ માતા અને બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી બની શકે છે, તેથી યોગ્ય તબીબી દેખરેખ જરૂરી છે.
નાની વયે ગર્ભધારણ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉપરાંત કિશોરીઓના શિક્ષણ અને ભવિષ્ય પર પણ ગંભીર અસર કરે છે. આ આંકડા સમાજને બાળ લગ્ન, જાતીય શિક્ષણનો અભાવ અને સામાજિક સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર ગહન વિચારણા કરવા માટે મજબૂર કરે છે. આ પરિસ્થિતિ પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવું અને સમાજમાં જાગૃતિ લાવવી જરૂરી છે.
