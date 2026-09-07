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છોકરી સાથે જંગલમાં મંગલ કરવાના હતાં શિક્ષકનાં સપનાં : 5 લાખ આપો, નહિતર વીડિયો વાયરલ કરીશું, પ્રેમ ભારે પડ્યો

શિક્ષકના દિલમાં આનંદની હેલી હતી. જંગલના એકાંતમાં હજુ તો રોમેન્ટિક પળોની શરૂઆત જ થઈ હતી, ત્યાં જ એકાએક ઝાડીઓમાંથી કેટલાક શિકારીઓ ત્રાટક્યા. આંખોમાં પ્રેમના સપના રમી રહ્યા હતા ત્યાં જ સામે આવી ગઈ બળાત્કારના કેસની ધમકી અને ખંડણીની માગ. બનાસકાંઠામાં હનીટ્રેપનો એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેનો ભોગ શિક્ષક બન્યો છે. જેની પાસે 5 લાખ રૂપિયા મગાતા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચેલા આ મામલામાં કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે. 

Published: Sep 07, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:22 PM IST
છોકરી સાથે જંગલમાં મંગલ કરવાના હતાં શિક્ષકનાં સપનાં : 5 લાખ આપો, નહિતર વીડિયો વાયરલ કરીશું, પ્રેમ ભારે પડ્યો

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