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GPSCની નવી પહેલ, હવે અસફળ અને વેઈટિંગ લિસ્ટના ઉમેદવારોને પણ મળશે નોકરી! જાણો કેવી રીતે કામ કરશે 'અવસર' મોડ્યૂલ

GPSC Avsar Module: GPSCએ નવી પહેલ કરીને અવસર મોડ્યુલની શરૂઆત કરી છે. અસફળ અને વેઈટિંગ લિસ્ટના ઉમેદવારોને રોજગારીની તક આપવા માટે આ મોડ્યુલ બનાવવામાં આવ્યું. સરકારી વિભાગો, જાહેર ક્ષેત્રના એકમો અને ખાનગી કંપનીઓ સામે માહિતી શેર કરવામાં આવશે. આ માટે ઉમેદવારની સહમતિ પણ લેવામાં આવશે. છેલ્લા 5 વર્ષની વર્ગ-1 અને વર્ગ-2ની ભરતીના ઉમેદવારોને આ લાભ મળશે. ડેટા પ્રાઈવસીનું પાલન કરવામાં આવશે. GPSC આ પ્રક્રિયામાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:43 PM IST
GPSCની નવી પહેલ, હવે અસફળ અને વેઈટિંગ લિસ્ટના ઉમેદવારોને પણ મળશે નોકરી! જાણો કેવી રીતે કામ કરશે 'અવસર' મોડ્યૂલ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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