તૈયારી શરૂ કરી દો! GPSC ભરતી કેલેન્ડર 2026 જાહેર, વર્ગ 1-2ની 329 જગ્યાઓ માટે થશે ભરતી
GPSC Recruitment Calendar 2026: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ(GPSC) દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લાખો યુવાનો માટે મહત્ત્વના સમાચાર છે. GPSC દ્વારા વર્ષ 2026નું સત્તાવાર ભરતી કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. GPSC દ્વારા જાહેર કરાયેલ કેલેન્ડર અનુસાર આગામી વર્ષે અલગ-અલગ વિભાગોમાં કુલ 329 જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન બહાર પડશે જાહેરાતો
GPSC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, વર્ષ 2026ના એપ્રિલથી જૂન મહિના દરમિયાન અલગ-અલગ સંવર્ગની ભરતીઓ માટે સત્તાવાર જાહેરાતો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. GPSCએ માત્ર જગ્યાઓ જ નહીં, પરંતુ પરીક્ષાની સંભવિત તારીખો અંગે પણ આયોજન સ્પષ્ટ કર્યું છે.
વર્ગ 1-2ની 100 જગ્યાઓ પર ભરતી થશે
આ ભરતી કેલેન્ડરમાં સૌથી મહત્વની ગણાતી વહીવટી સેવા વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 ની કુલ 100 જગ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, ટેકનિકલ ક્ષેત્રના ઉમેદવારો માટે ઇજનેરી સેવા વર્ગ-1 અને 2 ની 70 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. શિક્ષણ વિભાગમાં મહત્વનું પદ ગણાતા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ની વર્ગ-2 ની 43 જગ્યાઓ અને વન વિભાગમાં મદદનીશ/પરીક્ષેત્ર વન સંરક્ષક વર્ગ-2 ની 26 જગ્યાઓ માટે પણ આ ભરતી કેલેન્ડરમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
એપ્રિલથી જૂન મહિના સુધી ભરતીની જાહેરાત આવશે
GPSC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આ આયોજનને પગલે લાંબા સમયથી તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. નિયત સમયમર્યાદામાં પરીક્ષાઓ લેવાય અને પારદર્શક રીતે પરિણામો જાહેર થાય તે દિશામાં આયોગ અત્યારથી જ સજ્જ બન્યું છે. વર્ષ 2026નું આ કેલેન્ડર સરકારી ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે સુવર્ણ તક સાબિત થશે.
