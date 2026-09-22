/આજે કેવડિયામાં બોલિવૂડ સિતારા! સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં યોજાશે 72મો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ; જાણો શું છે ખાસ તૈયારીઓ

મંચ તૈયાર છે, લાઈટો સજ્જ છે, અને ભારતીય સિનેમાના શ્રેષ્ઠ પ્રદાન પર સ્પોટલાઈટ પડવાની તૈયારીમાં છે. 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ગુજરાતના એકતા નગર, કેવડિયા ખાતે યોજાનારા 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ વર્ષ 2024 માટે ભારતીય સિનેમામાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને બિરદાવતા આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારો પ્રદાન કરશે.
રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો એ ભારતીય સિનેમા માટેના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સન્માનોમાંના એક છે. 1954માં સ્થપાયેલા, આ પુરસ્કારો ભાષાઓ, પ્રદેશો અને ફિલ્મ નિર્માણના સ્વરૂપોની વિશાળ શ્રેણીને આવરી લેતા ફીચર ફિલ્મો, નોન-ફીચર ફિલ્મો અને સિનેમા પરના લેખનમાં ઉત્કૃષ્ટતાને માન્યતા આપે છે.
દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ
2024 માટેનો દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ પીઢ અભિનેતા અનંત નાગને ભારતીય સિનેમામાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનની માન્યતા રૂપે પ્રદાન કરવામાં આવશે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં તેમને આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન એનાયત કરશે. પાંચ દાયકાથી વધુ સમયની કારકિર્દી સાથે, અનંત નાગે તેમના વિવિધ પ્રકારના કામ દ્વારા કન્નડ અને ભારતીય સિનેમામાં કાયમી યોગદાન આપ્યું છે.
આ સન્માન તેમની અદ્ભુત કલાત્મક સફર અને ભારતીય સિનેમાના સમૃદ્ધ વારસામાં કાયમી યોગદાનની ઉજવણી કરે છે.
✨આતુરતાનો અંત: 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય સિનેમાના શ્રેષ્ઠ પ્રદાનની ઉજવણી કરવા માટે તૈયાર
✨દિલ્હીથી એકતા નગર સુધી: 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો સાથે વિવિધ રાજ્યોમાં નવી સફરની શરૂઆત
✨શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મથી લઈને શ્રેષ્ઠ અભિનેતા અને શ્રેષ્ઠ… pic.twitter.com/4KBkSy7V9M
— PIB in Gujarat 🇮🇳 (@PIBAhmedabad) September 21, 2026
ભારતીય સિનેમાના શ્રેષ્ઠ પ્રદાનની ઉજવણી 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો દેશભરની કેટલીક શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો, પ્રદર્શનો અને સર્જનાત્મક પ્રતિભાઓને એકસાથે લાવશે. 'આર્ટિકલ 370' ને શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે 'ભંગાર' ને શ્રેષ્ઠ નોન-ફીચર ફિલ્મ તરીકે અને 'રામ-નામી' ને શ્રેષ્ઠ ડોક્યુમેન્ટરી તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે. અભિનય શ્રેણીઓમાં, 'બ્રહ્મયુગમ' માટે મમ્મૂટી અને 'ચંદુ ચેમ્પિયન' માટે કાર્તિક આર્યનની 'શ્રેષ્ઠ મુખ્ય અભિનેતા' તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે, જ્યારે 'આર્ટિકલ 370' માટે યામી ગૌતમને 'શ્રેષ્ઠ મુખ્ય અભિનેત્રી'નો પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર માટે રણદીપ હુડાને શ્રેષ્ઠ ડેબ્યૂ દિગ્દર્શકના પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય ઘણી ફિલ્મો અને કલાકારોને પણ વિવિધ શ્રેણીઓમાં માન્યતા આપવામાં આવશે, જે ભારતીય સિનેમાની વિવિધતા અને સમૃદ્ધિને દર્શાવે છે. કલ્કિ 2898 AD, અમરન, પુષ્પા: ધ રૂલ પાર્ટ-02, ભૂલ ભુલૈયા 3 અને સ્ત્રી 2 સહિતની ફિલ્મો પણ વિવિધ શ્રેણીઓમાં સન્માન મેળવશે.
ભારતભરમાં પહોંચતી ઉજવણી
72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો ભારતીય સિનેમાની ઉજવણીમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત પણ કરે છે. આ સમારોહ ગુજરાતના એકતા નગર ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે, જેના દ્વારા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોની ઉજવણી રાષ્ટ્રીય રાજધાનીથી આગળ લઈ જવામાં આવી રહી છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે આવનારા વર્ષોમાં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોની ઉજવણી દેશના વિવિધ ભાગોમાં લઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પહેલ ભારતીય સિનેમાની ઉજવણીને વિવિધ પ્રદેશોની નજીક લાવશે અને દેશની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક અને સિનેમેટિક વિવિધતાને પ્રદર્શિત કરશે. તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને મંચ સજ્જ છે. હવે 22 સપ્ટેમ્બર 2026ની સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે ફિલ્મ નિર્માતાઓ, અભિનેતાઓ, ટેકનિશિયનો અને ભારતીય ફિલ્મ જગતના અન્ય સભ્યો 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો માટે એકતા નગર ખાતે એકસાથે આવશે.