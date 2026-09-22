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આજે કેવડિયામાં બોલિવૂડ સિતારા! સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં યોજાશે 72મો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ; જાણો શું છે ખાસ તૈયારીઓ

72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર પહેલા ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને એક શાનદાર નવુ રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. આજે કેવડિયા મોટી ઘટનાનું સાક્ષી બનશે. રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુસ્કાર માટે ઘણા અભિનેતાઓ પહોંચી ગયા છે. સાંજે 4 કલાકથી કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:19 AM IST
આજે કેવડિયામાં બોલિવૂડ સિતારા! સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં યોજાશે 72મો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ; જાણો શું છે ખાસ તૈયારીઓ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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