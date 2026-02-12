Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝJunagadh

મહાશિવરાત્રિ પર સોમનાથમાં ભવ્ય આયોજન, પાંચ લાખ ભક્તો આવવાની આશા, જાણો કેવી છે તૈયારી

Mahashivratri in Somnath Mandir: મહાશિવરાત્રિ પર સોમનાથ મંદિરમાં 5 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ વાતની જાણકારી મંદિર અધિકારીઓ તરફથી આપવામાં આવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:24 PM IST

મહાશિવરાત્રિ પર સોમનાથમાં ભવ્ય આયોજન, પાંચ લાખ ભક્તો આવવાની આશા, જાણો કેવી છે તૈયારી

Mahashivratri in Somnath Mandir: 15 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના દિવસે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ છે. આ દિવસે ભગવાન શિવના દર્શન કરવા માટે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં લાખો ભક્તો જવાના છે. ત્યારે ભક્તોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે તંત્રએ સંપૂર્ણ તૈયારી કરી છે.

મંદિરના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તાજેતરમાં સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ બાદ મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદિરમાં 15 ફેબ્રુઆરી 2026ના મહાશિવરાત્રિના ઉત્સવની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. મંદિર તંત્ર પ્રમાણે આ દિવસે પાંચ લાખ જેટલા ભક્તો દર્શન માટે આવી શકે છે.

ગિર જિલ્લા કલેક્ટરે આપી જાણકારી
આ વર્ષે શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડની આશંકાને ધ્યાનમાં રાખતા મંદિર તંત્ર અને સ્થાનિક અધિકારી સુરક્ષા અને સુવિધાઓની વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી રહ્યાં છે. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનું આયોજન 8થી 11 જાન્યુઆરી સુધી રાષ્ટ્રીય સ્મૃતિ દિવસના રૂપમાં કરવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદી પણ આ કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા હતા.

ગિર સોમનાથના કલેક્ટર એનવી ઉપાધ્યાયે જાણકારી આપતા કહ્યુ કે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ બાદ શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. સામાન્ય દિવસોમાં આશરે 20 હજાર શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરમાં દર્શન માટે આવતા હતા, પરંતુ હવે તેની સંખ્યા 75 હજારથી વધુ થઈ ગઈ છે.

આવનાર મહાશિવરાત્રિના પર્વ પર આશરે પાંચ લાખ ભક્તો દર્શન માટે આવી શકે તેવી સંભાવના છે.

સુરક્ષા તપાસ દ્વારની સંખ્યા 6થી વધારી 10
સોમનાથ મંદિરમાં ભીડને કંટ્રોલ કરવા અને સારી રીતે દર્શન થઈ શકે તે માટે તંત્ર દ્વારા ઘણા ઉપાય કરવામાં આવ્યા છે. સુરક્ષા તપાસ દ્વારની સંખ્યા 6થી વધારી 10 કરી દેવામાં આવી છે. ભક્તોની અવરજવર યથાવત રહે તે માટે એક તરફથી પ્રવેશ અને એક તરફથી બહાર નીકળવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે.

કોઈ ઈમરજન્સી સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સ્વાસ્થ્ય ટીમ 24 કલાક તૈનાત રહેશે. તેમણે કહ્યું કે મંદિરના પાર્કિંગ એરિયામાં સામુદાયિક રસોઈનું આયોજન કરવામાં આવશે.

આ દરમિયાન ગુજરાત પર્યટન વિભાગે 14, 15 અને 16 ફેબ્રુઆરીએ ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓએ જાણકારી આપી છે કે કૈલાશ ખેર સહિત દિગ્ગજ ગાયકો મંદિર પરિસરની પાસે એક મેદાનમાં પ્રસ્તુતિ આપશે.
 

