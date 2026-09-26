/અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મહામેળાનું આજે ભવ્ય સમાપન: 40 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન, જાણો 6 દિવસમાં મળેલું દાનભેટ

Ambaji Temple: આજે ભાદરવી પૂનમ છે, જે અંબાજી ખાતે યોજાતા મહામેળાનો અંતિમ અને છેલ્લો દિવસ છે. આ મેળાના છ દિવસ દરમિયાન અંદાજિત 40 લાખ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓએ માં અંબેના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. ખાસ કરીને જે ભક્તો બારે માસની 12 પૂનમ ભરે છે, તેઓ આ ભાદરવી પૂનમે અચૂક અંબાજી દર્શને પહોંચે છે. મેળાના અંતિમ દિવસે વહીવટી તંત્રના વિવિધ વિભાગો દ્વારા અંબાજી મંદિરે ધજારોહણ કરવામાં આવે છે, જ્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ ચૌદશના દિવસે જ માતાજીને ધજારોહણ કર્યું હતું.
આસ્થાના આ મહાપર્વમાં છ દિવસમાં માતાજીના શિખરે 5 મીટરવાળી 4,000 જેટલી ધજાઓ ચડાવવામાં આવી છે અને દાનભેટની રકમ પણ બે કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગઈ છે. જોકે, આ વખતે નોંધનીય બાબત એ રહી કે સમગ્ર મેળાના છ દિવસ દરમિયાન અંબાજી મંદિરમાં સોનાની આવક સંપૂર્ણપણે નીલ રહી હતી.
આસ્થાનું પ્રતિક: હજારો ધજાઓ અને દાનભેટ
મેળાના અંતિમ દિવસોમાં વહીવટી તંત્રના વિવિધ વિભાગો દ્વારા અંબાજી મંદિરે શ્રદ્ધાપૂર્વક ધજારોહણ કરવામાં આવે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચૌદશના પવિત્ર દિવસે જ માતાજીના શિખર પર ધજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું. આંકડાકીય માહિતી મુજબ, મેળાના આ છ દિવસના સમયગાળામાં અંબાજી મંદિરે 5 મીટર લંબાઈ વાળી અંદાજે 4000 જેટલી ધજાઓ ભક્તો દ્વારા ચઢાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ભક્તો દ્વારા છ દિવસમાં અર્પણ કરાયેલી દાનભેટની રકમ બે કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગઈ છે. જોકે, આ વખતના મેળા દરમિયાન નોંધપાત્ર બાબત એ રહી કે સમગ્ર છ દિવસમાં મંદિરમાં સોનાની આવક નીલ (શૂન્ય) રહી હતી.
હર્ષ સંઘવીની વિશેષ ઉપસ્થિતિ અને મેળાની પૂર્ણાહુતિ
ભાદરવી પૂનમનો આ મહામેળો જ્યારે તેના અંતિમ ચરણમાં છે, ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અંબાજી ખાતે પહોંચ્યા છે. તેઓ અંબાજીના ખોડીવલી સર્કલથી પોલીસ જવાનો સાથે ધજા લઈને પદયાત્રા સ્વરૂપે મંદિર સુધી પહોંચશે અને 'તેરા તુજકો અર્પણ' કાર્યક્રમમાં વિશેષ હાજરી આપશે. અંબાજી મંદિરમાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા લાવવામાં આવેલી આ ધજા ચઢાવ્યા બાદ છ દિવસીય આ મહામેળો સત્તાવાર રીતે સંપન્ન થશે. 40 લાખ માઈભક્તોની અપાર આસ્થા સાથે આ વર્ષનો ભાદરવી પૂનમનો મેળો ભક્તિભાવપૂર્વક પૂર્ણ થશે.