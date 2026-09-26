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અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મહામેળાનું આજે ભવ્ય સમાપન: 40 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન, જાણો 6 દિવસમાં મળેલું દાનભેટ

Ambaji Temple: આજે ભાદરવી પૂનમનો પવિત્ર દિવસ છે અને તેની સાથે જ અંબાજી ખાતે યોજાતા સુપ્રસિદ્ધ ભાદરવી પૂનમના મેળાનો આજે અંતિમ અને છેલ્લો દિવસ છે. આ મહામેળાના છ દિવસ દરમિયાન અંદાજિત 40 લાખ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓએ મા અંબેના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. ભક્તોમાં આ પૂનમનું અનેરું મહત્વ છે, ખાસ કરીને જે શ્રદ્ધાળુઓ બારે માસની 12 પૂનમો ભરવાનો સંકલ્પ લે છે, તેઓ આ ભાદરવી પૂનમના અવસરે અચૂકપણે મા અંબાના દરબારમાં શીશ ઝુકાવવા પહોંચે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 26, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:53 AM IST
અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મહામેળાનું આજે ભવ્ય સમાપન: 40 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન, જાણો 6 દિવસમાં મળેલું દાનભેટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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