સોમનાથ પરિસરમાં ગુંજ્યો ઓમકાર નાદ; PM મોદીની હાજરીમાં ભવ્ય ડ્રોન શો, કપાળ પર ત્રિપુંડ, હાથમાં ત્રિશુળ
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આજે એક ઐતિહાસિક પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાના ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન રાજકોટથી હેલિકોપ્ટર મારફતે સોમનાથ પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમનું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ભાવભીનું અને ગરિમાપૂર્ણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
PM મોદીએ સોમનાથ પર એક વીડિયો શેર કર્યો
भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वे सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे। pic.twitter.com/XounUARIFb
— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2026
ઐતિહાસિક સંગમ: 1000 વર્ષનો સંઘર્ષ અને 75 વર્ષનું ગૌરવ
આ મુલાકાત માત્ર શ્રદ્ધા પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે ભારતીય સંસ્કૃતિના પુનરુત્થાનનું પ્રતીક છે. ગઝનવીના આક્રમણને 1000 વર્ષ અને સોમનાથ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય, આ ઐતિહાસિક સંગમ ટાણે 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 2026' નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પીએમ મોદીએ સોમનાથ પહોંચતા પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર મંદિરનો એક ભવ્ય વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં હંસરાજ રઘુવંશીના કંઠે ગવાયેલું ગીત ભક્તિમય માહોલ સર્જી રહ્યું છે.
આહીરરાણીઓનો મહારાસ: શક્તિ અને સંસ્કૃતિની પ્રસ્તુતિ
વડાપ્રધાનના સ્વાગત માટે સોમનાથના પ્રાંગણમાં આહીર સમાજ દ્વારા એક અદભૂત 'મહારાસ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાની બાળાઓથી લઈને વયોવૃદ્ધ બહેનો સુધીની 100 જેટલી આહીરરાણીઓ પરંપરાગત વેશભૂષા અને લોકસંગીતના તાલે મહારાસ રજૂ કરશે, જે ગુજરાતની વીરતા અને સાંસ્કૃતિક ધરોહરનો પરિચય કરાવશે.
પીએમ મોદીએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા
સોમનાથ ટ્રસ્ટથી બેઠક પૂર્ણ થાય બાદ પીએમ મોદી હમીરજી સર્કલથી પગપાળા સોમનાથ મંદિરે પહોંચ્યા હતા. દિગ્વિજય દ્વાર પાસે સાધુ સંતોનું અભિવાદન ઝીલીને વડાપ્રધાને સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા. સોમનાથ મંદિર પરિસર ‘મોદી મોદી’ અને ‘હર હર મહાદેવ’ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું. વડાપ્રધાન સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ઉપ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ જોડાયા.
પીએમ મોદી 72 કલાકના ઓમકાર જાપ અનુષ્ઠાનમાં જોડાયા
સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં ભવ્ય ડ્રોન શો
કાર્યક્રમની મુખ્ય વિશેષતાઓ:
આકાશમાં 3000 ડ્રોન દ્વારા સોમનાથના ઇતિહાસ અને તેની ગાથા રજૂ કરતો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો શો યોજાશે. વડાપ્રધાન સ્વયં સોમનાથ મહાદેવની મહાઆરતી કરશે અને ઓમકારના જાપમાં જોડાઈ વાતાવરણને શિવમય બનાવશે. પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં સોમનાથ ટ્રસ્ટની મહત્વની બેઠક VIP ગેસ્ટ હાઉસમાં યોજાઈ છે, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ વિડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા જોડાયા છે.
આગામી કાર્યક્રમ
આજે રાત્રે સોમનાથના VVIP ગેસ્ટ હાઉસમાં વિશ્રામ કર્યા બાદ, આવતીકાલે વહેલી સવારે વડાપ્રધાન સોમનાથ દાદાના વિશેષ પૂજન-અર્ચન કરશે. ત્યારબાદ તેઓ અનેક લોકકલ્યાણના પ્રોજેક્ટ્સ અને કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.
સોમનાથ નગરીમાં અત્યારે દિવાળી જેવો માહોલ છે. ઠેર-ઠેર નગરજનો દ્વારા પુષ્પવર્ષા સાથે વડાપ્રધાનનું અભિવાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભક્તિ અને આધુનિક ટેકનોલોજીના સંગમ સાથે આ 'સ્વાભિમાન પર્વ' સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે.
