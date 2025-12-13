Prev
પોતાના લગ્નમાં ગાયબ થયો વરરાજા! કન્યાએ ફરિયાદ કરતા અમદાવાદ પોલીસે શોધી કાઢ્યો!

Ahmedabad Groom Missing : અમદાવાદના ઈસનપુરમાં અજીબ કિસ્સો. મંડપ સજ્યો, દુલ્હન મુંબઈથી આવી, મહેમાન આવ્યા… પરંતુ વરરાજા ગાયબ!

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:06 PM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદનો એક અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદનો એક વરરાજા પોતાના જ લગ્નમાં ગાયબ રહેતા કન્યા પક્ષ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. આખરે અમદાવાદ પોલીસે સમયસર પહોંચીને વરરાજાનો જીવ બચાવ્યો હતો. 

અમદાવાદમાં લગ્ન લઈને અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. લગ્ન મંડપમાં વરરાજા ન આવતા લગ્ન મોકૂફ થયા હતા. કારણ કે, વરરાજા પોતાના જ લગ્નમાં ગુમ થયો હતો. 

વાત એમ હતી કે, અમદાવાદના યુવકના લગ્ન મુંબઈની યુવતી સાથે ગોઠવાયા હતા. લગ્નનો દિવસ હતો, ત્યારે જ ઈસનપુર રહેવાસી વરરાજા નિકુંજ કુણાવત લગ્નના દિવસે ગુમ થયો હતો. મુંબઈની યુવતી જાન લઈને પોતાના મહેમાનો સાથે અમદાવાદ લગ્ન કરવા આવી પહોંચી હતી. પરંતું વરરાજા જ લગ્નમાં ન પહોંચતા કન્યાના પરિવારજનોનો પારો ગયો હતો. ગુસ્સામાં આવી ગયેલા યુવતીના પરિવારજનો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. 

પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસની હાજરીમાં બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. જ્યા બીજી તરફ વરરાજા ગુમ હોવાસી ઈસનપુર પોલીસે વરરાજાને શોધવાની કવાયત હાથ ધરી હતી. 

પોલીસે બચાવ્યો વરરાજાનો જીવ 
ઈસનપુર પોલીસ વરરાજાને મુંબઈથી અમદાવાદ લઈ આવી હતી. વરરાજા મુંબઈની હોટલમાં આત્મહત્યા કરવા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પોલીસ ત્યાં આવી પહોંચી હતી. વરરાજા નિકુંજે મુંબઈની હોટલમાં પોતાની નસ કાપી હતી. રાતના સમયે દોરડા વડે આત્મહત્યા કરે તે પહેલા અમદાવાદ પોલીસ પહોંચી હતી અને ઈસનપુર પોલીસે વરરાજા યુવકનો જીવ બચાવ્યો. 

વરરાજાને લગ્ન નહોતા કરવા 
લગ્ન નહીં કરવા પાછળ કોઈ પણ પ્રકારનું કારણ નહીં હોવાનું વરરાજાએ જણાવ્યું. વરરાજા નિકુંજ હોટલનું બિલ ચૂકવ્યું તેના આધારે ઈસનપુર પોલીસ હોટલમાં પહોંચી હતી. આમ, ઈસનપુર પોલીસે સમયસર પહોચી વરરાજાનો જીવ બચાવ્યો હતો તેવું પીઆઈ બી.એમ. જાડેજાએ જણાવ્યું.  
 

Ahmedabadweddingઅમદાવાદવરરાજા

