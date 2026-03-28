ઘરના છોકરા ક્યાં સુઘી ઘંટી ચાટશે? મગફળીનું ઉત્પાદન 25 ટકા વધ્યું, છતાં સિંગતેલના ભાવ ભડકે બળીને 3000 પર પહોંચ્યા
Singtel Price Hike Reason : સરકાર જો ગુજરાતમાં તોતિંગ મગફળી ઉત્પાદનનો દાવો કરે છે, તો સિંગતેલના ભડકે બળતા ભાવ સામે કોઈ અંકુશ કેમ નથી આવતો. સિંગતેલના ભાવમાં દિવાળીથી લઈને આજ સુધી 550 રૂપિયાનો તોતિંગ ભાવ વધારો થયો છે, પરંતું શું મગફળી ઉત્પાદનો કોઈ લાભ નાગરિકોને નહિ મળે?
- કપાસ-મગફળીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત મોખરે હોવાના સરકારના દાવા, છતાં સિંગતેલ-કપાસિયા તેલના ભાવમાં ભડકો!
- તેલિયા રાજાઓ કપાસિયા તેલ અને સિંગતેલના ભાવમાં છેલ્લા એક મહિનામાં સતત ભાવવધારો કરી રહ્યાં છે
- સામાન્ય જનતા માટે મોંઘવારીનો માર સહન કરવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે, છતા સરકારનો ભાવ વધારા પર કોઈ અંકુશ નથી
Agriculture News : એક તરફ ગુજરાત સરકાર મગફળી ઉત્પાદનમાં ગર્વ લે છે. પરંતુ સરકાર પોતે જ મગફળીના તોતિંગ ઉત્પાદન છતાં સિંગતેલના ભાવ પર અંકુશ રાખી શક્તી નથી. મગફળીનું ઉત્પાદન 25 ટકા વધ્યું છે, છતાં સિંગતેલનો ડબ્બો 3000 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે. ઉપરથી સિંગતેલના ભાવ પણ ગત વર્ષથી ૨૫ ટકા વધુ પર પહોંચી ગયા છે.
મોંઘવારીનો માર: તેલના ભાવમાં ભડકો
ખાદ્ય તેલ:
રાજકોટ તેલ બજારમાં માત્ર ત્રણ દિવસમાં જ સીંગતેલના ડબ્બામાં ₹૩૦૦નો વધારો થયો છે. કપાસિયા તેલમાં ₹૮૦નો વધારો ઝીંકાયો છે.
રેકોર્ડ ઉત્પાદન છતાં મોંઘવારી:
ગુજરાતમાં મગફળીનું રેકોર્ડબ્રેક ઉત્પાદન થયું હોવા છતાં, તેલના ભાવ ગત વર્ષ કરતા ₹૬૦૦ જેટલા મોંઘા થયા છે.
રાજકોટમાં ગઈકાલે ખૂલતા બજારે સિંગતેલનો ડબ્બો 3000 રૂપિયાએ પહોંચી ગયો છે. દિવાળીથી આજ સુધીમાં સિંગતેલના ડબ્બે 550 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે. વેપારી ભાવેશ પોપટ કહે છે કે, ખાદ્યતેલ બજારમાં હજુ તેજી જોવા મળશે. કપાસિયા અને પામોલીન તેલ પણ મોંઘુ થયું છે, સરકારી મગફળીનું વેચાણ થાય ત્યાર બાદ ભાવ ઘટશે.
સિંગતેલના ભડકે બળતા ભાવ વચ્ચે જાણો એ ગુજરાતી પદ્માબાપા વિશે જેણે સૌરાષ્ટ્રને મગફળી ખેતી કરતા કર્યા
આંકડા તરફ નજર કરીએ તો, ગત 2024-25 ના વર્ષમાં દેશમાં મગફળીનું કુલ ઉત્પાદન 119.42 લાખ ટન થયું હતું. ખુદ સરકારે રંગેચંગે આ જાહેરાત કરી હતી. તેમાં એકલા ગુજરાતનું ઉત્પાદન 52.20 લાખ ટન મગફળીનું હતું. આ બાદ વર્ષ 2026 માં તો ગુજરાત સરકારે ગુજરાતમાં 60 લાખ ટન મગફળીનું ઉત્પાદન થયાનું જાહેર કર્યું હતું. ત્યારે ગુજરાત સીંગતેલના ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે. છતાં સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 3000 રૂપિયાએ પહોંચી ગયો છે.
ગત વર્ષ કરતા મગફળીનું ઉત્પાદન 25 ટકા ઘટી ગયું છે. છતાં ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. આટલી મોટી માત્રામાં મગફળીનું ઉત્પાદન થતું હોય તો આટલા તોતિંગ ભાવ સિંગતેલના કેમ વસૂલાય છે તે મોટો સવાલ છે.
તો બીજી તરફ, ઈરાન યુદ્ધની અસર વચ્ચે ગેસ, પેટ્રોલ, ડીઝલ બાદ હવે ખાદ્ય તેલની માંગ અચાનક વધી છે. મોટાભાગના શહેરોના અનાજ માર્કેટમાં તેલના ડબ્બા ખરીદવા લોકો ઉમટી પડ્યા છે. શહેરના મોલ્સમાં તેલના ડબ્બાનું વેચાણ અચાનક વધી ગયું છે. ત્યારે આગામી સમયમાં તેલના ભાવમાં હજી વધારો ઝીંકાય તો નવાઈ નહિ.
ઉપરથી લોકોમાં ફરસાણ અને અન્ય તળેલી વસ્તુઓનો વપરાશ વધી રહ્યો છે. ત્યારે તેલના ભાવમં હજી ભડકો થાય તેવી સો ટકા શક્યતા છે.
