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ગુજરાતમાં આવી વધુ એક સરકારી ભરતી, 7 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અરજી પ્રક્રિયા, જાણો કેટલો મળશે પગાર

GSRTC Recruitment 2026 : રાજ્યમાં સરકારી ભરતીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં હેલ્પરની 2510 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ માટે 7 સપ્ટેમ્બરથી અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થશે. ત્યારે આ પોસ્ટ માટે તમને પગાર કેટલો મળશે અને લાયકાત શું છે, આ તમામ વિગતો આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 03, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:59 PM IST
ગુજરાતમાં આવી વધુ એક સરકારી ભરતી, 7 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અરજી પ્રક્રિયા, જાણો કેટલો મળશે પગાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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