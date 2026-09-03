/ગુજરાતમાં આવી વધુ એક સરકારી ભરતી, 7 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અરજી પ્રક્રિયા, જાણો કેટલો મળશે પગાર

GSRTC Recruitment 2026 : સરકારી ભરતીની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર છે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા વધુ એક સરકારી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા હેલ્પરની 2510 જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ITI પાસ ઉમેદવારો માટે આ ભરતી મોટી તક બની શકે છે. ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 7 સપ્ટેમ્બર 2026થી શરૂ થશે.
ઉમેદવારો 6 ઓક્ટોબર 2026ની રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. અરજી OJAS વેબસાઇટ મારફતે કરવાની રહેશે. સંયુક્ત પરીક્ષાની પ્રોસેસ ફી ભરવાની અંતિમ તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2026 રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી રહેશે.
2510 જગ્યાઓ પર ભરતી
GSRTCની જાહેરાત પ્રમાણે હેલ્પરની કુલ 2510 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. ભરતીમાં વિવિધ અનામત કેટેગરી મુજબ જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જાહેરાતમાં માજી સૈનિકો અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે પણ અનામત જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
કોણ કરી શકશે અરજી ?
હેલ્પર પદ માટે ઉમેદવારની ઉંમર સામાન્ય રીતે 18થી 35 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. નિયમ મુજબ અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે. તમામ પ્રકારની છૂટછાટ બાદ મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
લાયકાતની વાત કરીએ તો ઉમેદવાર પાસે સરકાર માન્ય ITIમાંથી સંબંધિત ટ્રેડમાં ઓછામાં ઓછો એક વર્ષનો કોર્સ પાસ કરેલો હોવો જરૂરી છે. મિકેનિક મોટર વ્હીકલ, મિકેનિક ડીઝલ, ફિટર, ટર્નર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, વેલ્ડર, મશીનિસ્ટ, કારપેન્ટર, પેઇન્ટર સહિતના નિર્ધારિત ટ્રેડના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.
કેવી રીતે થશે પસંદગી ?
ઉમેદવારોની પસંદગી માટે 100 ગુણની MCQ આધારિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. પરીક્ષા OMR, CBRT અથવા નિગમ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી અન્ય પદ્ધતિથી યોજાઈ શકે છે. પરીક્ષાના ગુણને 90 ટકા વેઇટેજ આપવામાં આવશે, જ્યારે યોગ્ય ITI ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસશિપનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારોને 10 ટકા વેઇટેજ મળશે. આ આધારે અંતિમ મેરિટ તૈયાર કરવામાં આવશે.
પાંચ વર્ષ સુધી રૂ.21,100 ફિક્સ પગાર
પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને શરૂઆતમાં પાંચ વર્ષ માટે દર મહિને રૂ.21,100 ફિક્સ પગાર પર કરાર આધારિત નિમણૂક આપવામાં આવશે. જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ પાંચ વર્ષની સેવા સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ કર્યા બાદ ઉમેદવાર હેલ્પર કક્ષામાં તે સમયે અમલમાં રહેલા નિયમો મુજબ નિયમિત નિમણૂક માટે પાત્ર બની શકે છે.
અરજી ફી કેટલી?
બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે સંયુક્ત પરીક્ષાની ઓનલાઈન પ્રોસેસ ફી રૂ.300 + GST છે.
જ્યારે મહિલા, SEBC, SC, ST, EWS, દિવ્યાંગ અને માજી સૈનિક સહિતની પાત્ર અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે રૂ.200 + GST ફી છે.
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