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અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મહામેળા માટે GSRTCનું મહાઆયોજન, જાણો 15 લાખ યાત્રાળુઓ માટે ST વિભાગે કેવું કર્યું છે આયોજન

Ambaji MahaMelo: પવિત્ર ધામ અંબાજી ખાતે 20 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારા ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં આવતા લાખો માઈભક્તો અને પદયાત્રીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) દ્વારા સુદ્રઢ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ મહામેળા દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓની સલામત અને આરામદાયક મુસાફરી માટે ST તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ થઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:37 PM IST
અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મહામેળા માટે GSRTCનું મહાઆયોજન, જાણો 15 લાખ યાત્રાળુઓ માટે ST વિભાગે કેવું કર્યું છે આયોજન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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