/અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મહામેળા માટે GSRTCનું મહાઆયોજન, જાણો 15 લાખ યાત્રાળુઓ માટે ST વિભાગે કેવું કર્યું છે આયોજન

Ambaji MahaMelo: અંબાજી ખાતે upcoming ભાદરવી પૂનમના મહામેળા માટે ગુજરાત એસ.ટી. નિગમ દ્વારા અભૂતપૂર્વ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ મેળાઓ દરમિયાન અંદાજે 15 લાખ દર્શનાર્થીઓની સુવિધા માટે 6000 એક્સ્ટ્રા બસો દ્વારા 30000 જેટલી ટ્રીપોનું સંચાલન કરવામાં આવશે. યાત્રાળુઓની સરળ આવનજાવન માટે ગબ્બરથી અંબાજી RTO વચ્ચે 18 સ્પેશિયલ અને આબુ રોડ રૂટ પર 10 મોટી બસો સહિત અંબાજીના ૧૦ બસ સ્ટેન્ડ પરથી સુચારુ વ્યવસ્થા ગોઠવાશે. પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગના આશરે 4000 કર્મચારીઓ 24x7 ફરજ પર તૈનાત રહેશે. આ સાથે જ મુસાફરો માટે પીવાના પાણી, શેડ, જાહેર શૌચાલય તેમજ સુરક્ષા માટે GPS મોનિટરિંગ કંટ્રોલ રૂમ અને મિકેનિક ગેંગની વિશેષ સગવડ ઊભી કરવામાં આવી છે.
6000 એક્સ્ટ્રા બસો અને 30,000 ટ્રીપોનું સંચાલન
મેળા દરમિયાન અંદાજે ૧૫ લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ બસ સેવાનો લાભ લેશે તેવો અંદાજ છે. આ માટે તંત્ર દ્વારા ચારેય દિશામાંથી 6000 જેટલી વિશેષ (એક્સ્ટ્રા) બસો દોડાવવાનું આયોજન કરાયું છે, જેના દ્વારા કુલ 30,000 જેટલી એક્સ્ટ્રા ટ્રીપોનું સંચાલન કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ગબ્બરથી અંબાજી RTO સુધી 18 સ્પેશિયલ બસો અને આબુ રોડથી અંબાજી માર્ગ પર 10 મોટી બસો મુસાફરોની સગવડ માટે સતત કાર્યરત રહેશે.
4000 કર્મચારીઓ દિવસ-રાત 24x7 ફરજ પર
યાત્રાળુઓને સલામત રીતે અંબાજી પહોંચાડવા અને પરત લાવવા માટે સેવા પર્વ નિમિત્તે ST નિગમ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરાયું છે. પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગના આશરે 4000 અધિકારીઓ, સુપરવાઇઝર, ડ્રાઇવર, કંડક્ટર અને મિકેનિક સ્ટાફ દિવસ-રાત 24x7 ફરજ બજાવશે. અંબાજીના 10 મુખ્ય બસ સ્ટેન્ડ પરથી આ તમામ એક્સ્ટ્રા બસોનું સુચારુ સંચાલન કરવામાં આવશે.
શ્રદ્ધાળુઓ માટે સુવિધાઓ અને સુરક્ષા આયોજન
માઈભક્તોની સગવડ માટે પીવાનું શુદ્ધ પાણી, જાહેર પેશાબઘર અને કામચલાઉ પેસેન્જર શેડ જેવી પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. કોઈપણ અણબનાવ કે યાંત્રિક ખામીને પહોંચી વળવા ક્રેન અને મિકેનિક ગેંગની ટીમ તૈનાત રહેશે. તમામ વાહનોનું 24x7 GPS દ્વારા લાઈવ મોનિટરિંગ કરવા માટે સ્પેશિયલ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ, પર્યાવરણની જાળવણી માટે પણ GSRTC દ્વારા અનોખી પહેલ હાથ ધરવામાં આવી છે.