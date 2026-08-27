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GSRTCનો નવો કીર્તિમાન: એક જ દિવસમાં 88 હજારથી વધુ ટિકિટના બુકિંગ સાથે નવો ઇતિહાસ રચાયો

Gandhinagar News: ડિજિટલ સેવાઓ તરફ મુસાફરોનો વધ્યો વિશ્વાસ. GSRTC મોબાઇલ એપ દ્વારા એક જ દિવસમાં ૮૮,૬૨૬ ટિકિટોનું ઐતિહાસિક એડવાન્સ બુકિંગ નોંધાયું. ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ના રોજ GSRTCના ઇતિહાસનું સર્વોચ્ચ દૈનિક મોબાઇલ બુકિંગ નોંધાયું. ‘બુક સ્માર્ટ, ટ્રાવેલ ઇઝી’ મંત્ર સાથે નાગરિકો ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તરફ વળ્યા

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:26 PM IST
GSRTCનો નવો કીર્તિમાન: એક જ દિવસમાં 88 હજારથી વધુ ટિકિટના બુકિંગ સાથે નવો ઇતિહાસ રચાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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