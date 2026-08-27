/GSRTCનો નવો કીર્તિમાન: એક જ દિવસમાં 88 હજારથી વધુ ટિકિટના બુકિંગ સાથે નવો ઇતિહાસ રચાયો

Gandhinagar News: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ-GSRTC દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ડિજિટલ સેવાઓ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશનને રાજ્યના નાગરિકો તરફથી અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
GSRTC મોબાઇલ એપ દ્વારા એક જ દિવસમાં સૌથી વધુ 88,626 મુસાફરોએ એડવાન્સ બુકિંગ કરી નવો રેકોર્ડ સ્થપાયો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શનમાં સ્વચ્છ, સુરક્ષિત અને સલામત મુસાફરી પૂરી પાડવાની રાજ્ય સરકારની કટિબદ્ધતાના પરિણામે લાખો મુસાફરો હવે સ્માર્ટફોન થકી સરળતાથી બુકિંગ કરી રહ્યા છે.
ગઈકાલે તા. 26 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ GSRTC મોબાઇલ એપ દ્વારા સમગ્ર દિવસ દરમિયાન કુલ 88,626 મુસાફરોએ પોતાની મુસાફરી માટે એડવાન્સ ટિકિટ બુક કરાવી છે. નિગમના ઇતિહાસમાં મોબાઇલ એપ્લિકેશન થકી એક જ દિવસમાં થયેલું આ અત્યાર સુધીનું સર્વોચ્ચ બુકિંગ છે. આ ઐતિહાસિક આંકડા સાથે અગાઉ નોંધાયેલા રેકોર્ડ ની વાત કરીએ તો તા. 4 નવેમ્બર 2024 એ 85,247 ટિકિટ બુકિંગ અને તા. 25 ઓક્ટોબર 2025 એ 85,205 ટિકિટ બુકિંગ નોંધાયા હતા.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે GSRTC દ્વારા મુસાફરોને બસ સ્ટેન્ડ પર લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવામાંથી મુક્તિ મળે તે હેતુથી ‘GSRTC Ticket Booking’ અને બસના ચોક્કસ સમય-લોકેશનની માહિતી માટે ‘GSRTC Track Live’ જેવી આધુનિક મોબાઇલ એપ્સ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.