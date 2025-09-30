આદિત્ય ગઢવી, જીગરદાન ગઢવી અને પૂર્વા મંત્રીના ગરબામાં GSTના દરોડા, અમદાવાદ-સુરતના આયોજકોમાં ફફડાટ
GST Raid: ગુજરાતમાં નવરાત્રિની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. ખેલૈયા મન મૂકી ગરબાની મજા માણી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદ અને સુરત જેવા શહેરોમાં નવરાત્રિમાં ખાનગી પાર્ટી પ્લોટોમાં મોટા પાયે કોમર્શિયલ ગરબાનું આયોજન થાય છે. ખાનગી પાર્ટી પ્લોટોમાં ગરબા આયોજકો બેફામ કિંમતે પાસ વેચતા હોવાની માહિતી મળતા GSTની ટીમે દરોડા પાડ્યા છે. GST 10 ટીમોએ રાજ્યના અલગ-અલગ શહેરોમાં દરોડા પાડ્યા છે.
GST Raid: રાજ્યભરમાં નવરાત્રિનો તહેવાર હવે પૂર્ણ થવાની આરે છે ત્યારે કોમર્શિયલ ગરબામાં બેફામ વેચાતા પાસને લઇ GST વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે. અમદાવાદ-સુરતમાં GST 10 ટીમના દરોડા પાડ્યા છે. મોટા મોટા કોમર્શિયલ ગરબામાં બ્લેકમાં વેચાતા પાસને લઈ GST વિભાગે કાર્યવાહી કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ત્યારે GSTના દરોડાને લઈ આયોજકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. અમદાવાદ સાથે સુરતની સુવર્ણ નવરાત્રિમાં આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
રંગ મોરલા, સુવર્ણ અને સ્વર્ણિમ નગરી ગરબામાં GSTની ટીમે દરોડા પાડ્યા છે. અમદાવાદમાં આદિત્ય ગઢવી, જીગરદાન ગઢવી અને પૂર્વા મંત્રીના ગરબામાં દરોડા પડ્યા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર અમદાવાદમાં 8થી વધુ જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે સુરતમાં પણ કોમર્શિયલ ગરબામાં દરોડા પડ્યા છે. ગરબા આયોજકો નિયત કરેલા ભાવ કરતા વધુ ભાવ લેતા દરોડા પડ્યા હોવાની માહિતી મળી રહી છે.
જીએસટી વિભાગે આયોજકો પાસેથી પાસના વેચાણ, આવક અને ખર્ચનો સંપૂર્ણ હિસાબ માંગ્યો છે. આ દરોડામાં 10થી વધુ અધિકારીઓની ટીમો સામેલ હતી, જેણે ગરબા આયોજનના વિવિધ પાસાઓની ઝીણવટભરી તપાસ કરી હતી. નવરાત્રિના સુવર્ણ અવસરે જ આ પ્રકારની કાર્યવાહી થતા ગરબા રસિકોમાં પણ ભારે ચર્ચા જાગી છે.
