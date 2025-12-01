Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રેરાએ રિયલ એસ્ટેટમાં લાગુ કર્યો નવો નિયમ; કન્સ્ટ્રશન સાઈટ પર બિલ્ડરોએ મૂકવું પડશે ‘ખાસ’ બોર્ડ

Rera New Rule : બાંધકામ સાઈટ પર પ્રોજેક્ટને લગતી માહિતીનું બોર્ડ ફરજિયાત: આજથી નિયમ લાગુ, QR કોડ સ્કેન કરીને પ્રોજેક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો જાણી શકાશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:43 AM IST

Gujarat Property Market : બાંધકામ સાઈટને લગતી કોઈ પણ માહિતી મેળવવી હોય તો બિલ્ડર, તેની ઓફિસ કે પછી રેરાની સાઈટ પર જઈને ખાંખાખોળા કરવા પડે છે. પરંતું આજે 1 ડિસેમ્બરથી નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. બાંધકામ સાઈટને લગતી તમામ માહિતીનું બોર્ડ QR કોડ સ્કેન સાથે ફરજિયાતપણે સ્થળ પર લગાવવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટના સ્થળે તમામ માહિતીના બોર્ડ, બેનર લગાવવા RERA એ હુકમ કર્યો છે. 

નાગરિકોને રાહત આપતો નિયમ
અત્યાર સુધી એવું હતું કે, કોઈ પ્રોજેક્ટ, બાંધકામ સાઈટની માહિતી ગ્રાહકને જોઈતી હોય તો તેમને બિલ્ડરની ઓફિસનો સંપર્ક સાધવો પડતો હતો. અથવા તો પ્રોજેક્ટ સંબંધી માહિતી માટે રેરાની વેબસાઈટ ફેંદવી પડી હતી. તેમ છતાં અનેક લોકોને પ્રોજેક્ટ અંગેની પૂરતી માહિતી મળી રહેતી નથી. આ કારણે નાગરિકો હેરાન થતા હોય છે. તેથી રેરાએ નાગરિકાના હિતમાં નવો હુકમ બહાર પાડ્યો છે. 

RERA નો હુકમ 
ગુજરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (RERA) એ હુકમ કર્યો કે, દરેક બાંધકામ સાઈટ પર ડેવલપર- બિલ્ડર દ્વારા પ્રોજેક્ટને લગતી તમામ માહિતીનું બેનર બોર્ડ QR કોડ સાથે લગાવવાનું રહેશે. જો કોઈપણ બિલ્ડર કે ડેવલોપર આ નિયમનું પાલન નહીં કરે તો તેને દંડ કરવામાં આવશે. આ નવો નિયમ આજે 1 ડિસેમ્બરથી લાગુ પડશે.

રેરાનો હેતુ 
રેરાના આ નિયમથી ગ્રાહકોને ફાયદો થશે. તેમના ધરમધક્કા ઘટી જશે. નાગરિકોને સહેલાઈથી બાંધકામ સાઈટને લગતી માહિતી મળી રહેશે. આ ઉપરાંત ક્યુઆર કોડથી એક જ પ્લેટફોર્મ પર સાઈટને લગતી માહિતી અવેલેબલ રહેશે. 

