અમદાવાદ નજીક આવેલા છે આ 3 રમણીય વોટરફોલ, અદભૂત સૌંદર્ય વિદેશ જેવી સેર કરાવશે
Vacation Guide 2026: જો તમે ફરવાના શોખીન હોવ અને કુદરતના ખોળે ખેલવું ગમતું હોય, ધોધની મજા માણવી ગમતી હોય, અમદાવાદમાં કે તેની આસપાસ રહેતા હોવ તો આ વોટરફોલની મજા એકવાર જરૂર માણવી જોઈએ. આ 3 વોટરફોલ તમને મનમોહક અને અદભૂત અહેસાસ કરાવશે.
ફરવાના શોખીનો માટે દરેક ઋતુ એક આશીર્વાદ સમાન હોય છે. અમુક જગ્યાઓ એવી હોય છે જ્યાં શિયાળામાં ફરવા જવાની મજા આવતી હોય જ્યારે અમુક જગ્યાઓ એવી પણ હોય છે જ્યાં ઉનાળામાં કે પછી ચોમાસામાં જવાની મજા આવે. શિયાળો હવે લગભગ પૂરો થવાની તૈયારીમાં છે. થોડી થોડી ગુલાબી ઠંડી સવારે અને રાતે લાગતી હોય છે. ત્યારે હવે ઉનાળો આવું આવું કરતો હોય તેવા સમયે પાણીમાં છબછબીયા કરતા કુદરતી સૌંદર્યની મજા માણવાનો લ્હાવો કઈક અનેરો જ હોય છે. ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળોની આ શ્રેણીમાં અમે તમને ગુજરાતના અદભૂત અને રમણીય પ્રવાસન સ્થળો વિશે જણાવીશું. જેમાં આજે અમે તમને અમદાવાદ નજીક આવેલા કેટલાક અદભૂત વોટરફોલ વિશે માહિતી આપીશું. ફરવાના શોખીન હોવ તો અને અમદાવાદ કે આસપાસ રહેતા હોવ તો આ વોટરફોલ વિશે ખાસ જાણી લો.
ઝાંઝરી વોટરફોલ (અમદાવાદથી આશરે 75 KM)
ઝાંઝરી ધોધ એક ખુબ જ અદભૂત અને રમણીય ધોધ છે જે અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના ડાભા ગામ પાસે વાત્રક નદી કિનારે ઝાંઝરીમાં છે. ઝાંઝરીનું પ્રવાસનની સાથે સાથે ધાર્મિક મહત્વ પણ છે. બાયડથી આશરે 12 કિમી દૂર બાયડ દહેગામ રોડથી દક્ષિણ બાજુએ અંદાજે 7 કિમી દૂર આવેલો છે. વાત્રક નદીમાં પડતો આ ધોધ પ્રવાસીઓને ખુબ આકર્ષે છે. અહીં ગંગામાતાનું મંદિર પણ છે જ્યાં ભૂતકાળમાં 24 કલાક એક ઝરણા દ્વારા શિવજીનો અભિષેક થતો હતો.
મિની ટ્રીપ માટે અદભૂત સ્થળ
અમદાવાદ-મહેસાણા અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી અહીં મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો આવે છે. શનિ રવિની રજાઓમાં મિની વેકેશન જેવું થઈ જાય છે. આ ધોધના નીચાણવાળા ભાગમાં એકદમ સખત પથ્થરોમાં ધોવાણ થયેલા હોવાથી બખોલ બની જાય છે અને પાણી ભરાઈ રહે છે.
કઈ રીતે જવાય?
- સૌથી નજીકનું એરપોર્ટ અમદાવાદ (100 કિમી).
- ટ્રેન ધ્વારા જવું હોય તો નડિયાદથી મોડાસા વચ્ચે દૈનિક લોકલ દોડે છે.
- મુખ્ય શહેરોમાં બાયડથી નિયમિત બસો છે. બાયડ બસ સ્ટેશનથી જવાય.
ખુણીયા મહાદેવ વોટરફોલ
આ વોટરફોલ ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં પાવાગઢ હિલ્સ નજીક ચાંપાનેરની ગીચ વનરાઈ વચ્ચે આવેલો છે. ચોમાસામાં તો તેનો નજારો એકદમ અદભૂત જોવા મળે છે. આ સ્થળ પ્રાચીન ખુણીયા મહાદેવ મંદિરના કારણે ખુબ જાણીતું છે. ચોમાસામાં જો કે પર્યટકોએ ખુબ ચાવચેતી રાખવી પડે. આ ધોધ ખાસ કરીને ચોમાસાની સિઝનમાં જ જોવા મળતો હોય છે. વર્ષા ઋતુમાં રાજ્યના ખૂણે ખૂણેથી પર્યટકો અહીં આવતા હોય છે. પાવાગઢના ડુંગર પર લીલી હરિયાળી વચ્ચે વરસતા આ ધોધને જોવા માટે લોકો ઉમટી પડે છે.
પોયલી વોટરફોલ
પંચમહાલ જિલ્લાના ઘોઘંબા તાલુકાના પોયલી ગામ પાસે આવેલા આ ધોધને હાથણીમાતા ધોધ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે ગુજરાતના સૌથી સુંદર ધોધમાંથી એક છે. ચાંપાનેરથી 34 કિમી અને વડોદરાથી લગભગ 78 કિમી દૂર આવેલો છે. જ્યારે અમદાવાદથી 173 કિમી દૂર છે. આ ધોધ લીલીછમ ટેકરીઓથી ઘેરાયેલો છે. સુંદરતામાં ચાર ડગલાં ચડે તેવો છે. ધોધ પાસેની ગુફામાં હાથણી માતાને સમર્પિત મંદિર છે. હાથણી નામ સ્થાનિક આદિવાસી જનજાતિ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. તેનું કારણ એ છે કે જો તમે ધોધ નજીક જાઓ તો તેના પાયા પર નવજાત હાથી જેવું દેખાય છે. હાથણી માતા એ આદિવાસી સમુદાય દ્વારા પૂજવામાં આવતા મુખ્ય આદરણીય દેવતા છે. આથી આ ધોધ હાથણી વોટરફોલ તરીકે પણ ઓળખાવવા લાગ્યો.
અહીં જવું હોય તો સૌથી નજીકનું બસ સ્ટેન્ડ વડોદરા છે. ત્યાંથી હાથણીમાતા મંદિર અને ધોધ સુધી જવા માટે જાહેર અને ખાનગી વાહનો છે.
સૌથી નજીકનું રેલવે સ્ટેશન પણ વડોદરા છે.
સૌથી નજીકનું એરપોર્ટ પણ વડોદરા છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અમદાવાદ છે.
બાકોર વોટરફોલ
બાકોર એ અમદાવાદથી આશરે 150 કિમી દૂર આવેલું અરવલ્લીના પહાડોના ખોળામાં વસેલું છે અને મોડાસાથી નજીક છે. આ ધોધ ભાદર નદી પર આવેલો છે. ગુજરાતમાં આ સિવાય પણ અનેક સારા સારા ધોધ છે. હવે પછીની લેખમાં અમે તમને તેના વિશે પણ જણાવીશું.
