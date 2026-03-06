ગુજરાતમાં 37 IPS ની બદલીઓની ‘અંદર કી બાત’ : શમશેર સિંઘનો મેળ પડ્યો, તો પરિક્ષિતા રાઠોડને લોટરી લાગી
Gujarat IPS Transfer Order : રાજ્યમાં એકસાથે 37 IPS અધિકારીઓની બદલી હાલ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. કારણ કે, કેન્દ્રમાંથી લાવવામાં આવેલા શમશેરસિંઘને બે મહિના બાદ પોસ્ટિંગનો મેળ પડ્યો છે, તો નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટના રેન્જ IG બનાવાયા છે. ગુજરાતમાં નવી બનેલી બનાસકાંઠાના રેન્જ આઈજીમાં પરિક્ષીતા રાઠોડને લોટરી લાગી છે, તો IPS ની બદલીમાં કોણ ફાવી ગયું, અને કોણ સાઈડલાઈન કરાયા તેના પર એક નજર કરીએ.
IPS બદલીઓમાં કહી ખુશી કહી ગમ : જાણો કયા અધિકારીઓ સાઈડલાઈન થયા, ને કોણે મલાઈદાર પોસ્ટીંગ ગુમાવ્યું
શમશેર સિંઘની DGP સિવિલ ડિફેન્સ તરીકે નિમણૂંક, રાજકોટ IG અશોક કુમારને IBમાં મુકાયા
ગગનદીપ ગંભીરને SMCના IGPનો વધારો ચાર્જ સોંપાયો, વાબાંગ ઝમીરને વેઇટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ રખાયા
Gujarat Police News : ગુજરાતમાં 37 IPS અધિકારીઓની બદલીથી પોલીસ બેડામાં ચર્ચા થઈ રહી છે. આખરે ગૃહ વિભાગ દ્વારા 37 IPS અધિકારીઓની બદલી આદેશ છૂટ્યો છે. આ બદલીઓમાં સૌથી મોટી વાત એ છે કે, શમશેરસિંહને 2 મહિનાના વેઈટિંગ બાદ પોસ્ટિંગ મળ્યું. કેન્દ્રમાંથી લાવ્યા બાદ તેમની પાસે કોઈ જવાબદારી નહોતી, ત્યારે હવે તેમની સિવિલ ડિફેન્સ એન્ડ કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમગાર્ડ્સ, અમદાવાદના ડાયરેક્ટર તરીકે નિમણૂંક કરાઈ છે. તો ગુજરાત પોલીસમાં ચર્ચાતું નામ નિર્લિપ્ત રાયને SMCથી બદલીને રાજકોટ રેન્જ IG બનાવાયા છે.
શમશેર સિંઘને રિટાયર્ડ પહેલા પોસ્ટીંગ
ગુજરાત પોલીસમાં આઈપીએસની બદલીમાં કહી ખુશી કહી ગમનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. કેટલાક IPS અધિકારીને મલાઈદાર પોસ્ટીંગ મળ્યું છે, તો કેટલાકને સાઈડલાઈન કરાયા છે. મલાઈદાર પોસ્ટીંગની વાત કરીએ તો, રિટાયર્જમેન્ટ પહેલા મલાઈદાર પોસ્ટીંગ મેળવનારામાં શમશેર સિંઘ આવે છે. ડીજીપીના નામની ચર્ચા વચ્ચે અચાનક ડો.કે.એલ.એન. રાવને ઈન્ચાર્જ ડીજીપી બનાવી દેવાયા. આવામાં IPS ડો. શમશેર સિંઘને કેન્દ્રમાંથી પાછા બોલાવી લેવાયા હતા. જોકે, તેમને ડીજીપી તો ન બનાવાયા, પરંતું હવે શમશેર સિંઘની DGP સિવિલ ડિફેન્સ તરીકે નિમણૂંક કરાઈ છે. શમશેર સિંઘને પ્રમોશન પહેલા આ પોસ્ટીંગથી સીધો ફાયદો થશે. બે મહિનાના વેઈટિગ બાદ શમશેર સિંઘને પોસ્ટીંગ મળ્યું છે.
નિર્લિપ્ત રાય રાજકોટમાં ગોઠવાયા
સિંઘમ સ્ટાઈલથી કામ કરીને ફેમસ થયેલા નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ના વડા નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટ રેન્જ IG તરીકે નવી જવાબદારી સોંપાઈ છે. રાજકોટ IG અશોક કુમારને IBમાં મુકાયા છે. તો અશોક કુમાને બદલે નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટમાં પોસ્ટીંગ મળ્યું છે. નિર્લિપ્ત રાયની ગણતરી ગુજરાતના એક એવા IPS માં થાય છે, જેમને રાજકીય આકાઓની જી હજૂરી કરવાને બદલે પોતાના કામથી પોતાનું નામ બનાવ્યું છે.
ગુજરાતમાં 37 IPS અધિકારીની મોટાપાયે બદલી
વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટીંગમાં વાળા નવરા આઈપીએસ ફાવી ગયા
આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલીમાં અનેક અધિકારીઓ ફાવી ગયા છે. કેટલાક આઈપીએસ અધિકારીઓને વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટીંગમાં સારી જગ્યાએ પર પદ મળ્યા છે. ડીકે જોયસરા, ચૈતન્ય માંડલિક, સુજાાતા મજુમદાર, સુધા એસ. પાંડે, આર.ટી.સુસરા, ડો.જી.એ.પંડ્યા, આરપી બારોટ, રાજેન્દ્ર ચુડાસમા, સરોજ કુમારી, ડો.તરુણ દુગ્ગલ, હિતેશકુમાર એસ. જોયશર જેવા વેઈટિંગ પર પોસ્ટિંગ પર રહેલા તમામ અધિકારીઓને નવી જવાબદારી મળી છે. ગુજરાત પોલીસમાં ભૂત બનીને નવરાધૂપ થઈને ફરતા આઈપીએસ અધિકારીઓને આખરે પોસ્ટીંગ મળ્યા છે. તેથી તેઓ રાજીના રેડ થઈ ગયા છે, કે આખરે તેમને કામ મળ્યું તો ખરુ.
બનાસકાંઠા રેન્જ નવી બની, પરિક્ષિતા રાઠોડને લાગી લોટરી
આઈપીએસની બદલીઓમાં ચર્ચાની વાત એ છે કે, બનાસકાંઠાની નવી રેન્જ ઊભી કરાઈ છે. અત્યાર સુધી આ રેન્જ કચ્છમાં ગણાતી હતી. નવી રેન્જમાં સૌથી પહેલી લોટરી પરિક્ષિતા રાઠોડને લાગી છે.
લીના પાટીલને કરાઈમાં મોકલી દેવાયા
આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલીમાં ચર્ચાસ્પદ બદલી લીના પાટીલની છે. ડો. લીના પાટીલ વડોદરામાં એડિશનલ CP (ક્રાઈમ/લો એન્ડ ઓર્ડર) તરીકે કાર્યરત છે. જેમની બદલી ગાંધીનગર કરાઈમાં કરાઈ છે. ગુજરાત પોલીસ એકેડમીમાં પ્રિન્સીપાલ તરીકે લીના પાટીલને ગોઠવી દેવાયા છે. ગુજરાત પોલીસ બેડામાં કરાઈનું પોસ્ટીંગ ત્યારે જ મળે છે, જ્યારે કોઈ આઈપીએસ અધિકારી સાઈડલાઈન કરાયા હોય તેવું કહેવાય છે.
ગુજરાત પોલીસમાં ચર્ચાયેલી બદલીઓ
- ગગનદીપ ગંભીર ગુજરાત પોલીસમાં પોતાની શિસ્ત અને વહીવટ માટે પ્રખ્યાત છે. ત્યારે 2004 ની બેચના આ આઈપીએસ અધિકારીના બહોળા અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને ગગનદીપ ગંભીરને IGP (એડમિન), ગાંધીનગર હવાલો હતો. તેઓને IGP, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલનો વધારાનો હવાલો સોંપાયો છે.
- વર્ષ 2004 ના ગૌતમકુમાર એમ. પરમાર IGP, ભાવનગર રેન્જ હતા. તેઓને હવે ગાઁધીનગર સીઆઈડીમાં IGP બનાવાયા છે. આઈજી ભાવનગર બનાવીને તેઓ સાઈડલાઈન કરાયા હતા. ત્યારે હવે તેઓને સીઆઈડી ક્રાઈમમાં મહત્વની જવાબદારી નિભાવશે.
- IPS અધિકારી રાઘવેન્દ્ર વત્સ પાંચ વર્ષની લાંબી ડેપ્યુટેશન સેવા પૂર્ણ કરી ગુજરાત કેડરમાં પરત ફર્યા હતા. ત્યારે તેમને અમદાવાદ રેન્જ આઈજી તરીકેની મોટી જવાબદારી સોંપાઈ છે.
