ગુજરાતમાં 182થી વધીને 273 થઈ જશે ધારાસભ્યોની સંખ્યા! બદલાઈ જશે બેઠકોના ગણિત.... જાણો વિગત
- ગુજરાતમાં 50 ટકા જેટલી વધી જશે વિધાનસભાની બેઠકો
- વર્તમાન 182 બેઠકો વધીને થઈ જશે 273
- મહિલાઓ માટે અનામત રહી શકે છે 91 બેઠકો
Gujarat Vidhansabha: 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા દેશના રાજકીય નક્શામાં મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારનો ઉદ્દેશ્ય 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા દેશભરમાં મહિલા અનામત લાગૂ કરવાનો છે. એટલે કે રાજ્ય વિધાનસભાથી લઈને લોકસભા સુધી યોજાનારી ચૂંટણીમાં મહિલાઓને 1/3 અનામત મળશે. આ પહેલાં પરિસીમન થશે અને દેશભરમાં દરેક રાજ્યોમાં વિધાનસભા અને લોકસભાની સીટો વધી જશે. તેવામાં ગુજરાતમાં પણ ધારાસભ્યોની સંખ્યા વર્તમાન 182થી વધીને 273 થઈ શકે છે.
કેન્દ્ર સરકાર મહિલા અનામત લાગૂ કરશે તો તેની અસર ગુજરાત પર પણ થશે. ગુજરાતમાં વિધાનસભા બેઠકોના નવા પરિસીમન થશે અને નવી બેઠકો પણ અસ્તિત્વમાં આવશે. વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં 182 વિધાનસભા સીટો છે, જે વધીને 273 સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે રાજ્યમાં 90 જેટલી બેઠકો વધી જશે. પરિસીમન બાદ વર્તમાન વિધાનસભાની બેઠકોમાં મોટા ફેરફાર થશે. ઘણી નવી બેઠકો અસ્તિત્વમાં આવવાની સાથે ઘણી બેઠકોના નામ પણ બદલાઈ જશે.
અનામત બેઠકોમાં પણ થઈ શકે છે ફેરફાર
ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે પણ બેઠકો અનામત છે. જો વિધાનસભાની બેઠકો વધીને 273 થાય તો અનામત બેઠકોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. બીજીતરફ ગુજરાત વિધાનસભાની 273 બેઠકોમાંથી 1/3 એટલે કે 91 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે. મહિલા અનામત લાગૂ થયા બાદ ગુજરાત વિધાનસભામાં મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધી જશે.
સ્થાપના સમયે 132 વિધાનસભા બેઠકો હતી
1 મે 1960ના વર્ષમાં જ્યારે ગુજરાતને મહારાષ્ટ્રથી અલગ બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે રાજ્યમાં 132 વિધાનસભા બેઠકો હતી. ત્યારબાદ 1962મા 154 બેઠકો થઈ અને 1967મા ધારાસભ્યોની બેઠકો વધીને 168 પહોંચી હતી. ત્યારબાદ 1975મા ગુજરાતમાં 182 ધારાસભ્યોની સંખ્યા નક્કી થઈ હતી, જે હજુ સુધી યથાવત છે.
લોકસભાની બેઠકો પણ વધશે
વિધાનસભાની બેઠકોમાં ફેરફાર થવાની સાથે ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની સીટો પણ વધી જશે. વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં 11 વિધાનસભાની બેઠકો છે, જેમાં વધારો થશે. આ સિવાય ગુજરાતમાં વર્તમાનમાં 26 લોકસભા બેઠકો છે, જેની સંખ્યા વધીને 39 થઈ જશે. 2029મા જ્યારે લોકસભા ચૂંટણી યોજાશે ત્યારે ગુજરાતમાં લોકસભા સાંસદોની સંખ્યા વધીને 39 થઈ શકે છે, જેમાં 13 જેટલી બેઠકો મહિલા સાંસદો માટે અનામત રહી શકે છે.
ગુજરાત: જિલ્લાવાર વિધાનસભા બેઠકોની સંખ્યા
|ક્રમ
|જિલ્લો
|બેઠકોની સંખ્યા
|1
|
અમદાવાદ
|21
|2
|
સુરત
|16
|3
|
વડોદરા
|10
|4
|
બનાસકાંઠા
|9
|5
|
રાજકોટ
|8
|6
|
મહેસાણા
|7
|7
|
આણંદ
|7
|8
|
ભાવનગર
|7
|9
|
કચ્છ
|6
|10
|
ખેડા
|6
|11
|
દાહોદ
|6
|12
|
ગાંધીનગર
|5
|13
|
પંચમહાલ
|5
|14
|
ભરૂચ
|5
|15
|
વલસાડ
|5
|16
|
અમરેલી
|5
|17
|
સુરેન્દ્રનગર
|5
|18
|
જૂનાગઢ
|5
|19
|
જામનગર
|5
|20
|
નવસારી
|4
|21
|
પાટણ
|4
|22
|
સાબરકાંઠા
|4
|23
|
ગીર સોમનાથ
|4
|24
|
મોરબી
|3
|25
|
અરવલ્લી
|3
|26
|
મહીસાગર
|3
|27
|
છોટા ઉદેપુર
|3
|28
|
બોટાદ
|2
|29
|
નર્મદા
|2
|30
|
તાપી
|2
|31
|
દેવભૂમિ દ્વારકા
|2
|32
|
પોરબંદર
|2
|33
|
ડાંગ
|1
|કુલ બેઠકો
|182
