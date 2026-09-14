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વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફારની તૈયારી, રાજ્યમાં 50થી વધુ IPS અધિકારીઓની થશે બદલી અને બઢતી!

ગુજરાતમાં આગામી વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે રાજકીય પાર્ટીઓએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. બીજીતરફ સરકારી તંત્રમાં પણ બદલી અને બઢતીની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા 50 આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલી થઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:35 AM IST
વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફારની તૈયારી, રાજ્યમાં 50થી વધુ IPS અધિકારીઓની થશે બદલી અને બઢતી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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