/વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફારની તૈયારી, રાજ્યમાં 50થી વધુ IPS અધિકારીઓની થશે બદલી અને બઢતી!

ગુજરાતમાં આગામી વર્ષ એટલે કે 2027ના ડિસેમ્બરમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણીને માત્ર એક વર્ષ બાકી રહ્યું છે. તેવામાં અધિકારીઓની બદલીની ચર્ચાઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. સામે આવેલી વિગલ પ્રમાણે આગામી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજ્યમાં 50થી વધુ IPS અધિકારીઓની બદલી કરાશે.
અનેક અધિકારીઓની થશે બદલી
વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા બદલીઓનો દોર શરૂ થતો હોય છે. તેવામાં આગામી વર્ષે ડિસેમ્બર 2027મા ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે, જે પહેલાં અનેક આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલી થઈ શકે છે. આ પહેલા તંત્રએ તૈયારી શરૂ કરી છે. ગુજરાતમાં 50થી વધુ આઈપીએસ અધિકારીઓને બઢતી આપવા અને બદલી કરવાની તૈયારીઓ અંદરખાને શરૂ થઈ છે.
રાજ્યમાં વર્ષ 2024મા અપાયેલા પોસ્ટિંગને 2027મા ત્રણ વર્ષ થઈ જશે, તેવામાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા અનેક અધિકારીઓની બદલી થશે. રાજ્યમાં તાજેતરમાં બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પ્રફુલકુમાર રોશન અને રાજુ ભાર્ગવની નિવૃત્તિથી ડીજી રેન્કમાં બે જગ્યા ખાલી પડી છે. તો 1997 બેચના આઈપીએસ અને અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતને ડીજીપીનું પ્રમોશન મળી શકે છે.
આ સિવાય એડિશનલ ડીજીપી રેન્કના ખુરશીદ એહમદને પણ ડીજીપી રેન્કમાં પ્રમોશન મળી શકે છે. તો 1998 બેચના અમિત વિશ્વકર્મા અને પિયૂષ પટેલનજે પણ પ્રમોશન મળે તેવી ચર્ચા છે. જો ચૂંટણી પહેલા બદલીની વાત કરવામાં આવે તો વડોદરાના સીપી, રાજકોટના પોલીસ કમિશનર, એટીએસના વડા અમિત વિશ્વકર્મા, સુરતના ઈન્ચાર્જ સીપી, વડોદરાના રેન્જ આઈજી, સુરતના રેન્જ આઈજી જેવા અધિકારીઓની બદલી થઈ શકે છે.
રાજ્યમાં વર્તમાનમાં 15 આઈપીએસ અધિકારીઓ એવા છે જેની પાસે બે જગ્યાનો ચાર્જ છે. તેવામાં તેમના પર કામનું ભારણ રહેલું છે. તેવામાં ઘણા અધિકારીઓને વધારાના ચાર્જમાંથી મુક્ત પણ કરવામાં આવી શકે છે. વર્તમાનમાં તો આ મુદ્દે માત્ર ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, આ અંગે ગૃહ વિભાગ આગામી સમયમાં શું નિર્ણય લેશે તે જોવાનું રહેશે.