મિશન 2027 : સોશિયલ મીડિયાના શૂરવીર 'ગોપાલ', આક્રમક 'જિગ્નેશ' અને ગ્રાઉન્ડ ગ્રેઝી 'ચૈતર'... જાણો કોણ કોના પર ભારે?
Gujarat Politics: ગુજરાતમાં ડિસેમ્બર 2027મા વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે, બીજીતરફ વિપક્ષ નબળો જોવા મળે છે. પરંતુ ગુજરાતની રાજનીતિમાં વિપક્ષમાં રહેલા ત્રણ ધારાસભ્યોની હંમેશા ચર્ચા થાય છે. આ છે આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, ગોપાલ ઈટાલિયા અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી.
ગુજરાતના રાજકારણને સમજવું ઘણું અઘરું છે. 2027માં ગુજરાતની ચૂંટણી છે ત્યારે ગોપાલ ઈટાલિયા, જિગ્નેશ મેવાણી અને ચૈતર વસાવા એક એવા ચહેરા છે જે ગુજરાતના વિપક્ષી રાજકારણના 'પાવર સેન્ટર્સ' બનવા મથામણ કરી રહ્યા છે, પણ તેમની આસપાસના પડકારો સત્તા કરતાં પણ તેમના પોતાના પક્ષ અને પરંપરાગત રાજનીતિમાં વધુ ઘેરા છે. ગોપાલ ઈટાલિયા અને જિગ્નેશ મેવાણીની સોશિયલ મીડિયા રીચ વધુ છે, જ્યારે ચૈતર વસાવાની તાકાત 'ફીલ્ડ વર્ક' છે. સરકાર સામે પણ એન્ટી-ઈન્કમબન્સીના મોજાંઓ ઉછળે છે, પણ કિનારે પહોંચતા જ શમી જાય છે. ભાજપ પાસે એ પાવર છે કે એન્ટિઈન્કમ્બસીનો માહોલ ઉભો થતાં જ કચડાઈ જાય છે.
ગુજરાતમાં 25થી 30 લાખ વધુ મતોના જોરે છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ એકધારું શાસન કરતી આવી છે. ભાજપની સૌથી મોટી તાકાત એ સંગઠન છે. ગુજરાતમાં ભાજપ સંગઠને એવો પગપેસારો કર્યો અને જડો એટલી મજબૂત બનાવી છે એ પાયાને હચમાવતાં દાયકાઓ લાગશે. ભલે સરકાર સામે એન્ટિઈન્કમ્બસી હોય પણ સંગઠનની મજબૂત તાકાત ભાજપ સરકારને ટેકો આપે છે. 3 દાયકાથી શાસન હોવાથી પ્રજામાં સ્વભાવિક સત્તા સામે એન્ટી-ઈન્કમબન્સી જોવા મળે છે. જો કે અત્યાર સુધી ભાજપ તેને ખાળવામાં સફળ રહી છે.
દર ચૂંટણીમાં 25થી 30 લાખ મતો વધારે મેળવી ભાજપ પોતાની સત્તા ટકાવી રાખે છે. આ સિવાય વિપક્ષમાં એકજૂથતાનો અભાવ પણ કારણભૂત રહ્યો છે. કોંગ્રેસ અને આપ પ્રજાનો ચહેરો બની શકી નથી. આ વખતે વિપક્ષ પાસે ગોપાલ ઈટાલિયા, જિગ્નેશ મેવાણી અને ચૈતર વસાવા પ્રજાનો ચહેરો બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ગોપાલ ઈટાલિયાની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તાર અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રભાવિત સુરતમાં ગોપાલ ઈટાલિયાનો દબદબો છે. ગોપાલ એ સોશિયલ મીડિયાનો ચહેરો છે. જેને લોકો ફોલો કરે છે. આ જ રીતે આદિવાસી પટ્ટામાં ચૈતર વસાવાનો દબદબો છે. ઉત્તર ગુજરાત અને જ્ઞાતિ આધારિત વિસ્તારમાં જીગ્નેશ મેવાણી પોતાની વોટ બેંક મજબૂત કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.
જોકે સત્તાધારી ભાજપને આ 3 નેતાઓ ચેલેન્જ આપે એ પહેલાં આ યુવા નેતાઓને પોતાના જ પક્ષમાં જ અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવે ભાજપ પણ સમજી ગયું છે કે, સત્તા સામે પડકાર આવે તે પહેલાં આ હથિયારોને બુઠ્ઠા કરી દેવા તે જ રાજનીતિની રણનીતિ ગણાશે. ખાસ કરીને સત્તાધારી પક્ષ અને પાર્ટી પણ એ ખાસ ધ્યાન રાખે છે કે આ 3 યુવા નેતાઓને પ્રભાવ ગુજરાતમાં ન વધે અને તેઓ અંદરો અંદર જ ખેંચતાણ કર્યા કરે...
આ ત્રણેય નેતાઓના પ્લસ માઈનસ જોઈએ તો ગોપાલ ઈટાલિયા (AAP)ની ઓળખ એ સોશિયલ મીડિયા પર મજબૂત પકડ અને આક્રમક વક્તાની છે. ઈટાલિયા યુવા પાટીદારોમાં લોકપ્રિય છે. જેની ભાજપથી નારાજ શહેરી યુવાનોને પોતાની તરફ વાળવાની ક્ષમતા છે પણ સતત કાનૂની વિવાદો અને ભાજપ દ્વારા તેમના જૂના નિવેદનોને હથિયાર બનાવવાની રણનીતિ એમને નડી રહી છે. આ જ રીતે જોઈએ તો જિગ્નેશ મેવાણી (INC) પાસે વૈચારિક સ્પષ્ટતા અને પાયાના પ્રશ્નો ઉઠાવવાની શક્તિ છે. હાલમાં તેઓ કોંગ્રેસના જૂના અને પરંપરાગત માળખા સાથે તાલમેલ બેસાડવાની મુશ્કેલી સહન કરી રહયા છે. તેમની સૌથી મોટી નબળાઈ એ મર્યાદિત જ્ઞાતિ સમીકરણો પણ છે. 'કટ્ટર વિરોધી'ની છાપને કારણે તટસ્થ મતદારોમાં સ્વીકાર્યતા એ જિજ્ઞેશને નડી રહી છે. મેવાણી સામે પક્ષના આંતરિક જૂથવાદ પણ એટલો જ છે.
ગુજરાતમાં ચૈતર વસાવા આદિવાસી સમાજમાં 'ગ્રાઉન્ડ લેવલ' પર અપ્રતિમ લોકપ્રિયતા ધરાવે છે. જેમની છબી સંઘર્ષશીલ છે. ભલે રાજ્યવ્યાપી નેતા તરીકે હજુ ઓછી ઓળખ મળી હોય પણ ઉત્તરથી દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેના મતોમાં ગાબડું પાડવાની એમનામાં ક્ષમતા છે. સત્તાધારી પક્ષ દ્વારા કાયદાકીય શિકંજો અને આદિવાસી મતોના વિભાજન માટે બીજા સ્થાનિક ચહેરાઓને પ્રોત્સાહન એ સૌથી મોટી સ્ટ્રેટેજી છે. ભાજપ એમની તાકાતમાં ગાબડા પાડવાની સતત કોશિષ કરવાની સાથે આદીવાસી સમાજના અન્ય નેતાઓને ચૈતર સામે પ્રોત્સાહન આપવાની કામગીરી કરે છે.
ગુજરાતની રાજનીતિમાં આ ત્રણેય નેતાઓ પાસે જનતાનો અવાજ બનવાની તક તો છે, પણ પક્ષની અંદરની ખેંચતાણ અને સત્તાધારી પક્ષની ચાણક્ય નીતિ તેમને કેટલે અંશે ફળવા દેશે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. આ 3 નેતાઓ એ 2027માં પણ સત્તાધારી પક્ષ માટે પડકાર બની શકે છે. ગુજરાતમાં આ 3 નેતાઓના ગઢ પણ અલગ છે પણ વૈચારિક ક્ષમતા પણ અલગ છે હવે એ પણ જોવું રહ્યું કે 2027માં શું ભાજપની ચાણક્ય નીતિને શું આ મ્હાત આપી શકશે.
