ગુજરાત વિધાનસભામાં અશાંતધારા સુધારા વિધેયક પસાર, કાયદાકીય જોગવાઈઓ હવે વધુ કડક બનશે
Unrest Amendment Bill: ગુજરાત વિધાનસભામાં 'અશાંતધારા સુધારા વિધેયક' બહુમતી સાથે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. ગૃહમાં ચાલેલી લાંબી ચર્ચા બાદ આ મહત્વપૂર્ણ સુધારાને મંજૂરી મળી છે. આ નવા ફેરફારો મુજબ, હવે અશાંતધારા હેઠળના વિસ્તારોને 'નિર્દિષ્ટ વિસ્તાર' તરીકે ઓળખવામાં આવશે.
ગુજરાત વિધાનસભામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક મહત્વનું પગલું ભરતા ‘ગુજરાત અશાંતધારા સુધારા વિધેયક’ બહુમતી સાથે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. ગૃહમાં ચાલેલી લાંબી અને ગંભીર ચર્ચા બાદ આ વિધેયકને મંજૂરીની મહોર મારવામાં આવી છે. આ નવા સુધારાનો મુખ્ય હેતુ અશાંત વિસ્તારોમાં થતી મિલકતોની ગેરકાયદેસર હેરફેરને રોકવાનો અને વસ્તીના સંતુલનને જાળવી રાખવાનો છે.
નવા સુધારાની મુખ્ય વિશેષતાઓ
આ વિધેયક પસાર થવાથી હવે અશાંતધારાના નિયમોમાં ફેરફારો થશે. ગુજરાત વિધાનસભામાં અશાંતધારા સુધારા પસાર થતા અત્યાર સુધી જે વિસ્તારો ‘અશાંતધારા’ હેઠળ આવતા હતા, તેને હવે કાયદાકીય રીતે ‘નિર્દિષ્ટ વિસ્તાર’ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. સાથે જ કોઈ પણ વ્યક્તિએ આ વિસ્તારોમાં ઘર કે દુકાન વેચવી હોય, તો તેના માટે જિલ્લા કલેક્ટરની મંજૂરી લેવી હવે ફરજિયાત બનશે. જો કોઈ વ્યક્તિ આ કાયદાના નિયમોનો ભંગ કરીને ખરીદ-વેચાણનો સોદો કરે છે, તો તેને 5 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે.
કલેક્ટરની મંજૂરી પછી પણ રાજ્ય સરકાર ‘સુઓ મોટો’થી પુનઃ સમીક્ષા કરી શકશે. શાંતિ ભંગ થવાની શક્યતાવાળા વિસ્તારોનો પણ હવેથી અશાંત ધારામાં થશે સમાવેશ. અશાંત વિસ્તારની મિલકતના ખરીદ – વેચાણ માટે SIT બનાવાશે. કલેકટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને પોલીસ વડા SITની મદદ લેશે. નિર્દિષ્ટ વિસ્તારની મિલકતનો સોદો રદ થાય તો મિલકત મૂળ માલિકને પરત આપવાની જોગવાઈ. મૂળ માલિકને ખરીદનાર મિલકત ના આપે તો કલેકટર તે મિલકત આંચકીને માલિકને અપાવી શકશે.
તપાસ માટે SITની રચના
સરકાર દ્વારા મિલકતોના સોદામાં પારદર્શિતા લાવવા માટે એક વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ખરીદ-વેચાણના સોદાની તપાસ માટે SIT બનાવવામાં આવશે. જિલ્લા કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર અને પોલીસ વડા SITની મદદ લઈ શકશે. આ ટીમ તપાસ કરશે કે સોદો કોઈના દબાણમાં કે ગેરકાયદેસર રીતે તો નથી થયો ને? અને નિયમ વિરુદ્ધનો સોદો રદ થાય છે, તો મૂળ માલિકને મિલકત પરત આપવામાં આવશે.
નવા નિયમો અનુસાર, જો કોઈ સોદો નિયમ વિરુદ્ધનો જણાશે, તો તે સોદાને તાત્કાલિક અસરથી રદ કરી દેવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, તે મિલકત તેના મૂળ માલિકને પરત સોંપવાની જોગવાઈ પણ આ સુધારા વિધેયકમાં કરવામાં આવી છે.
