ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત ATS ની વધુ એક મોટી સફળતા : હથિયાર-વિસ્ફોટની સપ્લાય કરતા મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીને પકડ્યો

Gujarat ATS Big Success : પંચમહાલમાં ATS ને મળી મોટી સફળતા. પંજાબમાં હથિયાર અને બોમ્બની હેરાફેરી કરતો સકંજામાં. ગ્રેનેડની હેરાફેરી અને વિસ્ફોટક સાથે હાલોલથી ફરાર આરોપી ઝડપાયો. આરોપી હાલોલમાં એક કંપનીમાં કરતો હતો મજૂરી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:42 AM IST

ગુજરાત ATS ની વધુ એક મોટી સફળતા : હથિયાર-વિસ્ફોટની સપ્લાય કરતા મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીને પકડ્યો

Most Wanted Accused Caught : ગુજરાત એ.ટી.એસ.એ પંજાબ રાજ્યના હથિયાર અને ગ્રેનેડની હેરાફેરીના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ગ્રેનેડની હેરાફેરી અને વિસ્ફોટ કરવાની સાથે સીમાપાર કાર્યરત આતંકવાદી નેટવર્કની મદદ કરવા સબબ ગુનામાં ફરાર આરોપી હાલોલથી ઝડપ્યો છે. આરોપી ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલા ગુજરાતમાં હાલોલ ખાતે આવેલ એક કંપનીમાં મજૂરી કરતો હતો. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પંજાબના ગુરદાસપુર જીલ્લાના સીટી બટાલા પો.સ્ટે. ખાતે તા. ૦૯ ૧૧ ૨૦૨૫ ના રોજ ગુના રજિસ્ટર નં. ૦૨૦૬ ૨૦૨૫ થી ભારતિય ન્યાય સંહિતા ૨૦૨૩ અને ધ એક્સપ્લોસિવ સબસ્ટંસ એક્ટ ૧૯૦૮ હેઠળ ગ્રેનેડની હેરાફેરી અને વિસ્ફોટ કરવાની સાથે સીમાપાર કાર્યરત આતંકવાદી નેટવર્કની મદદ કરવા સબબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનાના મુખ્ય આરોપીઓ મનુ અગવાન અને મનિન્દર બિલા, જેઓ હાલ મલેશિયા સ્થિત છે. તેના દ્વારા પાકિસ્તાનની આઈ.એસ.આઈ.ના હેન્ડલરો સાથે મળી ભારતનાં પંજાબમાં ઓપરેટિવ્સ તૈયાર કરી, ગ્રેનેડ અને પિસ્ટલ મેળવી પંજાબ તથા અન્ય રાજ્યોમાં દહેશત ફેલાવવા ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારોમાં ગ્રેનેડ હુમલા અને ફાયરિંગ કરવાનું કાવતરું ઘડેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ માટે આરોપીઓ દ્વારા બે ગ્રેનેડ અને બે પિસ્ટલની પિકઅપ અને ડિલિવરી માહિતીની આપ-લે પણ થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. 

આ ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓ પંથબિરસિંધ અને જસકિરતસિંઘની પંજાબ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ આરોપીઓની પૂછપરછ દરમ્યાન તેમને ગુનામાં સામેલ અન્ય આરોપી ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલા (રહે. બટાલા) નું નામ આપ્યું હતું. જે આ ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપી ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલાની માહિતી પંજાબ પોલીસ દ્વારા ગુજરાત એ.ટી.એસ.ના અધિકારીઓ સાથે શેર કરવામાં આવી હતી. 

આ બાતમીને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હર્ષ ઉપાધ્યાય દ્વારા વિકસીત કરી તેના ઉપર વર્કઆઉટ કરતા જાણવા મળેલ કે સદર આરોપી ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલા ગુજરાતમાં હાલોલ ખાતે આવેલ એક કંપનીમાં ઔધોગિક મજુર તરીકે કામ કરી રહ્યો છે. જે અંગે ગુજરાત એ.ટી.એસ.ના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એન. આર. બ્રહ્મભટ્ટ, પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વાય.જી. ગુર્જર, એમ.એન. પટેલ તથા એ.ટી.એસ.ના સ્ટાફની ટીમ હાલોલ જવા રવાના કરવામાં આવી હતી. જ્યા એક હોટલમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિને તપાસી નામ પુછતા તેણે પોતાનું નામ ગુરપ્રિતસિંધ હોવાનું જણાવ્યું હતું. 

વધુ પૂછપરછ માટે તેને ગુજરાત એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ખાતે લાવવામાં આવ્યો છે. મજકુર ગુરતિતતસિંધની પ્રાથમીક પૂછપરછમાં તેણે મનુ અગવાન અને મનિન્દર બિલા સાથે મળી પંજાબમાં દહેશત ફેલાવવા ગ્રેનેડ હુમલા કરવાના કાવતરાંમાં સંડોવાયેલ હોવાની કબુલાત કરી છે. જે અંગે સદર આરોપીઓને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી સારૂ તેને પંજાબ પોલીસને સોંપવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

