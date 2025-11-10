ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ મુદ્દે મોટો ખુલાસો : RSS કાર્યાલય અને અમદાવાદના વિસ્તારોની રેકી કરી વીડિયો પાકિસ્તાન મોકલ્યા
Terrorists Caught From Gujarat : ગુજરાતમાંથી ઝડપાયેલા આતંકીઓને લઈને વધુ| એક ચોંકાવનારો ખુલાસો. આતંકીઓએ લખનઉ સિ્થત RSS કાર્યાલયની કરી હતી રેકી. RSSના કાર્યાલયનો વીડિયો બનાવીને પાકિસ્તાનના આકાઓને મોકલ્યો હતો
Gujarat ATS News ; ATSએ પકડેલા આતંકીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા હતા. આતંકીઓના 8 દિવસના રીમાંડ મંજુર કર્યા છે. ત્યારે ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ મુદ્દે મોટો ખુલાસો થયો છે. આ આતંકીઓએ આરએસએસ કાર્યાલયની રેકી કરી હતી. તો સાથે જ આતંકીઓ પાસેથી મળેલા રાઈઝીન ઝેરનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાના હતા તે અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
દેશના અનેક સ્થળોની રેકી કરી હતી
ગુજરાત એટીએસે ત્રણ ISIS આતંકવાદીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. તેઓ દેશના વિવિધ સ્થળોએ હુમલાઓનું આયોજન કરી રહ્યા હતા અને શસ્ત્રો એકત્રિત કરવા માટે ગુજરાત આવ્યા હતા. ત્યારે તેમની પૂછપરછમાં મોટો ખુલાસો થયો છે કે, સૈયદ મોઈનુદ્દિને દિલ્હી, લખનઉ અને અમદાવાદમાં રેકી કરી હતી. તેઓએ લખનઉમાં RSSના કાર્યાલયની પણ રેકી કરી હતી. દિલ્હીમાં સૌથી મોટી આઝાદ મંડીની પણ રેકી કરી હતી. તો અમદાવાદમાં પણ ભીડવાળી જગ્યાની રેકી કરી હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
સ્થળોના વીડિયો બનાવી પાકિસ્તાન મોકલ્યા
આ આતંકીઓએ તમામ સ્થળોની રેકી કરીને તેના વીડિયો બનાવ્યા હતા, અને તેને બાદમાં પાકિસ્તાન મોકલ્યા હતા. પાકિસ્તાનમાં રહેલા તેમના આકાઓને વીડિયો મોકલ્યા હતા.
મારા ભાઈને ખોટી રીતે ફસાવાયો છે - આતંકીનો ભાઈ
હૈદરાબાદના અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદના ભાઈ સૈયદ ઉમર ફારૂકે જણાવ્યું હતું કે, તેમનો ભાઈ નિર્દોષ છે અને તેને કેસમાં ફસાવી દેવામાં આવ્યો છે. અમને ATS તરફથી ફોન આવ્યો. મેં મારા ભાઈ સાથે વાત કરી, અને તેમણે મને ચિંતા ન કરવાનું કહ્યું - તેમણે કહ્યું કે તેને ફસાવી દેવામાં આવ્યો છે અને અમને વકીલનો સંપર્ક કરવા અને કાનૂની મદદ લેવાની સલાહ આપી," ઉમર ફારૂકે કહ્યું. રાજેન્દ્રનગરમાં સૈયદ પરિવારના નિવાસસ્થાનમાંથી વધુ માહિતી બહાર આવી રહી છે.
યુપીમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ
ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) દ્વારા શામલીના એક યુવાન આઝાદ સૈફીની બે સાથીઓ સાથે શસ્ત્રો રાખવા અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મુઝફ્ફરનગરના બુઢાણા મદરેસામાં "મોલવિયત"નો અભ્યાસ કરતા આઝાદની ધરપકડથી સ્થાનિક પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ છે. એક ટીમ પૂછપરછ માટે તેના ઘરે પહોંચી હતી.
આઝાદનો પરિવાર મૂળ મોહલ્લા શેખમૈદાન સલારામાં રહે છે. તેના ભાઈ શહજાદે જણાવ્યું હતું કે આઝાદ ત્રણ મહિના પહેલા ઘરે પાછો ફર્યો હતો. તે કડિયા કામ કરતો હતો અને ઘરમાં પ્લોટ વાડ કરી રહ્યો હતો. શહજાદના જણાવ્યા મુજબ, આઝાદ 7 ઓગસ્ટના રોજ કોલકાતા માટે જમાત માટે ઘરેથી નીકળ્યો હતો. તે છેલ્લે 7 નવેમ્બરના રોજ બુઢાણા માટે ઘરેથી નીકળ્યો હતો, જ્યાં તે તેની પુત્રી સુહાનાને તેના સાસરિયાના ઘરેથી લેવાનો હતો.
હથિયારો સાથે ધરપકડની માહિતી
શહજાદે જણાવ્યું હતું કે 7 નવેમ્બરના રોજ ઘરેથી નીકળ્યા બાદ, તેને ગુજરાત પોલીસ તરફથી માહિતી મળી હતી કે આઝાદની હથિયારો સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમાચાર બાદ, શહેરમાં વિવિધ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. આઝાદના પરિવારમાં ચાર ભાઈઓ અને બે બહેનો છે. જિલ્લા પોલીસ અને ગુપ્તચર વિભાગ હવે આઝાદ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે.
