ગુજરાત ATS ની મોટી સફળતા : પાકિસ્તાન માટે કામ કરતા બે જાસૂસ પકડાયા
Gujarat ATS Busts Spy Network : ગુજરાત ATSએ ગોવા-દમણથી બે જાસૂસની ધરપકડ કરી: બંને પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હતા, સંવેદનશીલ વિસ્તારની માહિતી ભેગી કરતા હતા; એક જાસૂસ આર્મીમાં સુબેદાર હતો
Gandhiangar News : ગુજરાત ATSએ જાસૂસીકાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જાસૂસી નેટવર્ક કેસમાં ગુજરાત ATSએ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જેઓ સંવેદનશીલ વિસ્તારની જાસૂસી કરી પાકિસ્તાન સંપર્ક કરતા હોવાનું ખૂલ્યું છે.
જાસૂસીકાંડમાં દમણમાંથી એક મહિલા અને ગોવામાંથી પુરુષની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ATSએ ગોવાથી રશ્મિન રવિન્દ્ર પાલ નામની મહિલાની ધરપકડ કરી છે જ્યારે દમણમાંથી એ.કે સિંહ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. બંને આરોપીઓ જાસૂસી કરતા હતા. બંને પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હતા.
આરોપી એ.કે.સિંહ આર્મીમાં સૂબેદાર હતો. પાકિસ્તાનના જાસૂસોને આર્થિક મદદ પહોંચાડવા માટે એ.કે. સિંહ મદદ કરી રહ્યો હતો.
હાલ બંને ધરપકડ કરીને ATS ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે. ATS દ્વારા આરોપીની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગત મહિને ગુજરાત એટીએસએ આતંકી ષડયંત્ર નિષ્ફળ બનાવ્યું હતું. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા અમદાવાદમાંથી હૈદરાબાદ-તેલંગાણાના ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરાઈ હતી. આતંકી પ્રવૃત્તિને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા આવેલા શખ્સો પાસેથી શંકાસ્પદ સામગ્રી મળી આવી હતી. યુએપીએ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો છે. ત્રણેય શખ્સો ગુજરાતને અશાંત કરવાનો અને મોટી જાનહાનિ પહોંચાડવાનો ઈરાદાથી આવ્યા હતા. સાથે જ તેમનો હેતુ સાઈનાઈડ કરતા ખતરનાક ઝેર બનાવવાનો હતો.
