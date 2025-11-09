બ્રેકિંગ ન્યૂઝ : ગુજરાત ATS ની મોટી કાર્યવાહી, હૈદરાબાદથી આવેલા 3 આતંકીની અટકાયત કરી
Gujarat ATS Arrest Terrorist ; ગુજરાત ATSએ ત્રણ આતંકી ઝડપ્યા:ગાંધીનગરના અડાલજ પાસેથી આતંકી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા ત્રણ શખ્સોની અટકાયત
Trending Photos
Gandhinagar News ; ગુજરાત એટીએસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આતંકી પ્રવૃતિ સાથે જોડાયેલા ત્રણની અટકાયત કરી છે. ત્રણેય આરોપીઓ અમદાવાદમાં આતંકી પ્રવૃતિ માટે આવ્યા હતા. ત્રણેય આરોપીઓ મૂળ હૈદરાબાદના છે.
ગુજરાત એટીએસએ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ટુંક સમયમાં પત્રકાર પરિષદ યોજીને એટીએસ માહિતી આપશે.
આ આતંકીઓ હથિયારોની આપ-લે કરવા માટે ગુજરાત આવતા હતા, અને તેમની યોજના દેશના અનેક સ્થળો પર હુમલા કરવાની હતી. ધરપકડ કરાયેલા આતંકીઓ બે અલગ-અલગ મોડ્યુલનો ભાગ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ATSની રડારમાં રહેલા આતંકીઓ દેશના કયા સ્થાનો પર હુમલો કરવાના હતા તે અંગેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બપોરે 1:00 વાગ્યે સત્તાવાર રીતે ગુજરાત ATS દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી માહિતી આપવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે