ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ : ગુજરાત ATS ની મોટી કાર્યવાહી, હૈદરાબાદથી આવેલા 3 આતંકીની અટકાયત કરી

Gujarat ATS Arrest Terrorist ; ગુજરાત ATSએ ત્રણ આતંકી ઝડપ્યા:ગાંધીનગરના અડાલજ પાસેથી આતંકી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા ત્રણ શખ્સોની અટકાયત
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:13 AM IST

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ : ગુજરાત ATS ની મોટી કાર્યવાહી, હૈદરાબાદથી આવેલા 3 આતંકીની અટકાયત કરી

Gandhinagar News ; ગુજરાત એટીએસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આતંકી પ્રવૃતિ સાથે જોડાયેલા ત્રણની અટકાયત કરી છે. ત્રણેય આરોપીઓ અમદાવાદમાં આતંકી પ્રવૃતિ માટે આવ્યા હતા. ત્રણેય આરોપીઓ મૂળ હૈદરાબાદના છે. 

ગુજરાત એટીએસએ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ટુંક સમયમાં પત્રકાર પરિષદ યોજીને એટીએસ માહિતી આપશે. 

આ આતંકીઓ હથિયારોની આપ-લે કરવા માટે ગુજરાત આવતા હતા, અને તેમની યોજના દેશના અનેક સ્થળો પર હુમલા કરવાની હતી. ધરપકડ કરાયેલા આતંકીઓ બે અલગ-અલગ મોડ્યુલનો ભાગ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ATSની રડારમાં રહેલા આતંકીઓ દેશના કયા સ્થાનો પર હુમલો કરવાના હતા તે અંગેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બપોરે 1:00 વાગ્યે સત્તાવાર રીતે ગુજરાત ATS દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી માહિતી આપવામાં આવશે.

breaking newsterroristsGujarat ATSબ્રેકિંગ ન્યૂઝઆતંકવાદીગુજરાત એટીએસ

