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રથયાત્રા પૂર્વે ગુજરાત ATSનું મેગા ઓપરેશન: સિદ્ધપુરમાંથી 5 શંકાસ્પદોની અટકાયત, જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે કનેક્શન અંગે તપાસ શરૂ

ATS Detains 5 Suspects In Siddhpur: અગાઉ સિદ્ધપુરમાંથી 3, પાલનપુરમાંથી 3 અને ચીખલીમાંથી 1 આતંકી ઝડપાયો હતો. આતંકીઓના તાર સિદ્ધપુર તાલુકામાં વધુ સક્રિય હોવાના પુરાવા મળતા ATSની ટીમોએ ત્યાં ધામા નાખ્યા હતા. સિદ્ધપુરના ચાટાવાડા ગામના આતંકી મોહમદ અમીન શેરાના ઘરે તપાસ અને પરિવારની પૂછપરછ કરાઈ. મોહમદ અમીન શેરાએ ખરીદેલા શંકાસ્પદ સામાનની કડીઓ મેળવવા ઝાપલીપોલ સહિતના બજારોમાં તપાસ લંબાવાઈ. મોડી સાંજ સુધી ચાલેલી પૂછપરછના આધારે આગામી સમયમાં આ નેટવર્ક અંગે વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:33 AM IST
રથયાત્રા પૂર્વે ગુજરાત ATSનું મેગા ઓપરેશન: સિદ્ધપુરમાંથી 5 શંકાસ્પદોની અટકાયત, જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે કનેક્શન અંગે તપાસ શરૂ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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