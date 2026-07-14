/રથયાત્રા પૂર્વે ગુજરાત ATSનું મેગા ઓપરેશન: સિદ્ધપુરમાંથી 5 શંકાસ્પદોની અટકાયત, જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે કનેક્શન અંગે તપાસ શરૂ

ATS Detains 5 Suspects In Siddhpur: રથયાત્રાના પવિત્ર તહેવાર પૂર્વે ગુજરાતમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક બની છે. આ દરમિયાન, ગુજરાત ATS અને મધ્યપ્રદેશ ATS દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવેલા એક મોટા ઓપરેશનમાં આતંકી ષડયંત્રનો મોટો પર્દાફાશ થયો છે. પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુર વિસ્તારમાંથી પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ' (JeM) સાથે સંકળાયેલા વધુ 5 શંકાસ્પદ ઇસમોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
સિદ્ધપુરમાં ATSના ધામા, સઘન સર્ચ ઓપરેશન
અગાઉની તપાસમાં સિદ્ધપુરમાંથી 3, પાલનપુરમાંથી 3 અને ચીખલીમાંથી 1 આતંકી ઝડપાયા હતા. આતંકીઓના તાર સિદ્ધપુર તાલુકામાં વધુ સક્રિય હોવાના પુરાવા મળતા ATSની ટીમોએ સતર્કતા દાખવી સિદ્ધપુરમાં ધામા નાખ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસને સાથે રાખીને ATS દ્વારા વિવિધ વિસ્તારોમાં મોડી સાંજ સુધી સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સિદ્ધપુરના વ્યસ્ત એવા ઝાંપલીપોળ વિસ્તારમાં એટીએસની ટીમ ત્રાટકી હતી અને ત્યાં મોડી સાંજ સુધી એક કટલરીના વેપારીની દુકાનમાં સઘન પૂછપરછ અને તપાસનો ધમધમાટ ચલાવ્યો હતો.
ATSની ટીમે સિદ્ધપુરના ચાટાવાડા ગામમાં આવેલા આતંકી મોહમદ અમીન શેરાના ઘરે તપાસ કરી હતી અને તેના પરિવારજનોની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. મોહમદ અમીન શેરા દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા શંકાસ્પદ સામાન અને તેના દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓની કડીઓ મેળવવા માટે તપાસ ઝાપલીપોલ સહિતના સ્થાનિક બજારોમાં પણ લંબાવવામાં આવી હતી.
આતંકી નેટવર્ક અંગે મોટા ખુલાસાની શક્યતા
પકડાયેલા તમામ શંકાસ્પદ ઇસમો આતંકી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મોડી સાંજ સુધી ચાલેલી પૂછપરછ અને તપાસના આધારે એજન્સીઓને આ આતંકી નેટવર્ક અંગે મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી સમયમાં આ મામલે તપાસના અંતે વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ શકે છે. રથયાત્રા પહેલા કરવામાં આવેલી આ મોટી કાર્યવાહીથી સુરક્ષા એજન્સીઓએ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોતાની કટિબદ્ધતા દર્શાવી છે. હાલમાં સિદ્ધપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરી દેવામાં આવી છે.