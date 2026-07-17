/ગુજરાત ATSને મળી મોટી સફળતા, જૈશ-એ-મોહમ્મદના સ્લીપર સેલનો પર્દાફાશ; ટાઈમ બોમ્બના કાવતરાનો ખુલાસો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ગુજરાત ATSએ 24 વર્ષીય બિલાલ આબીદભાઈ શેરા, 22 વર્ષીય મહમદ ઐચુબ કડીવાલ, 20 વર્ષીય મોહમ્મદ ઐયુબભાઈ સુણસરા ઉર્ફે મોહમ્મદ ખળી, 21 વર્ષીય શફીઅ રઈસ મુખી ઉર્ફે શફી છાપી અને 20 વર્ષીય મોહમદહસન હનીફભાઈ કરડીયા ધરપકડ કરી છે. આ પાંચેય આરોપીઓ અંગે ગઈ તારીખ 2/07/2026ના રોજ ગુજરાત ATSને ગુપ્ત બાતમીના આધારે જાણવા મળ્યું હતું કે, કેટલાક ઇસમો જૈશ-એ-મોહમ્મદની વિચારધારાનો પ્રચાર કરીને ગુજરાતમાં સક્રિય આતંકી નેટવર્ક ઊભું કરી રહ્યા છે.
જૈસ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા 8 આરોપીની ધરપકડ
જ્યારબાદ ગુજરાત ATSએ આતંકી સંગઠન જૈસ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા 8 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. જેની પૂછપરછમાં અત્યારે ઝડપાયેલા યુવાનોના નામ સામે આવ્યા હતા. ત્યારે વધુ 5 આરોપીની ગુજરાત ATSએ બનાસકાંઠા, ભરૂચ અને નવસારીમાંથી ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ પાસે થી જૈશ-એ-મોહમ્મદનું સાહિત્ય જેમાં 43 પુસ્તક પણ મળી આવ્યા છે. આતંકવાદી મસુદ અઝહરની જેહાદી કિતાબોની તેને લખેલા પત્રની પ્રિન્ટેડ કોપી કરીને અન્ય લોકોને સામેલ કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
સાથે જ ATSએ આરોપી પાસેથી ટેરર ફંડિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાના કુલ 1,30,000 રોકડા પણ કબજે કાર્યા છે. અગાઉ 8 આરોપીઓ પકડાયા હતા, જે પૈકીના મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ અમીન શેરા પાસેથી IED બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી મેળવી હતી.
આરોપીઓની તાલીમ અને મોડસ ઓપરેન્ડી
પકડાયેલ 5 આતંકવાદી તાલીમ અને મોડસ ઓપરેન્ડીની વાત કરવા માં આવે તો, આ આરોપીઓની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. બોમ્બ બનાવવાની તાલીમ આરોપીઓ વર્ષ 2023થી પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુર તાલુકામાં આવેલી 'જામિયા અબુલ હસન મદ્રેસા, ખડિયાસન' ખાતે રહીને સક્રિય રીતે આઈ.ઈ.ડી. ડેટોનેટ કરવાની મિકેનિઝમ અને બોમ્બ બનાવવાની પદ્ધતિ શીખી રહ્યા હતા.
અનેક વખત કર્યા બ્લાસ્ટ કરવાનો સક્રિય પ્રયાસો
સાથે જ આરોપીઓ જેહાદી સાહિત્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. જેમાં તેઓ અકેલા મુજાહિદ જિહાદ કૈસે કરેનામની પુસ્તકની નકલો કરાવીને અંદરો-અંદર વાંચતા હતા. ગુજરાત ATSની તપાસમાં અસામે આવ્યું છે કે, 8 વખત બોમ્બ બનવાઈને બ્લાસ્ટના કરવાનો સક્રિય પ્રયાસો કર્યો હતો. વર્ષ 2023થી લઈ ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં આરોપીઓએ અલગ-અલગ સમયે વિવિધ એક્સપ્લોઝિવ ટાઈમર મિકેનિઝમથી બ્લાસ્ટ કરવાનો કુલ 8 વાર અભ્યાસ અને સક્રિય પ્રયાસ કરી ચુક્યા છે.
અહીંથી ખરીદી કરતા બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી
બોમ્બ બનાવીની સામગ્રી ઓનલાઇન ખરીદી કરી હતી. જેમાં ગન પાઉડર બનાવવા માટે કાચું મટીરીયલ તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ અને સ્થાનિક બજારોમાંથી ખરીદતા હતા. આરોપી બિલાલ આબીદભાઈ શેરા અગાઉ પકડાયેલા મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ અમીન શેરાને એક પેનડ્રાઇવ આપી હતી. જેમાં મસુદ અઝહરના જેહાદી ભાષણો, વીડિયો અને જેહાદી પુસ્તકો હતા. જેને અલગ-અલગ જગ્યાએથી પ્રિન્ટ કરાવવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારે મહમદ ઐયુબ કડીવાલ પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે, તેણે અન્ય આરોપીઓ સાથે મસ્જિદમાં ભેગા મળીને બેઠકો યોજી હતી અને સફળતાપૂર્વક IED બોમ્બ અસેમ્બલ કરીને બ્લાસ્ટ કરવાનું શીખ્યો હતો. આ આરોપીઓ પોતે જેહાદી પુસ્તકો વાંચવા ઉપરાંત મદ્રેસાના અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ આતંકવાદી વિચારધારામાં જોડવા માટે લલચાવતા હતા. તેઓએ આવી બેઠક કરી ચુક્યા છે
આગામી સમયમાં થશે ચોંકાવનારા ખુલાસા
આ ઝડપયેલા 5 આરોપીઓ આતંકીઆકાઓની વિચારધારાથી વધુ પ્રભાવિત છે. ત્યારે આવનાર સમયમાં આ પાંચેય આરોપીના શું નાપાક ઈરાદા હતા તેને લઇને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે આ કેસને લઇને આવનારા સમયમાં વધુ આરોપીઓની પણ ધરપકડ થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે.
હાલમાં તમામ પાંચ આરોપીઓના 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને ATS દ્વારા તેમની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. તપાસ એજન્સી સમગ્ર નેટવર્ક, અન્ય સંડોવાયેલા લોકો, ફંડિંગ અને તાલીમના પાસાઓની પણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ આગળ વધતા વધુ ધરપકડ અને નવા ખુલાસા થવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ઝડપાયેલા 5 આરોપી
આરોપી 1) બિલાલ આબીદભાઈ શેરા
ઉમર 24 વર્ષ, હાલ હોટેલ દિવ્યા પેલેસ, કઠવાડા GIDC, અમદાવાદ
મૂળ રહેવાસી : મક્કી મસ્જિદ પાસે શેરવાસ, ચાટાવાડા, સિદ્ધપુર
આરોપી 2) મહમદ ઐયુબ કડીવાલ
- ઉંમર 22, રહેવાસી, ખડિયાસણ, સિદ્ધપુર
- હાલ રહે. જામિયા અબુલ હસન મદ્રેસા, ખડિયાસણ
આરોપી 3) મોહમ્મદ ઐયુબ સુણસરા
- ઉર્ફે મોહમ્મદ ખળી, ઉંમર 20, ધંધો
- રહે. પ્રાથમિક શાળાની સામે ખળી, સિદ્ધપુર
- હાલ રહે. દારૂલ ઉલુમ માટલીવાલા, મંદ્રેસા ભરૂચ
આરોપી 4) શફીઅ રઇસ મુખી
- ઉર્ફે શફી છાપી, ઉમર 21
- રહે. એક્સા મસ્જિદની પાસે છાપી, વડગામ
- હાલ જામિયા ઇસ્લામીયા તાલીમુદ્દીન મદ્રેસા, દાભેલ
આરોપી 5) મોહમ્મદ હનીફભાઈ કરડીયા
- ઉર્ફે હસન હૈદરપુરી, ઉમર 20,
- રહે. મોહમ્મદપુરા વાસ, હૈદરપુર, પાટણ
- હાલ. દારૂલ ઉલુમ માટલીવાલા મંદ્રેસા ભરૂચ