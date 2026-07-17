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ગુજરાત ATSને મળી મોટી સફળતા, જૈશ-એ-મોહમ્મદના સ્લીપર સેલનો પર્દાફાશ; ટાઈમ બોમ્બના કાવતરાનો ખુલાસો

Gujarat ATS: ગુજરાત ATS દ્વારા દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિ અને પાકિસ્તાની આતંકવાદી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા ગુજરાતી 5 યુવાનોની ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીઓએ 8 વાર બોમ્બ બનાવીને પરીક્ષણ કર્યું હોવાનું પણ પૂછપરછમાં ખુલાસો કર્યો છે. આવનારા સમયમાં ક્યા અને ક્યારે બ્લાસ્ટ કરવાના હતા અને શું ટાર્ગેટ હતો તેને લઈ વધુ તપાસ ગુજરાત ATSએ શરૂ કરી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:49 PM IST
ગુજરાત ATSને મળી મોટી સફળતા, જૈશ-એ-મોહમ્મદના સ્લીપર સેલનો પર્દાફાશ; ટાઈમ બોમ્બના કાવતરાનો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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