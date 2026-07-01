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₹575 કરોડના હેરોઇન સ્મગલિંગ કેસમાં 18 પાકિસ્તાની અને 1 અફઘાની સહિત 19ને 20 વર્ષની સજા

દરિયાઈ માર્ગેથી ગુજરાત અને દેશમાં ડ્રગ્સનો જથ્થો ઘુસાડવાના કેસમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓમાં 18 પાકિસ્તાની અને 1 અફઘાની આરોપીઓને 20 વર્ષની કેદની સજા અને 20 લાખોનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત એટીએસ અને પોલીસ દ્વારા રાજ્યમાં વિવિધ રસ્તે ડ્રગ્સ કે નશાકારક પદાર્થો ઘુસાડતા ઈસમો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:34 PM IST
₹575 કરોડના હેરોઇન સ્મગલિંગ કેસમાં 18 પાકિસ્તાની અને 1 અફઘાની સહિત 19ને 20 વર્ષની સજા
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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