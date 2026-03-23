ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી પડી સાચી, જાણો ઈરાન યુદ્ધ પુરૂ થવાને લઈને તારીખો સાથે શું કહ્યું હતું

ગુજરાતી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી પડી સાચી, જાણો ઈરાન યુદ્ધ પુરૂ થવાને લઈને તારીખો સાથે શું કહ્યું હતું

Ambalal Patel Prediction: ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે હાલમાં 5 દિવસનો યુદ્ધ વિરામ થયો છે તેમ અમેરિકાનું કહેવું છે, ત્યારે ગુજરાતના બાબા વેંગા તરીકે જાણીતા અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, અંબાલાલ પટેલે યુદ્ધને રોકવાને લઈને 7 માર્ચે એટલે કે 16 દિવસ પહેલા જ યુદ્ધને ભવિષ્યવાણી કરી હતી, ચાલો જાણીએ તેમની ભવિષ્યવાણી વિશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:49 PM IST
  • ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે હાલમાં 5 દિવસનો યુદ્ધ વિરામ થયો છે તેમ અમેરિકાનું કહેવું છે
  • ગુજરાતના બાબા વેંગા તરીકે જાણીતા અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે
  • અંબાલાલ પટેલે યુદ્ધને રોકવાને લઈને 7 માર્ચે એટલે કે 16 દિવસ પહેલા જ યુદ્ધને ભવિષ્યવાણી કરી હતી

Trending Photos

ગુજરાતી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી પડી સાચી, જાણો ઈરાન યુદ્ધ પુરૂ થવાને લઈને તારીખો સાથે શું કહ્યું હતું

Ambalal Patel Prediction: આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે, જ્યારે યુદ્ધ તેના અંતિમ ચરણાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, આજે 23 તારીખ છે અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 5 દિવસ માટે યુદ્ધ રોકવાની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અને ભવિષ્યવાણી કરનાર અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી ફરી એકવાર સાચી પડી રહી હોવાનું લાગી રહ્યું છે. 

શું ઈરાન-અમેરિકાનું યુદ્ધ થોડા જ દિવસોમાં શાંત થઈ જશે? શું બંને દેશો વચ્ચે સુખદ સમાધાન થઈ જશે? શું વિશ્વ ફરી એકવાર શાંતિ તરફ પગલા માંડશે? આવું અમે એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કેમ કે વાદળ જોઈ વરસાદની આગાહી કરનારા અંબાલાલ પટેલે ગ્રહોની ચાલ જોઈને ખાડી યુદ્ધ અંગે ચોંકાવનારી આગાહી કરી દીધી છે. 

ભીષણ યુદ્ધને લઈને અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી

ગુજરાતના લોકો માટે 'આગાહી' એટલે એક જ નામ - અંબાલાલ પટેલ. અત્યાર સુધી તમે અંબાલાલ પટેલને કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડું કે કાળઝાળ ગરમીની આગાહી કરતા સાંભળ્યા હશે. તેમની આગાહી પર ખેડૂતોથી લઈને સામાન્ય જનતા વિશ્વાસ મૂકે છે. પરંતુ, આ વખતે અંબાલાલ પટેલે આભના વાદળો છોડીને સીધી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો પર નજર દોડાવી છે. ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધને લઈને અંબાલાલ પટેલે ઈરાન અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધ અંગે આગાહી કરી છે, જે સાંભળીને સૌ કોઈ ચોંકી ગયા છે.

છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધને આખું વિશ્વ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા જોઈ રહ્યું છે, ત્યારે અંબાલાલ પટેલે રાહત આપતા સમાચાર આપ્યા છે. તેમની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં આ યુદ્ધ અટકાવવા માટે મોટા પાયે પ્રયાસો હાથ ધરાશે. 

સંભવિત 'સીઝફાયર' એટલે કે યુદ્ધવિરામ

12થી 14 માર્ચ વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં મોટો વળાંક આવી શકે છે. વૈશ્વિક ફલક પર યુદ્ધ રોકવાના પ્રયાસો તેજ થશે, જેમાં સંભવિત 'સીઝફાયર' એટલે કે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત થઈ શકે છે. આ ભીષણ જંગ રોકવા માટે અન્ય શક્તિશાળી દેશો આગળ આવશે. અન્ય દેશો મધ્યસ્થી તરીકે આગળ આવીને યુદ્ધને શાંત કરવાના પ્રયાસ કરશે. 25થી 27 માર્ચનો સમયગાળો સૌથી નિર્ણાયક સાબિત થશે. કેમ કે અંબાલાલ પટેલ મુજબ, 27 માર્ચ સુધીમાં યુદ્ધ અંગેની વાટાઘાટો પૂર્ણ થઈ શકે છે અને વિશ્વ ફરી એકવાર શાંતિ તરફ ડગલાં માંડશે.

રણમેદાનમાં પણ અંબાલાલનું ગણિત સાચું પડ્યું

સામાન્ય રીતે નક્ષત્રો અને ગ્રહોની ચાલ પરથી હવાની ગતિ પારખનારા અંબાલાલ પટેલે આ વખતે યુદ્ધના વાદળો વિખેરાવાની વાત કરી છે. ગુજરાતમાં જ્યારે કમોસમી માવઠું આવવાનું હોય ત્યારે અંબાલાલની આગાહી અચૂક સાચી પડતી હોય છે, ત્યારે હવે લોકોમાં એ કુતૂહલ જાગ્યું છે કે શું પશ્ચિમ એશિયાના રણમેદાનમાં પણ અંબાલાલનું ગણિત સાચું પડ્યું

હવે જોવાનું એ રહેશે કે ૨૭ માર્ચ સુધીમાં ખાડી દેશોમાં શાંતિ સ્થપાય છે કે કેમ. જો આ આગાહી સાચી પડી, તો અંબાલાલ પટેલ માત્ર હવામાનના જ નહીં, પણ 'વૈશ્વિક શાંતિના દૂત' તરીકે પણ જાણીતા બને તો નવાઈ નથી.

ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અંબાલાલ પટેલે કરી યુદ્ધવિરામ થવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 12થી 14 માર્ચ વચ્ચે યુદ્ધ રોકવાના પ્રયત્નો થશે. જ્યારે અન્ય દેશોના સહયોગથી અટકાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. જ્યારે 25 માર્ચથી 27 માર્ચ સુધી યુદ્ધના ભણકારા વચ્ચે યુદ્ધ અંગે વાતચીત પૂર્ણ થઈ શકે છે. વિશ્વ શાંતિ તરફ દેશો પ્રયાસ કરી શકે છે.

ઇરાન દ્વારા મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ

હાલમાં ઈરાન અને અમેરિકા સાથે ઇઝરાયેલ પણ ઈરાન પર ભારે બોમ્બનો વરસાદ કરી રહ્યું છે, જેના જવાબમાં ઇરાનમાં પણ અમેરિકાના સાથે દેશો સહિત અમેરિકાના ખાડી દેશોમાં રહેલા બેસ પર હુમલો કરી રહ્યું છે, સાથે જ ઈઝરાયેલના અનેક વિસ્તારો પર પણ મિસાઈલ એટેક કરવામાં આવ્યો છે, ઇઝરાયેલને પણ ભારે નુકશાન થયું છે, અમેરિકાના બેસ સહિત સાથે દેશોમાં પણ અનેક જગ્યાએ ઇરાન દ્વારા મિસાઈલ અને ડ્રોન દ્વારા હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા છે. 

જો કે યુદ્ધનો હાલનો મુદ્દો સ્ટેટ ઓફ હોર્મોન્સ બન્યો છે, ઈરાન તે સાંકડા રસ્તા પરથી અમેરિકાના સહયોગી દેશો સહિત નાટો દેશોના જહાનોને જવા દેતુ નથી, ત્યારે ભારત, ચીન, રશિયા સહિત અનેક એશિયન દેશોના જહાજોને ત્યાથી ભારે ચુકવણી કરી બહાર નીકાળવામાં આવે છે, ભારતમાં હાલમાં LPG અને પેટ્રોલ ડિઝલની અછત સર્જાય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, ત્યારે આ યુદ્ધ 5 દિવસ માટે રોકવાની જાહેરાત ભારત સહિત અનેક દેશો માટે રાહતના સમાચાર છે. 

 

બાબા વેંગા સાચા ભવિષ્યવક્તા !

જો સ્ટેટ ઓફ હોર્મોન્સમાંથી જો ભારત સહિતના દેશના જહાજોને નિકળવાની પરમિશન આપવામાં આવે તો આ દેશોમાં ઉર્જાની અછતથી બચી શકે છે, બાકી અનેક દેશોમાં ઉર્જાની અછત સર્જાતા ભાવમાં વધારો અને ટાઇમ પ્રમાણે ઉર્જા જરૂરીયાત આપવામાં આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની અનેક ભવિષ્યવાણી સાચી પડે છે, ત્યારે દેશ વિદેશમાં બાબા વેંગાને સાચા ભવિષ્યવક્તા કહેવામાં આવે છે, ત્યારે અંબાલાલની ભવિષ્યવાણીને કારણે તેમને ગુજરાતના બાબા વેંગા તરીકે પણ ઓળખ મળી છે. 

 

About the Author
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

