સોનાના વધતા ભાવને કારણે ભરવાડ સમાજની ક્રાંતિકારી પહેલ : વહુ-દીકરીઓને નહિ અપાય 35 તોલા સોનું!
Bharwad Samaj Social Reforms : ભરવાડ સમાજે ખોટી પ્રથાઓ દૂર કરવા અને સમાજના યુવાઓને શિક્ષણ તરફ વાળવા માટે જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું
Gold Price Today : વધતા જ સોના ના ભાવને લઈને ભરવાડ સમાજમાં સોનાના વહેવારો હવે આર્થિક રીતે લોકોની કમર ભાંગી રહ્યાં છે. ત્યારે આ સમાજ કુરિવાજોને દૂર કરવા મક્કમ બન્યો છે. સમાજ દ્વારા સોનાના વહેવારની પ્રથાને દૂર કરવા માટે ક્રાંતિકારી પહેલ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
માલધારી સમાજના અગ્રણી વિજય ભરવાડે જણાવ્યું કે, સોનાના વહેવારોની પ્રથાને દૂર કરવા માટે તાલુકા, જિલ્લા મથકો પર અમારા સમાજની બેઠકો યોજીશું. જાહેરમાં માત્ર ચાર તોલા સોનું જ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે, ઠાકર મંદિરનો મહંતનોની આગેવાનીમાં ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. તેમજ સમાજમાં રહેલ કુરિવાજો પણ દૂર કરાશે. પ્રસંગોમાં જાહેરમાં ભરાતા મામેરા પ્રથા બંધ કરી બંધ કવરમાં આર્થિક મદદ કરવાનું આહવામ કર્યું છે. દીકરીના પૈસા લેવા નહી, દીકરાઓ સાથે સાથે હવે દીકરીઓને પણ પુરતુ શિક્ષણ આપવું, સમૂહ લગ્નમાં ભાગ લેવો જેવા અલગ અલગ મુદે ચર્ચાઓ કરી બંધારણ બાંધવામાં આવશે. હાલ ભરવાડ સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગમાં વહુને 10થી 35 તોલા સોનું ચડાવાની પ્રથા છે, જેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, આપણા સમાજમાં એજ્યુકેશનનો એટલો બધા અભાવ છે કે તેની કોઈ સીમા જ નથી. તો સમાજનો આ આર્થિક પ્રશ્ન છે, જે રીતે હવે સોનાનો ભાવ વધી રહ્યો છે, તે જોતા સમાજને આર્થિક રીતે બહુ જ તકલીફો પડી રહી છે. સમાજમાં અમારુ એવું આયોજન ચાલી રહ્યું છે કે, ટૂંક સમયમાં અમારા ગુરુજનો સાથે મળીને અમારી ટીમે નક્કી કર્યું છે કે, દરેક વ્યક્તિએ દીકરીને જાહેરમાં 4 તોલા જ સોનું આપવું. કદાચ દીકરીનો બાપ સદ્ધર હોય તો દીકરીને પોતાની રીતે ગમે તેટલું સોનું આપે, દીકરીના સસરા સદ્ધર હોય તો તે પોતાની રીતે ગમે તેટલું સોનું ચઢાવે. પરંતું એ ઘરમેળે. પરંતુ જાહેરમાં 4 તોલા સોનાનો નિયમ અમે જલ્દી જ બનાવવા જઈ રહ્યાં છીએ.
તેમજ સાથે જ અમે બીજા રિવાજો પણ બંધ કરવા માંગીએ છીએ. જેમ કે, સીમંત કપડા આપવા, સગાઈ વખતે કપડાનો વહેવાર કરવો, આ બધું સમાજને પોસાય તેવું નથી હવે. નાના માણસને દેખાદેખીમાં ઘણી તકલીફો પડી રહી છે. સમાજને એ જ કહેવુ છે કે, લોકોની દેખાદેખીમાં ન જાઓ. બીજા સમાજની આર્થિક પ્રગતિ કઈ રીતે થાય છે, બીજા સમાજની હરોળમાં કેવી રીતે આપણા સમાજને લઈ જઈએ તે જોઈએ. ખાસ કરીને મામેરા પ્રથામાં પણ દીકરીને બધુ આપતા હોઈએ છીએ, તેના જગ્યાએ મારી અપીલ છે કે દીકરીને રોકડ રકમ આપો, એ પણ અંદર ખાને. તમારાથી થાય એટલું આપો. બહેન-દીકરીને જેટલું આપો એટલું ઓછું.
બીજું એ કે, દીકરીના પૈસા લેવાનો રિવાજ પણ છે. દીકરીના પૈસા લેવા એ મોટુ પાપ છે, દીકરીના પૈસા લઈને આપણે પાપના ભાગીદાર થઈએ છીએ. સમાજ આર્થિક રીતે પ્રગતિમય બને, શિક્ષણમાં આપણે બીજા સમાજની હરોળમાં આવીને ઉભા રહીએ, એવું વર્તન કરવું જોઈએ કે બીજો સમાજ આપણી સાથે જોડાય. આપણે કઈ રીતે બીજા સમાજ સાથે જોડાઈને કામ કરીએ અને કઈ રીતે બીજા સમાજ માટે આપણે પણ પ્રેરણાદાયી બની શકીએ.
અમારી આખી ટીમ ગામડે ગામડે જઈએ છીએ, જાગૃતિ અભિયાન ચાલુ કર્યું છે. સમાજ આર્થિક રીતે કઈ રીતે આગળ આવે, શિક્ષણમાં આગળ આવે તેવો અમારો પ્રાયસ છે. સાજ પ્રગતિના પથં જાય દીકરી દીકરો એજ્યુકેશનમં આગળ આવે તે અમારો હેતુ છે.
