Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત ભાજપનું નવું માળખું જાહેર, 106 સભ્યોની પ્રદેશ કારોબારીની જાહેરાત; જાણો કોને મળ્યું સ્થાન

Gujarat BJP New Structure: ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા સંગઠનાત્મક નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા સંગઠનના પ્રદેશ કારોબારીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ ભાજપ કારોબારીના સભ્યો અને વિશેષ કારોબારી સભ્યોની આજે 19 જાન્યુઆરીના રોજ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:32 PM IST

Trending Photos

ગુજરાત ભાજપનું નવું માળખું જાહેર, 106 સભ્યોની પ્રદેશ કારોબારીની જાહેરાત; જાણો કોને મળ્યું સ્થાન

Gujarat BJP New Structure: ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા સંગઠનાત્મક નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા સંગઠનના પ્રદેશ કારોબારીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ ભાજપ કારોબારીના સભ્યો અને વિશેષ કારોબારી સભ્યોની આજે 19 જાન્યુઆરીના રોજ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 

ગુજરાત ભાજપ દ્વારા પ્રદેશ કારોબારીના 106 સભ્યોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં 79 કારોબારી સભ્યો સાથે 27 પ્રદેશ હોદ્દેદારોની જાહેરાત કરાઈ છે. તેમજ વિશેષ આમંત્રિત સભ્યોની પણ નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા 26  વિશેષ આમંત્રિત સભ્યોના નામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of calendar, crossword puzzle and text

ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના બંધારણ મુજબ પ્રદેશ અધ્યક્ષ તથા પ્રદેશ હોદ્દેદારો સહિતના કુલ 106 લોકોની પ્રદેશ કારોબારી હોય છે. જે પૈકીના પ્રદેશ હોદ્દેદારોની આ અગાઉ જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે અને પ્રદેશ કારોબારીના બાકી રહેતા સભ્યોની સંગઠનાત્મક નિમણુંક કરવામાં આવી છે. આ સાથે પ્રદેશ વિશેષ આમંત્રિત સભ્યોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gujarat BJP New StructureBJP State Executive Committee 2026Gujarat BJP Appointmentsગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ કારોબારીગુજરાત ભાજપ

Trending news