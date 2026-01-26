Prev
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તૈયારીમાં ભાજપ, દાહોદ, આણંદ અને જૂનાગઢમાં નવા સંગઠનની જાહેરાત; જાણો કોને મળ્યું સ્થાન

Gujarat BJP: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સંગઠનને મજબૂત કરવાની કવાયત તેજ કરી દીધી છે. ભાજપ દ્વારા સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને પ્રદેશ કક્ષાના સંગઠનની જાહેરાત કર્યા બાદ હવે ભાજપ દ્વારા જિલ્લા અને મહાનગર સ્તરે નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂક પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:51 PM IST

ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રથમ તબક્કાની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં દાહોદ જિલ્લા, આણંદ જિલ્લો તથા જૂનાગઢ મહાનગર સંગઠનની ટીમ જાહેર કરવામાં આવી છે. અન્ય બાકી રહેલા જિલ્લાઓ અને મહાનગરોની જાહેરાત પણ આગામી દિવસોમાં તબક્કાવાર કરવામાં આવશે. 

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પર નજર
આ સંગઠનાત્મક ફેરફારો પાછળનું મુખ્ય કારણ આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓની ચૂંટણી પૂર્વે ભાજપ દ્વારા આગામી ચૂંટણીની તૈયારીના ભાગરૂપે આ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.

દાહેદ જિલ્લોની સંગઠન ટીમ

જૂનાગઢ મહાનગર સંગઠનની ટીમ જાહેર

આણંદ જિલ્લાની સંગઠન ટીમ

