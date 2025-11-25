Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ભાજપમાં સાઈડલાઈન થયેલા જવાહર ચાવડા ફરી એક્ટિવ થયા! પોતાની જ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો

Jawahar Chavda Video : ભાજપના પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ ‘બેરોજગારી’ મુદ્દે વીડિયો શેર કર્યો; કહ્યું-ભૂલ થઈ છે, સ્વીકારી સુધારવી પડશે, ભરતીમાં વારંવાર પેપર લીક, પસંદગીની ખોટી પદ્ધતિથી યુવાનો હતાશ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

ભાજપમાં સાઈડલાઈન થયેલા જવાહર ચાવડા ફરી એક્ટિવ થયા! પોતાની જ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો

Junagadh News : ગોપાલ ઈટાલિયાની જીત બાદ ભાજપના નિષ્ક્રીય રહેલા જવાહર ચાવડામાં અચાનક જોમ આવ્યું છે. તેઓએ જુનાગઢમાં ફરી સભાઓ ભરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. એટલું જ નહિ, ભાજપ નેતા અને પુર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ ફરીથી રોજગારનો મુ્દ્દો ઉપાડ્યો છે. જવાહર ચાવડાએ સોશિયલ મીડિયા પર વધુ એક વીડિયો શેર કરીને ચર્ચા જગાવી છે.  

જવાહર ચાવડા અચાનક પિક્ચરમાં આવતા સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ગરમાગરમ ચર્ચા જામી છે. કેટલાક કહી રહ્યાં છે કે, અચાનક સક્રિય થવાથી જુનાગઢમાં નક્કી જ કંઈક નવાજૂની થઈ શકે છે. જવાહર ચાવડાને અચાનક પોતાનું શક્તિ પ્રદર્શન કરવાનું સૂઝ્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

— Jawahar Chavda (@jawaharpchavda) November 24, 2025

 

જવાહર ચાવડાએ વીડિયોમાં શું કહ્યું...
જવાહર ચાવડા વીડિયોમાં કહેતા દેખાઈ રહ્યાં છે કે, નમસ્કાર, આજે આપ સૌની સમક્ષ, મારે યુવા અને બેરોજગાર ભાઈઓ તથા બહેનો સાથેના છેલ્લા આઠ મહિનાના સંવાદનો સાર, અભિપ્રાયો અને પીડાઓને મૂકું છું. મારા પ્રવાસ દરમિયાન એમને કરેલી રજૂઆતો અને તેમના દુઃખો મોટાભાગે આ છે. બેરોજગારી દરેક વર્ગ, સમાજ, જાતિ અને વિસ્તારમાં છે. સરકારી વિભાગોમાં પણ અનેક સમસ્યાઓ છે અને સંકલનનો અભાવ છે. કે સુચારું વ્યવસ્થા નથી, મોટી કંપનીમાં પણ સ્થાનિક લોકોને રોજગારી આપવામાં સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગઈ છે. તે ઉપરાંત ઓરમાયું વર્તન કરવામાં આવે છે, વારંવાર પપર લીક અને પસંદગીની ખોટી પદ્ધતિઓથી યુવાનોમાં આક્રોશ અને હતાશાની લાગણી ફેલાઈ છે. આવા નાના મોટા અનેક પ્રશ્નો રોજગારને લગતા છે, જેને લઈને આપણી યુવા પેઢી મહેનતી અને હોશિયાર હોવા છતાં બેરોજગાર છે. આ પ્રશ્ન આપણને સમાન રીતે સ્પર્શે છે. આ સામાજિક જવાબદારી છે. જે આપણે સૌ ક્યાંક નિષ્ફળ ગયા છીએ, જે ભૂલને સ્વીકારીને સુધારવી પણ જરૂરી છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ આ રોજગાર સહાયતા અભિયાનમાં દરેક રોજગાર યુવાનના હિતમાં હોય તો આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેવો અનિવાર્ય છે, બસ બહુ થયું હવે, વાતોથી નહીં ચાલે. આપના પરિભાવો અપેક્ષિત છે. આપનો આભારી જવાહર ચાવડા.”

ઉલ્લેખનીય છે કે, વિસાવદરની પેટાચૂંટણીથી જાણે જવાહર ચાવડામાં નવો જોમ ભરાયો હોય તેમ તેઓ ફરી એક્ટિવ જોવા મળ્યા છે. ભાજપમાં સાઈડલાઈન કરાયેલા આ પૂર્વ મંત્રીમાં અચાનક પાવર આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. જવાહર ચાવડાએ એકાએક બેઠકોનો દોર શરૂ કર્યો છે. જેને કારણે ભાજપની રાજકીય ગલિયારાઓમાં ચર્ચાઓ ફરી તેજ બની છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsJunagadhજુનાગઢjawahar chavdaજવાહર ચાવડા

Trending news