ગુજરાતમાં જ્યાં પુલ તૂટ્યો, ત્યાંથી BJPને લાગ્યો ઝટકો, APMC ચૂંટણીમાં સૂપડા સાફ, આ નેતાએ કર્યો 'ખેલ'

Gujarat Politics: ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને બરાબર બે વર્ષ બાકી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ સંગઠન નેતૃત્વમાં ફેરફારની સાથે મંત્રીમંડળમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, પરંતુ નવા મંત્રીમંડળના શપથગ્રહણ પછી તરત જ BJPને વડોદરામાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાદરા APMCની ચૂંટણીમાં પાર્ટીને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

Gujarat Politics: ગુજરાતના સંગઠન નેતૃત્વમાં ફેરફાર અને મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ-વિસ્તારની વચ્ચે BJPને ઝટકો લાગ્યો છે. વડોદરા જિલ્લાના પાદરા APMCની ચૂંટણીમાં પાર્ટી સમર્થિત પેનલનો સફાયો થઈ ગયો છે, જ્યારે દિનુમામા ઉર્ફે દિનેશ પટેલે મોટો ખેલ કરી દીધો છે. ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રમાં BJPનું વર્ચસ્વ કોઈનાથી છુપાયેલું નથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં BJPએ પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે. પાદરા તે જગ્યા છે જ્યાં ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના થઈ હતી, જેમાં પુલ તૂટી જવાથી 22 લોકોના મોત થયા હતા. 

BJPને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો 
નોંધનીય છે કે કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે પ્રદેશ અધ્યક્ષ બન્યા પછી સહકારી ક્ષેત્રમાં ફરજિયાત જનાદેશની વાત કરી હતી. તેમના પદ પરથી હટતાની સાથે જ BJPને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ એવા સમયે બન્યું છે જ્યારે રાજ્યમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) APMCમાં BJPના વર્ચસ્વનો ઉલ્લેખ કરીને ખેડૂતોના ભાવોને મુદ્દો બનાવી રહી છે.

દિનુ મામાએ મનાવ્યો જશ્ન
વડોદરા જિલ્લાની પાદરા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ (APMC)ના ખેડૂત વર્ગની બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય દિનુ મામાના સમર્થનવાળા તમામ ઉમેદવારો વિજયી થયા હતા, જ્યારે BJP પ્રેરિત ઉમેદવારો હારી ગયા હતા. પોતાના ઉમેદવારોની જીત પર દિનુ મામાએ ફટાકડા ફોડીને અને મીઠાઈ વહેંચીને જશ્ન મનાવ્યો હતો. મતગણતરીની શરૂઆતથી જ દિનુ મામા પ્રેરિત ઉમેદવારો પ્રથમ રાઉન્ડથી જ આગળ ચાલી રહ્યા હતા. અંતે તમામ 10 બેઠકો પર કિસાન સહયોગ પેનલે જીત મેળવી. 

છેલ્લા 30 વર્ષોથી APMC પાદરામાં દિનુ મામાનું વર્ચસ્વ કાયમ છે. આ પહેલા સરપંચની ચૂંટણીમાં પણ દિનુમામા પ્રેરિત પેનલે જીત મેળવી હતી. હવે સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ તેમની પોતાની પેનલે જીત હાંસલ કરી છે. આ વિજયોત્સવમાં પૂર્વ કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય જશપાલ સિંહ પઢિયાર અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો પણ હાજર રહ્યા હતા અને સમર્થન આપ્યું હતું. દિનેશ પટેલ ઉર્ફે દિનુ મામા આ વિસ્તારના મોટા નેતા છે.

કરજણ પછી હવે પાદરા
વડોદરા જિલ્લાના પાદરામાં આ ઝટકો એવા સમયે લાગ્યો છે જ્યારે BJPએ કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલના સ્થાને સહકાર મંત્રીની જવાબદારી સંભાળી રહેલા જગદીશ વિશ્વકર્માને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. પાદરા APMCની ચૂંટણીમાં BJP સમર્થિત અને પ્રેરિત પેનલનો સફાયો થયા બાદ ખળભળાટ મચી ગયો છે. વડોદરા જિલ્લાની જવાબદારી રસિક પ્રજાપતિના હાથમાં છે. આ બીજો બનાવ છે જ્યારે BJPને વડોદરા જિલ્લામાં ઝટકો લાગ્યો છે. આ પહેલા કરજણ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં BJPના કોર્પોરેટરો 'આપ'માં જોડાઈ ગયા હતા. 

એટલું જ નહીં, તેમાંથી ઘણા જીતી પણ ગયા હતા. આ ચૂંટણીમાં BJP પ્રેરિત ઉમેદવારોને તેમના પોતાના બનાવેલા જૂથમાંથી પૂરતા મત મળ્યા નથી. ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા પછી ચર્ચા છે કે વડોદરા જિલ્લા BJP અધ્યક્ષ રસિક પ્રજાપતિ દ્વારા ભાસ્કર પટેલની પત્ની હિનાબેન પટેલને આપવામાં આવેલો જનાદેશ ભારે પડ્યો છે.

