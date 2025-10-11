Prev
Next

ભાજપમાં આંતરિક જુથવાદનો દાવાનળ આગની જેમ ફેલાયો, ચાર ઘટનાએ ગામ ગજવ્યું!

BJP Gujarat Internal Politics : સુરત, રાજકોટ, પાટણ અને વાપીમાં બનેલી ઘટનાઓને કારણે ભાજપની છબી ખરડાઈ છે, શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીનો આંતરિક જુથવાદ બહાર આવી ગયો છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:13 PM IST

Trending Photos

ભાજપમાં આંતરિક જુથવાદનો દાવાનળ આગની જેમ ફેલાયો, ચાર ઘટનાએ ગામ ગજવ્યું!

Gujarat Politics : ભાજપ આમ તો શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી ગણાય છે. પરંતું છેલ્લા કેટલાક સમયથી શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીમાં દબાયેલા અવાજો માથા ઉચકી રહ્યાં છે. પક્ષમાં એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. પરંતું ક્યાં ક્યાં અને કેટલુ જોડશે ભાજપ. આંતરિક જુથવાદમાં વધુને વધુ માથા ઉભા થઈ રહ્યા છે. મેન્ડેટના વિરોધ તો સૌ જાણે છે. પરંતું હવે જિલ્લાઓના સંગઠનમાં પણ ઓલ ઈઝ નોટ વેઝ જેવો મેસેજ જઈ રહ્યો છે. 

આગામી સમયમાં ચૂંટણી આવવાની છે. ત્યારે ચૂંટણી પહેલા જ ગુજરાત ભાજપમાં નવા ખેલ જોવા મળી રહ્યાં છે. શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીમાં હવે લાફાવાળી, મારામારી થવા લાગી છે. એકબીજા પર આક્ષેપો પ્રતિઆક્ષેપો થઈ રહ્યાં છે. સુરત, રાજકોટ, પાટણ અને તાપીમાં બનેલી હાલની ઘટનાઓને કારણે પક્ષમાંનો આંતરિક વિવાદ બહાર આવ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સુરતમાં મારામારી
શહેરના રાજકારણમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર વાયુવેગે ફેલાયા હતા. જ્યાં ભાજપના બે નેતાઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ મારામારીની ઘટના બની છે. આ ઝઘડામાં ખજાનચી શૈલેષ જરીવાલા અને કાર્યકર્તા દિનેશ સાવલિયા સામસામે આવી ગયા હતા, અને મામલો એટલો વણસ્યો કે દિનેશ સાવલિયાએ ખજાનચી શૈલેષ જરીવાલાને જાહેરમાં લાફો ઝીંકી દીધો હતો

રાજકોટ ભાજપમાં કકળાટ
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કકળાટ ક્યાંય હોય તો તે રાજકોટ ભાજપ છે. અહીં પક્ષમાં લાંબા સમયથી કોઈને કોઈ વચ્ચે તકરારો ચાલતી રહે છે. રાજકોટમાં મેયર અને ધારાસભ્ય વચ્ચે તું તું મેં મેં થયું છે. દિવાળી કાર્નિવલના આમંત્રણ કાર્ડ મામલે બંને મહિલા નેતાઓ વચ્ચે શાબ્દિક બોલાચાલી થઈ હતી. MLA દર્શિતા શાહ અને મેયર નયના પેઢડિયા વચ્ચે શહેર ભાજપ પ્રમુખની હાજરીમાં જ માહોલ ગરમાયો હતો. મેયરે ધારાસભ્યને તુંકારો દેતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો. 

પાટણમાં જાહેરમાં બોલાચાલી
સિદ્ધપુર ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માનો અભિવાદન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ પૂર્વે ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે જાહેરમાં બોલાચાલી થઈ હતી. બોલાચાલી થતા લોકોના ટોળા ભેગા થયા હતા. પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે પડતા મામલો થાળે પડાયો હતો. જોકે, તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. 

તાપી જિલ્લામાં આંતરિક જૂથવાદ 
તાપી જિલ્લા સંગઠનની રચના થાય એ પહેલા જૂથવાદ બહાર આવતા જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે. પ્રદેશ યુવા મોરચાના મંત્રી સૂરજ દેસાઈ વિરુદ્ધ પાર્ટી વિરોધી કૃત્ય અને કાર્યકર્તાઓને ધમકાવવા અને પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવતા કામોમાં અડચણ ઊભી કરવાના આરોપ લાગ્યા. વાલોડ તાલુકા સંગઠન પ્રમુખ સહિત 50થી વધુ હોદ્દેદાર અને કાર્યકરોએ જિલ્લા સંગઠન પ્રમુખને ફરિયાદ કરી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પેહલા આંતરિક જૂથવાદ ચરમસીમા પર પહોંચ્યો છે. 

બીજી તરફ, પ્રદેશ યુવા મંત્રી સૂરજ દેસાઈએ તમામ આરોપોને ફગાવ્યા છે. અગાઉ સંગઠનનું કામ હોવાનું જણાવી કેટલાક કાર્યકરો પાસે કોરા કાગળ પર સહી કરાવ્યા બાદ જિલ્લા સંગઠન પ્રમુખને લેખિતમાં ફરિયાદ કરાઈ હોવાનું જણાવ્યું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આગામી દિવસોમાં યોજાનાર સંગઠનની રચનાને લઈ કિન્નાખોરી રાખી ફરિયાદ કરી હોવાનો આક્ષેપ કરાયો. પ્રદેશ યુવા મંત્રી સૂરજ દેસાઈ સામે આક્ષેપ બાદ વાલોડ તાલુકા સંગઠન પ્રમુખનો સંપર્ક કરતા તેઓ સુરત હોવાનું જણાવ્યું.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsBJP ઉujaratJagdish Vishwakarmaજગદીશ વિશ્વકર્મા

Trending news