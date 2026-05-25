/2027માં મંત્રીજીને ઘરે બેસવું પડે તેવી ‘ડાંટ’ પડી, વાયડાઈ કરવા ગયા કદ પ્રમાણે વેતરી દેવાયા

Gujarat BJP: ગુજરાતમાં પાલિકા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં ભાજપનો ભારે દબદબો રહ્યો છે. કોંગ્રેસ અને આપે બેઠકો મેળવી છે પણ 30 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપે પંચાયતો, પાલિકા અને મનપાનો હજુ પણ પોતાનું વર્ચસ્વ હોવાનું પૂરવાર કર્યું છે. આવતીકાલ સુધીમાં તો મોટાભાગની મનપાના મેયરો જાહેર પણ થશે પણ આપણે એવી એક વાત કરી રહ્યાં છે જે અંગે તમને પણ રસ પડશે.
Gujarat BJP: ગુજરાતમાં પાલિકા-પંચાયતોમાં પ્રમુખ સહિતના પદાધિકારીઓ પસંદ કરવા મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને સતત બેઠકો થઈ છે. ભાજપે પારદર્શીતા દાખવી સ્તઆનિક લેવલના નેતાઓ સાથે બેઠકો કરી છે અને દરેકની રજૂઆતો સાંભળી છે. દાવેદારોના લિસ્ટ પણ મગાવ્યા છે અને એમની સાથે ચર્ચાઓ પણ કરી છે. આ બેઠકમાં ભાજપના ટોચના નેતાઓ બેઠા હતા. જો કે, આ મામલે તમને લાગશે કે ભાજપ એ શિસ્ત બદ્ધ પાર્ટી છે. જો કે, પ્રદેશ ભાજપની પાર્લામેન્ટરીની બેઠકો કહેવાય છે એવી શાંત રહી નથી!
ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકમાં ગરમાવો
એક કે બે નહીં ત્રણ સપ્તાહ ચાલેલી બેઠકોમાં અનેક મોટા ગજાના નેતાઓ ‘મારા-તારા’ના ખેલમાં ઉઘાડા પડ્યા છે. ઘણા નેતાઓ પોતાના મામકાંઓની ભલામણો લઈને આ બેઠકોમાં પહોંચ્યા હતા. જેઓએ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સામે પોતાના સાચવવા માટે ભલામણો પણ કરી છે. મધ્ય ગુજરાતના એક મોટા જિલ્લામાં પોતાના ટેકેદાર માટે પૂર્વ પદાધિકારી-સિનિયર ધારાસભ્યની સામે જુનિયરે ધારાસભ્યે પિત્તો ગુમાવ્યો હોવાની પણ ઘટના બની છે. આ વચ્ચે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના મોવડીઓએ મંત્રીને ચૂંટણીમાં પરફોર્મન્સને લઈને બરોબરના ખખડાવ્યાની ચર્ચા હાલમાં ભાજપમાં ચાલી રહી છે.
તમને નવાઈ લાગશે પણ આખું ગુજરાત ભાજપ જીત્યું છે ત્યારે એક મંત્રી પોતાની જ વિધાનસભાની ત્રણેય તાલુકા પંચાયતો હારીને જિલ્લા પંચાયતમાં નવા પ્રમુખની ચર્ચા કરવા આવ્યા ત્યારે પોતાના અંગત મિત્ર હાર્યા છતાંયે જાણે કંઈ થયું જ ન હોય તેમ વાતો શરૂ કરી હતી. એમને એમ કે પોતાના મતક્ષેત્રમાં હાર છતાં ભાજપના મોવડીઓ આ બાબતને અવોઈડ કરશે.
મંત્રીને કેમ મળ્યો 2027માં ઘરે બેસવાનો સંકેત?
આથી, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ મંત્રીને થોડાક ગંભીર થાઓ કહીને પહેલાં તો ટકોર્યા. છતાંયે કોઈ ફરક ન પડતા મોવડીઓએ “તમે મતક્ષેત્રમાં જતા નથી ને કોઈ પસંદ પણ કરતું નથી” કહેતા ડિસેમ્બર-2027 પછી આ મંત્રીને ઘરે બેસવું પડે તો નવાઈ નહીં! આ બાબત હાલમાં ગુજરાતમાં ચર્ચામાં છે.