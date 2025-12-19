Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત ભાજપ સંગઠનને લઈને સૌથી મહત્વના સમાચાર : જલ્દી જોવા મળશે JV ની નવી ટીમ

BJP Gujarat : ગુજરાત ભાજપને નવા પ્રમુખ મળ્યા બાદ પહેલીવાર જિલ્લા શહેર ભાજપની નિયુક્તિઓ અંગે બેઠકો થઈ રહી છે, ત્યારે જલ્દી જ તેની જાહેરાત પણ થઈ શકે છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:36 PM IST

Trending Photos

ગુજરાત ભાજપ સંગઠનને લઈને સૌથી મહત્વના સમાચાર : જલ્દી જોવા મળશે JV ની નવી ટીમ

Gujarat Politics : જગદીશ વિશ્વકર્માના ભાજપ પ્રમુખ બન્યા બાદથી ભાજપ સંગઠનમાં અન્ય કોઈ નિમણૂંક થઈ નથી. તેઓ જૂની ટીમથી કામ ચલાવી રહ્યાં છે. ત્યારે ગુજરાત ભાજપ સંગઠન મુદ્દે સૌથી મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. જિલ્લા અને શહેર ભાજપ સંગઠનની બાકી નિયુક્તિઓ મુદ્દે કવાયત તેજ થઈ છે. ગુજરાત ભાજપ અધ્યક્ષે બાકી નિયુક્તિઓ અંગે ક્વાયત શરૂ કરી છે. 

ગુજરાત ભાજપ સંગઠનને લઈને સૌથી મહત્વના સમાચાર
ગાંધીનગરમાં ભાજપના સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, જિલ્લા અને શહેર ભાજપ સંગઠનની બાકી રહેલ નિયુક્તિઓને લઈને કવાયત તેજ બની છે. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ પંચાલે જિલ્લા સંગઠનની બાકી નિયુક્તિઓ અંગે કવાયત શરૂ કરી છે. તબક્કાવાર બાકી રહેલા જિલ્લાઓ અને શહેરનું માળખું તૈયાર કરાઈ રહ્યું છે. જિલ્લા અને શહેર જિલ્લાના બાકી નિયુક્તિઓ ટુંક સમયમાં જાહેર થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

છેલ્લાં એક અઠવાડિયાથી જિલ્લા શહેર ભાજપની નિયુક્તિઓ અંગે બેઠકો થઈ રહી છે. પ્રદેશ પ્રમુખ અને સંગઠન મહામંત્રી દ્વારા જિલ્લા અને શહેરના હોદ્દેદારો સાથે તબક્કાવાર બેઠકો કરી રહ્યા છે. જિલ્લા અને શહેર સંકલનમાંથી આવેલા નામો પર પ્રદેશ પ્રમુખ અને સંગઠન મહામંત્રી નામોની સ્કુટિની કરી રહ્યાં છે. જિલ્લા અને શહેર સાથે બાકી રહેલ પ્રદેશ માળખા અંગે પણ કવાયત તેજ કરાઈ છે. પ્રદેશ માળખામા જ્ઞાતિગત અને વિસ્તારગત સમીકરણને ધ્યાને રાખીને કવાયત કરાઈ રહી છે. 

સરકાર અને સંગઠનની દિલ્હી મુલાકાતમાં શું રંધાયું ?
સામાન્ય રીતે સરકાર અને સંગઠન સાથે દિલ્હી જવાની ઓછી ઘટના બને છે. ભૂતકાળમાં મહત્વના કોઈ નિર્ણય કે ચૂંટણી આવતી હોય ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું માર્ગદર્શન સરકાર અને સંગઠન લેતી હોય છે. ગત અઠવાડિયે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર દિલ્હી ગયા હતા. પ્રધાનમંત્રી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી સાથે બેઠક થઈ. જેના કારણે રાજકીય ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. સરકાર અને સંગઠન વચ્ચે યોગ્ય સમન્વયનો મુદ્દો ચર્ચાઓ હોવાની શક્યતા જોવાય છે. 

રાજકીય રીતે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમની રચના સંદર્ભે દિલ્હી મુલાકાત મહત્વની બનશે. કહેવાય છે કે પ્રદેશ પ્રમુખે પોતાની ટીમની યાદી બનાવી દીધી છે. તેના ઉપર જ ચર્ચા વિચારણા કરવા અને આખરી ઓપ આપવા માટે સરકાર અને સંગઠનને દિલ્હીનું તેડું આવ્યું. લાંબા સમયથી સંગઠનની રચના બાકી છે. દિલ્હીના સુત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે એક સપ્તાહમાં જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમ જાહેર થશે. ગત સપ્તાહ દરમિયાન સરકાર અને સંગઠન બંને ખોડલધામમાં હતું તેની અસર પણ નવી ટીમ જોવા મળી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsJagdish VishwakarmaBJP gujaratજગદીશ વિશ્વકર્મા

Trending news