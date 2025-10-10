પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખનો પદભાર સંભાળતા જગદીશ વિશ્વકર્મા એક્શનમાં! આજથી 7 દિવસનો પ્રવાસ શરૂ
10 ઓક્ટોબરથી 17 ઓક્ટોબર વચ્ચે જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત પ્રવાસ કરીને 6 જેટલા મહાસંમેલનોમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે.
Jadgish Vishvakarma Gujarat Tour:ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા આજથી 10 ઓક્ટોબરથી 17 ઓક્ટોબર સુધી, રાજ્યના સંગઠનને મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે સાત દિવસના ગુજરાત પ્રવાસનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ 6 જેટલાં મહાસંમેલન કાર્યક્રમોમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે અને સંગઠનના માળખાને વધુ સુદ્રઢ બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
પ્રવાસનો પ્રારંભ અને પ્રથમ દિવસનો કાર્યક્રમ
પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ આજે સવારે અંબાજી માતાજીનાં મંદિરે દર્શન કરીને તેમના આ સંગઠન પ્રવાસની શુભ શરૂઆત કરી છે.
આજના (10 ઓક્ટોબરના) દિવસનો કાર્યક્રમ:
અંબાજીમાં દર્શન બાદ, તેઓ પાલનપુર ખાતે આયોજિત કાર્યકર્તા મહાસંમેલન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ત્યારબાદ, પાલનપુર ખાતે બનાસકાંઠા જિલ્લાના આગેવાનો સાથે ભોજન લઈને સિદ્ધપુર જવા રવાના થશે. સિદ્ધપુર, મહેસાણાથી કલોલ સુધીની યાત્રા દરમિયાન આવતા અનેક ગામોમાં તેઓ કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન ઝીલશે. મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા ખાતે ઉમિયા માતાજીના મંદિરે દર્શન કરશે. અંતે, ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ ખાતે બજારની દુકાનોમાં GSTમાં રાહતને અનુલક્ષીને સ્ટિકર ચોંટાડવાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે.
પ્રવાસ દરમિયાન અભિવાદન અને સેવાકાર્યનો અનોખો પ્રયોગ
આ પ્રવાસ દરમિયાન પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ એક અનોખી પહેલ કરી છે. તેમના અભિવાદનમાં માત્ર પુસ્તકો સ્વીકારવામાં આવશે. આ તમામ ચોપડા (પુસ્તકો) જરૂરિયાતમંદ બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓને વિતરણ કરવામાં આવશે. આ પગલું સંગઠનાત્મક પ્રવાસને સમાજ સેવા સાથે જોડવાનું એક સરાહનીય ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
મહાસંમેલન અને મુખ્ય નેતાઓની ઉપસ્થિતિ
આ સાત દિવસના પ્રવાસમાં અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અનેક મહાસંમેલનોમાં સંબોધન કરશે, જેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યના મહત્ત્વના નેતાઓ પણ હાજર રહેશે: 11 ઓક્ટોબર: સુરતના તાપી ખાતે કાર્યકર્તા મહાસંમેલનમાં તેઓ સંબોધન કરશે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી અને પૂર્વ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે. 12 ઓક્ટોબર: વડોદરા શહેરમાં રેલી સ્વરૂપે કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન ઝીલ્યા બાદ મહાસંમેલનમાં હાજરી આપશે. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે.
15 ઓક્ટોબર: રાજકોટ શહેર/જિલ્લો તેમજ મોરબી જિલ્લાના સંયુક્ત કાર્યકર્તા મહાસંમેલન કાર્યક્રમમાં રાજકોટ ખાતે ઉપસ્થિત રહેશે. આ દિવસે બાવળા, બગોદરા, લીમડી, સાયલા, ચોટીલા, કૂવાડવા યાત્રામાં આવતા અનેક ગામોમાં કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન પણ ઝીલશે. 17 ઓક્ટોબર (અંતિમ દિવસ): પ્રવાસના છેલ્લા દિવસે અમદાવાદ ખાતે લેઉવા પટેલ સમાજ સંમેલન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ત્યારબાદ અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતેના કાર્યકર્તા મહાસંમેલન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી પ્રવાસનું સમાપન કરશે.
પ્રદેશ સંગઠન ટીમની જાહેરાતની શક્યતા
પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માનો આ સંગઠન પ્રવાસ રાજકીય રીતે ઘણો મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રવાસ દરમિયાન કે પ્રવાસ બાદ, ભાજપની પ્રદેશ અધ્યક્ષની પ્રદેશ ટીમને લઈને મહત્ત્વના સમાચાર મળી શકે છે. સંભવતઃ પ્રદેશ પ્રમુખના ગુજરાતના સંગઠનાત્મક પ્રવાસ બાદ નવી પ્રદેશ ટીમની જાહેરાત થાય તેવી શક્યતાઓ પ્રબળ છે.
ટીમની રચનામાં સંભવિત સમીકરણો
પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમમાં વિસ્તારગત અને જ્ઞાતિગત સમીકરણોના આધારે નેતાઓને જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવશે. રાજ્યના ચાર ઝોનમાંથી 4 મહામંત્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાંથી પાટીદાર સમાજના નેતાને મહામંત્રીની જવાબદારી મળી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાંથી ક્ષત્રિય સમાજના નેતાને મહામંત્રી પદ મળી શકે છે. દક્ષિણ ઝોનમાંથી આદિવાસી સમાજમાંથી પણ મહામંત્રી બનાવવામાં આવી શકે છે. આ ઉપરાંત, ઉપાધ્યક્ષ અને અન્ય મહામંત્રીઓની ટીમની પણ જાહેરાત થશે. આ સાત દિવસીય પ્રવાસ જગદીશ વિશ્વકર્માને રાજ્યભરના કાર્યકર્તાઓ સાથે સીધો સંપર્ક સ્થાપિત કરવા અને નવા સંગઠનાત્મક માળખાની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે.
